Snapdragon 865 yonga setinin, AnTuTu test sonuçları yayınlandı

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Popüler AnTuTu benchmark ekibi Qualcomm'un yeni amiral gemisi Snapdragon 865 platformu için resmi test sonuçları yayınladı. Şirketin yeni çipi, rakip tanımayacağa benziyor.

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Referans cihaz rekor puan aldı

Rapora göre Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2019 etkinliği sırasında Qualcomm, referans cihazının prototipleri üzerinde AnTuTu testleri gerçekleştirdi ve sonucu resmi blog sayfasında yayınladı. Yayınlanan test sonuçlarına göre Snapdragon 865 platformu 568.919 puan almayı başarırken, şu anda piyasadaki amiral gemisi Android akıllı telefonların ortalama 544.000 puan alabildiği belirtildi.

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Ayrıca, sonuçların daha iyi anlaşılması için Antutu ekibi, Snapdragon 855 Plus üzerindeki Vivo Nex 3 5G, Kirin 990 5G'deki Huawei Mate 30 Pro 5G, MediaTek 1000 ve Snapdragon 865 işlemcili cihazlar arasında rastgele seçilen sonuçların karşılaştırılmasını da sağladı. Testlerin 2020 yılında raflarda göreceğimiz cihazlar üzerinde değil, Qualcomm'un referans cihazı üzerinde yapıldığını da göz ardı etmemenizde de fayda var.

http://www.antutu.com/doc/120211.htm