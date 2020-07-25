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    Surface Duo ile aynı anda iki oyun oynanabilecek

    Microsoft'un kısa bir süre içinde piyasaya sürmeye hazırlandığı çift ekranlı akıllı telefon modeli Surface Duo ile aynı anda çeşitli işlemler pratik bir şekilde yapılabilecek.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Surface Duo ile aynı anda iki oyun oynanabilecek
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    Birçok Android cihaz bölünmüş ekan ile çoklu görev yapabilmeye imkan tanıyor. Ancak bu özellik faydalı olmakla birlikte küçük ekranlar için pek kullanışlı değil. Micosoft'un çift ekranlı akıllı telefonu Surface Duo ise bu alanda fark yaratacak.

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    Önümüzdeki hafta tanıtılabilir

    Microsoft yöneticilerinden Liat Ben-Zur, kişisel Twitter hesabından yayınladığı Surface Duo fotoğrafıyla cihazın çoklu görev yeteneğini ortaya koydu. Çift ekranlı cihazın iki ekranında da farklı oyunların yer aldığı görsel, Surface Duo'nun aynı anda farklı işler yapmak isteyen kullanıcılara yönelik geliştirildiğine işaret ediyor. Ekranların büyük olmasının ise kullanıcıların Android'in bölünmüş ekran özelliklerini kullanmalarında avantaj sağlayacağını söylemek mümkün.


    Surface Duo'nun çok yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihaz, 6GB RAM ve 64/256GB depolama alanı ile güçlendirilen Snapdragon 855 yonga seti ile gelecek. 5,6 inçlik iki AMOLED ekranı olan akıllı telefonun diğer özellikleri arasında parmak izi sensörü ve 3.460 mAh pil yer alıyor. Piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra Android 11 güncellemesi alacağı söylenen akıllı telefonun Samsung Galaxy Z Fold 2'den önce piyasaya sürülmek istendiği de sızan bilgiler arasında.



    https://mspoweruser.com/you-will-be-able-to-play-2-games-simultaneously-on-the-surface-duo/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    OnderT (Önder TR) 1 sa.
    Microsoft bu sefer temkinli gidiyor. Önce Android üstünden Microsoft arayüzleri ile insanlari alıştıracak. Sonra da hibrit bir cihaz ile piyasaya girecek. Yakında Android/windows hibrit cihazları da çıkarırlar. Böylece adım adım tekrardan Microsoft işletim sistemli telefonlar göreceğiz. Uygulama mağazası oldukça gelişti. Şu an bir Microsoft Windows tabanlı bir telefon yapsa talep olur. Piyasada farklılik her zaman iyidir.
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