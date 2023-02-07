Snapdragon 8 Gen 3 performans testinde Apple’ın en güçlü yongası A16 Bionic’i geçiyor

Snapdragon 8 Gen 3'ten ilk bilgiler geldi
Snapdragon 8 Gen 2, bilindiği üzere grafik performansında yüzde 20’leri aşacak düzeyde Apple A16 Bionic’i geçmeyi başarıyor ancak işlemci performansında halen geride. Öte yandan Snapdragon 8 Gen 3 olduğu söylenen bir mühendislik örneği mobil yongasının Geekbench performans testi ortaya çıktı. Bu bilgilere göre Snapdragon 8 Gen 3’ün tek çekirdekli ve çok çekirdekli performans sonuçları sırasıyla 1.930 ve 6.236 puan.
Öte yandan bu yılın sonunda piyasaya sürülecek olan A17 Bionic’in performanstan çok pil ömrüne öncelik verebileceği söyleniyor. Ayrıca Snapdragon 8 Gen 3’ün TSMC’nin gelişmiş 3nm sürecinde mi yoksa Samsung’un fabrikalarında mı üretileceği, ya da bu testte kullanılan mühendislik örneği yonganın hani firma tarafından üretildiği bilgisi mevcut değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?