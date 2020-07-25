Surface Duo ile aynı anda iki oyun oynanabilecek

Birçok Android cihaz bölünmüş ekan ile çoklu görev yapabilmeye imkan tanıyor. Ancak bu özellik faydalı olmakla birlikte küçük ekranlar için pek kullanışlı değil. Micosoft'un çift ekranlı akıllı telefonu Surface Duo ise bu alanda fark yaratacak.
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Önümüzdeki hafta tanıtılabilir
Microsoft yöneticilerinden Liat Ben-Zur, kişisel Twitter hesabından yayınladığı Surface Duo fotoğrafıyla cihazın çoklu görev yeteneğini ortaya koydu. Çift ekranlı cihazın iki ekranında da farklı oyunların yer aldığı görsel, Surface Duo'nun aynı anda farklı işler yapmak isteyen kullanıcılara yönelik geliştirildiğine işaret ediyor. Ekranların büyük olmasının ise kullanıcıların Android'in bölünmüş ekran özelliklerini kullanmalarında avantaj sağlayacağını söylemek mümkün.
Surface Duo'nun çok yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihaz, 6GB RAM ve 64/256GB depolama alanı ile güçlendirilen Snapdragon 855 yonga seti ile gelecek. 5,6 inçlik iki AMOLED ekranı olan akıllı telefonun diğer özellikleri arasında parmak izi sensörü ve 3.460 mAh pil yer alıyor. Piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra Android 11 güncellemesi alacağı söylenen akıllı telefonun Samsung Galaxy Z Fold 2'den önce piyasaya sürülmek istendiği de sızan bilgiler arasında.
https://mspoweruser.com/you-will-be-able-to-play-2-games-simultaneously-on-the-surface-duo/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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