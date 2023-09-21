Snapdragon 8 Gen 3 tanıtımdan önce test edildi: İşte erken sonuçlar

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Wonderlust etkinliği kapsamında en yeni işlemcisi Apple A17 Pro'yu duyurdu. Bunun ardından tüm gözler Qualcomm'dan gelecek yanıta ve Snapdragon 8 Gen 3'e çevrildi diyebiliriz. Son olarak bir süredir sızıntılara konu olan Xiaomi Redmi K70, Snapdragon 8 Gen 3 ile test edildi.

Snapdragon 8 Gen 3 tanıtımdan önce test edildi

Sızdırılan görüntülere baktığımızda, Geekbench 5'te test edilen Redmi K70 ''23117RK66C'' model numarasını taşıyor. Ancak buradaki ilginç nokta, cihazın çekirdek yapılandırması diyebiliriz. Öyle ki 3,19GHz hızında çalışan Cortex-X4 çekirdeği ve yedi yardımcı çekirdek, akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç aldığını doğrulamış durumda.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan skorlara gelecek olursak, Snapdragon 8 Gen 3 tek çekirdekte 1.100 ve çoklu çekirdekte 5.150 gibi beklentilerin altında bir performansa imza atıyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, Snapdragon 8 Gen 2'in sırasıyla 1.479 ve 4.803 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Ancak bu kıyaslamanın Geekbench 5 üzerinde yapıldığını belirtmekte fayda var. Bu nedenle nihai performansta değişimler görebiliriz.

Niketim daha önceki sızıntılar, Geekbench 6'da 7.400'e ulaşan bir çoklu çekirdek skoruna işaret ediyordu. Dolayısıyla test edilen cihazın Android 14'ü çalıştıran bir mühendislik örneği olduğunu söyleyebiliriz.

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Bilmeyenler için Qualcomm'un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 platformunun 24 Ekim tarihli Qualcomm etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle yeni işlemciden güç alacak telefonlar ve daha fazla detay için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Snapdragon 8 Gen 3 tanıtımdan önce test edildi: İşte sonuçlar