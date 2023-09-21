Snapdragon 8 Gen 3 tanıtımdan önce test edildi: İşte erken sonuçlar

Snapdragon 8 Gen 3 tanıtımdan önce test edildi
Sızdırılan görüntülere baktığımızda, Geekbench 5'te test edilen Redmi K70 ''23117RK66C'' model numarasını taşıyor. Ancak buradaki ilginç nokta, cihazın çekirdek yapılandırması diyebiliriz. Öyle ki 3,19GHz hızında çalışan Cortex-X4 çekirdeği ve yedi yardımcı çekirdek, akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç aldığını doğrulamış durumda.
Niketim daha önceki sızıntılar, Geekbench 6'da 7.400'e ulaşan bir çoklu çekirdek skoruna işaret ediyordu. Dolayısıyla test edilen cihazın Android 14'ü çalıştıran bir mühendislik örneği olduğunu söyleyebiliriz.
Bilmeyenler için Qualcomm'un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 platformunun 24 Ekim tarihli Qualcomm etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle yeni işlemciden güç alacak telefonlar ve daha fazla detay için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.