Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 865 Plus yonga setli ilk telefon Asus ROG Phone 3 oldu

    Asus ROG Phone 3 ilk Snapdragon 865 Plus yonga setli akıllı telefon oldu. Ayrıca 6000mAh kapasiteli batarya, özel performans optimizasyonları ve tetik tuşları barındırıyor.
    2 sa.
    449
    28
    2
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Snapdragon 865 Plus yonga setli ilk telefon Asus ROG Phone 3 oldu

    Oyuncu odaklı akıllı telefon sınıfına ROG markası ile giriş yapan Asus, bu yıl üçüncü nesli ile yeniden iddialı olmayı amaçlıyor. Asus ROG Phone 3 ilk Snapdragon 865 Plus yonga setli akıllı telefon oldu.

    Asus ROG Phone 3 özellikleri

    Bugün akşam saatlerinde tanıtılması beklenen ROG Phone 3 firmanın basın bülteni ile daha erken karşımıza çıktı ancak henüz yüksek kaliteli basın görselleri konusunda biraz beklemek gerekecek.

    Asus ROG Phone 3 modelinde 6.59 inçlik AMOLED ekran bizi karşılıyor. Ekran 144Hz tazeleme hızı ve 1ms gecikme süresi ile neredeyse oyuncu monitörlerini aratmıyor. Delta-E doğruluk oranı birden küçük olan ekran 25 milisaniye dokunmatik gecikmesi sunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Android telefonlar hızlanıyor | Snapdragon 865 Plus ile 3GHz geçiliyor

    Ayrıca Bkz. "Twitter saldırısının kökleri kara borsa forumlarına kadar gidiyor"

    Telefonun ekranı ayrıca 10-bit renk desteğine sahipken HDR10+ standardı ile de görsel şölen yaşatıyor. TÜV Rheinland tarafından mavi ışık filtresi ve titreşim azaltma sertifikalarına sahip.

    Snapdragon 865 Plus yonga seti ile performans anlamında yüzde 10-15 arasında bir artış yakalayan telefona 12GB RAM, 256GB ve 512GB depolama eşlik ediyor. Telefon için 16GB RAM ve 1TB kapasite dedikoduları olduğunu da hatırlatalım. GameCool 3 soğutma sistemi ile enerji verimliliğini koruyan telefonun arka şeffaf kapağı sayesinde ısı boruları net bir şekilde görülebilecek.

    Snapdragon 865 Plus yonga setli ilk telefon Asus ROG Phone 3 oldu
    Tam Boyutta Gör

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ana kamera ve 13MP çözünürlüğünde yardımcı kamera yer alıyor. Arka kısımda ROG logosu aydınlatmalı. Ayrıca AirTrigger 3 ultrasonik sensörler bir hareket sensörü ile desteklenmiş. Böylece hassasiyet artmış.

    Qualcomm Snapdragon Elite Gaming performans yazılımı yanında Asus’un da yapay zeka odaklı performans optimizasyonları yer alıyor. Ses sürücüleri de Dirac ile iş birliği yapılarak daha iyi hale getirimiş. 6000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj edilebiliyor. Asus ROG Phone 3 beraberinde soğutma adaptörü, ikinci ekran, Gamepad, gamepad ve kontrolcü melezi gibi oyun odaklı aksesuarlar ile geliyor. Henüz Asus ROG Phone 3 fiyatı belli değil ancak Eylül ayında piyasada olacak.



    https://www.techpowerup.com/270176/asus-unveils-new-gaming-peripherals-and-rog-phone-3 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Rocket League oyunu ücretsiz oluyor
    1 sa.
    Wearbuds Pro ile tam kablosuz kulaklık ve fitness bilekliği bir arada
    2 sa.
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cngzmls 18 dk.
    Bu oyuncu telefonları bir tek bana mı saçma geliyor?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    napolyon94 1 sa.
    Sanki ayni haberi yapip duruyorsunuz. Rog telefonu asla cikmayan, bulunmayan bir mal. Varolmayan, olmayacak bir cihaz icin bir suru benzer haber yayimlaniyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 27 dk. KOSGEB'den 1 milyon lira dijitalleşme desteği 1 sa. Galaxy Note 20 Ultra tüm detayları ile karşımızda: İşte özellikleri ve tasarımı 1 sa. Rocket League oyunu ücretsiz oluyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Snapdragon 865 Plus yonga setli ilk telefon Asus ROG Phone 3 oldu Sonraki Wearbuds Pro ile tam kablosuz kulaklık ve fitness bilekliği bir arada 3 sa. Boeing cephesinde yeni bir şey yok! 737 MAX sertifikasyon süreci, muhtemelen uzayacak 3 sa. Zoom'un Türkiye'deki kullanıcı verileri ortaya çıktı 4 sa. Türkiye'nin ilk şarj edilebilir hibrit ticari aracı Custom PHEV, Ankara yollarında test edilecek 5 sa. Mafia 1'in yenilenen versiyonundan oynanış videosu geldi 5 sa. Diş minesinde bulunan amelogenin proteini cinsiyet tayininde kullanılabilir 6 sa. Giriş seviyesi sistemlere yeni Athlon işlemciler 6 sa. 500 km'ye kadar menzil sunan Skoda Enyaq iV'nin tanıtılacağı tarih belli oldu 7 sa. Yeni logo tasarımıyla LG UltraGear 27GN950 oyuncu monitörü karşınızda 18 sa. OnePlus Buds kulaklıklar duyuruldu 18 sa. Fiyat-performansa oynamak isteyen OnePlus Nord duyuruldu 19 sa. Minecraft sunucuları yeni evine geliyor 19 sa. Instagram'da bağış toplama dönemi başladı 20 sa. Yeni vaka sayısı 1000'in altında seyrediyor (21 Temmuz) 20 sa. Masa üstünde fırtınalar estirecek AMD Ryzen 4000G serisi resmiyet kazandı 20 sa. RedmiBook 14 incelemesi | Xiaomi'nin ekonomik dizüstü bilgisayarı 20 sa. Adobe’dan görsel bilişim alanında önemli transfer 21 sa. Suzuki, Temmuz boyunca '3 ay ertelemeli kredi' imkanı sunuyor 21 sa. 5. farklı GTX 1650 yolda 22 sa. Samsung 5 Ağustos'ta 5 yeni cihaz tanıtacak Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız