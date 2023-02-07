Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 3 performans testinde Apple’ın en güçlü yongası A16 Bionic’i geçiyor

    Mobil işlemci piyasasında rekabet sürüyor. Yeni gelen bilgiler Qualcomm’un bir sonraki yongası olacak Snapdragon 8 Gen 3’ün performans testinde Apple A16 Bionic’i geçtiğini gösteriyor.
    1
    Snapdragon 8 Gen 3 performans testinde Apple A16 Bionic’i geçiyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm’un halihazırda en yeni ve en güçlü yongası Snapdragon 8 Gen 2, kendisine akıllı telefonlarda yeni yeni yer bulmaya başladı ancak bir sonraki yonga olması beklenen Snapdragon 8 Gen 3 için hazırlıklar sürüyor. Görünüşe göre işlemci performansında bu mobil yonga oldukça güçlü olacak.

    Snapdragon 8 Gen 3'ten ilk bilgiler geldi

    Snapdragon 8 Gen 2, bilindiği üzere grafik performansında yüzde 20’leri aşacak düzeyde Apple A16 Bionic’i geçmeyi başarıyor ancak işlemci performansında halen geride. Öte yandan Snapdragon 8 Gen 3 olduğu söylenen bir mühendislik örneği mobil yongasının Geekbench performans testi ortaya çıktı. Bu bilgilere göre Snapdragon 8 Gen 3’ün tek çekirdekli ve çok çekirdekli performans sonuçları sırasıyla 1.930 ve 6.236 puan.

    Snapdragon 8 Gen 3 performans testinde Apple A16 Bionic’i geçiyor Tam Boyutta Gör
    Eğer bu rakamlar doğruysa Snapdragon 8 Gen 3, işlemci performansında da Apple A16 Bionic’i geçeceği belirtiliyor. Zira Geekbench’te en yüksek A16 Bionic puanları sırasıyla 1.874 ve 5.384. Ek olarak Snapdragon 8 Gen 3’ün mevcut Gen 2’ye göre yüzde 20 daha verimli olduğu da iddia ediliyor.

    Öte yandan bu yılın sonunda piyasaya sürülecek olan A17 Bionic’in performanstan çok pil ömrüne öncelik verebileceği söyleniyor. Ayrıca Snapdragon 8 Gen 3’ün TSMC’nin gelişmiş 3nm sürecinde mi yoksa Samsung’un fabrikalarında mı üretileceği, ya da bu testte kullanılan mühendislik örneği yonganın hani firma tarafından üretildiği bilgisi mevcut değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    4 ayda ayt biter mi bmw 320i ed paket sıralaması ıslak hamburger antalya lpg tank tarihi sorgulama nejat işler boyu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 New Edition
    General Mobile GM21 New Edition
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 14 in&#231;
    2021 Apple MacBook Pro 14 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız