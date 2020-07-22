Snapdragon 865 Plus yonga setli ilk telefon Asus ROG Phone 3 oldu

Oyuncu odaklı akıllı telefon sınıfına ROG markası ile giriş yapan Asus, bu yıl üçüncü nesli ile yeniden iddialı olmayı amaçlıyor. Asus ROG Phone 3 ilk Snapdragon 865 Plus yonga setli akıllı telefon oldu.

Asus ROG Phone 3 özellikleri

Bugün akşam saatlerinde tanıtılması beklenen ROG Phone 3 firmanın basın bülteni ile daha erken karşımıza çıktı ancak henüz yüksek kaliteli basın görselleri konusunda biraz beklemek gerekecek.

Asus ROG Phone 3 modelinde 6.59 inçlik AMOLED ekran bizi karşılıyor. Ekran 144Hz tazeleme hızı ve 1ms gecikme süresi ile neredeyse oyuncu monitörlerini aratmıyor. Delta-E doğruluk oranı birden küçük olan ekran 25 milisaniye dokunmatik gecikmesi sunuyor.

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Telefonun ekranı ayrıca 10-bit renk desteğine sahipken HDR10+ standardı ile de görsel şölen yaşatıyor. TÜV Rheinland tarafından mavi ışık filtresi ve titreşim azaltma sertifikalarına sahip.

Snapdragon 865 Plus yonga seti ile performans anlamında yüzde 10-15 arasında bir artış yakalayan telefona 12GB RAM, 256GB ve 512GB depolama eşlik ediyor. Telefon için 16GB RAM ve 1TB kapasite dedikoduları olduğunu da hatırlatalım. GameCool 3 soğutma sistemi ile enerji verimliliğini koruyan telefonun arka şeffaf kapağı sayesinde ısı boruları net bir şekilde görülebilecek.

Tam Boyutta Gör

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana kamera ve 13MP çözünürlüğünde yardımcı kamera yer alıyor. Arka kısımda ROG logosu aydınlatmalı. Ayrıca AirTrigger 3 ultrasonik sensörler bir hareket sensörü ile desteklenmiş. Böylece hassasiyet artmış.

Qualcomm Snapdragon Elite Gaming performans yazılımı yanında Asus’un da yapay zeka odaklı performans optimizasyonları yer alıyor. Ses sürücüleri de Dirac ile iş birliği yapılarak daha iyi hale getirimiş. 6000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj edilebiliyor. Asus ROG Phone 3 beraberinde soğutma adaptörü, ikinci ekran, Gamepad, gamepad ve kontrolcü melezi gibi oyun odaklı aksesuarlar ile geliyor. Henüz Asus ROG Phone 3 fiyatı belli değil ancak Eylül ayında piyasada olacak.

https://www.techpowerup.com/270176/asus-unveils-new-gaming-peripherals-and-rog-phone-3

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