Surface Duo ile aynı anda iki oyun oynanabilecek

Tam Boyutta Gör

Birçok Android cihaz bölünmüş ekan ile çoklu görev yapabilmeye imkan tanıyor. Ancak bu özellik faydalı olmakla birlikte küçük ekranlar için pek kullanışlı değil. Micosoft'un çift ekranlı akıllı telefonu Surface Duo ise bu alanda fark yaratacak.

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Önümüzdeki hafta tanıtılabilir

Microsoft yöneticilerinden Liat Ben-Zur, kişisel Twitter hesabından yayınladığı Surface Duo fotoğrafıyla cihazın çoklu görev yeteneğini ortaya koydu. Çift ekranlı cihazın iki ekranında da farklı oyunların yer aldığı görsel, Surface Duo'nun aynı anda farklı işler yapmak isteyen kullanıcılara yönelik geliştirildiğine işaret ediyor. Ekranların büyük olmasının ise kullanıcıların Android'in bölünmüş ekran özelliklerini kullanmalarında avantaj sağlayacağını söylemek mümkün.



https://mspoweruser.com/you-will-be-able-to-play-2-games-simultaneously-on-the-surface-duo/

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Surface Duo'nun çokpiyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihaz,vedepolama alanı ile güçlendirilenyonga seti ile gelecek.iki AMOLED ekranı olan akıllı telefonun diğer özellikleri arasında parmak izi sensörü vepil yer alıyor. Piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonragüncellemesi alacağı söylenen akıllı telefonun Samsung'den önce piyasaya sürülmek istendiği de sızan bilgiler arasında.