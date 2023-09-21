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    Snapdragon 8 Gen 3 tanıtımdan önce test edildi: İşte erken sonuçlar

    Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 lansmandan önce test edildi. Peki, Apple A17 Pro'nun rakibi olacak yonga seti neler sunuyor? İşte ilk sonuçlar...
    Snapdragon 8 Gen 3 tanıtımdan önce test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Wonderlust etkinliği kapsamında en yeni işlemcisi Apple A17 Pro'yu duyurdu. Bunun ardından tüm gözler Qualcomm'dan gelecek yanıta ve Snapdragon 8 Gen 3'e çevrildi diyebiliriz. Son olarak bir süredir sızıntılara konu olan Xiaomi Redmi K70, Snapdragon 8 Gen 3 ile test edildi.

    Snapdragon 8 Gen 3 tanıtımdan önce test edildi

    Sızdırılan görüntülere baktığımızda, Geekbench 5'te test edilen Redmi K70 ''23117RK66C'' model numarasını taşıyor. Ancak buradaki ilginç nokta, cihazın çekirdek yapılandırması diyebiliriz. Öyle ki 3,19GHz hızında çalışan Cortex-X4 çekirdeği ve yedi yardımcı çekirdek, akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç aldığını doğrulamış durumda.

    Snapdragon 8 Gen 3 tanıtımdan önce test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan skorlara gelecek olursak, Snapdragon 8 Gen 3 tek çekirdekte 1.100 ve çoklu çekirdekte 5.150 gibi beklentilerin altında bir performansa imza atıyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, Snapdragon 8 Gen 2'in sırasıyla 1.479 ve 4.803 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Ancak bu kıyaslamanın Geekbench 5 üzerinde yapıldığını belirtmekte fayda var. Bu nedenle nihai performansta değişimler görebiliriz. 

    Niketim daha önceki sızıntılar, Geekbench 6'da 7.400'e ulaşan bir çoklu çekirdek skoruna işaret ediyordu. Dolayısıyla test edilen cihazın Android 14'ü çalıştıran bir mühendislik örneği olduğunu söyleyebiliriz. 

    Bilmeyenler için Qualcomm'un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 platformunun 24 Ekim tarihli Qualcomm etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle yeni işlemciden güç alacak telefonlar ve daha fazla detay için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 14 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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