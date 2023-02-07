Snapdragon 8 Gen 3 performans testinde Apple’ın en güçlü yongası A16 Bionic’i geçiyor

Tam Boyutta Gör Qualcomm’un halihazırda en yeni ve en güçlü yongası Snapdragon 8 Gen 2, kendisine akıllı telefonlarda yeni yeni yer bulmaya başladı ancak bir sonraki yonga olması beklenen Snapdragon 8 Gen 3 için hazırlıklar sürüyor. Görünüşe göre işlemci performansında bu mobil yonga oldukça güçlü olacak.

Snapdragon 8 Gen 3'ten ilk bilgiler geldi

Snapdragon 8 Gen 2, bilindiği üzere grafik performansında yüzde 20’leri aşacak düzeyde Apple A16 Bionic’i geçmeyi başarıyor ancak işlemci performansında halen geride. Öte yandan Snapdragon 8 Gen 3 olduğu söylenen bir mühendislik örneği mobil yongasının Geekbench performans testi ortaya çıktı. Bu bilgilere göre Snapdragon 8 Gen 3’ün tek çekirdekli ve çok çekirdekli performans sonuçları sırasıyla 1.930 ve 6.236 puan.

Tam Boyutta Gör Eğer bu rakamlar doğruysa Snapdragon 8 Gen 3, işlemci performansında da Apple A16 Bionic’i geçeceği belirtiliyor. Zira Geekbench’te en yüksek A16 Bionic puanları sırasıyla 1.874 ve 5.384. Ek olarak Snapdragon 8 Gen 3’ün mevcut Gen 2’ye göre yüzde 20 daha verimli olduğu da iddia ediliyor.

Samsung, 3nm’de sorunlar yaşamaya devam ediyor 8 sa. önce eklendi

Öte yandan bu yılın sonunda piyasaya sürülecek olan A17 Bionic’in performanstan çok pil ömrüne öncelik verebileceği söyleniyor. Ayrıca Snapdragon 8 Gen 3’ün TSMC’nin gelişmiş 3nm sürecinde mi yoksa Samsung’un fabrikalarında mı üretileceği, ya da bu testte kullanılan mühendislik örneği yonganın hani firma tarafından üretildiği bilgisi mevcut değil.

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Snapdragon 8 Gen 3 performans testinde Apple A16 Bionic’i geçiyor