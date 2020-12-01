Snapdragon 888 tanıtıldı: İşte ilk detaylar

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Qualcomm’un yeni yıldaki amiral gemilerine hayat verecek yongası tanıtıldı. Tahminlerin aksine Snapdragon 888 şeklinde bir isimlendirme ile yola devam edilmiş. Normalde Snapdragon 875 bekleniyordu.

Snapdragon 888 neler sunacak?

Snapdragon 888 aslında arka planında dikkat çeken bir isimlendirme stratejisi barındırıyor. Çin kültüründe 888 rakamına şans atfedilmekte. Bu rakamı barındıran telefon numaraları veya piyango biletlerinin daha şanslı olduğu düşünülmekte. Qualcomm’un bu isimlendirme ile Çin’de biraz daha ağırlık vermek istediği anlaşılıyor.

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Snapdragon 888 yonga seti önceki nesle göre Adreno grafik birimi olarak yüzde 35 daha iyi. Ayrıca şimdiye kadar geliştirilen en güçlü Adreno grafik birimi. Firma işlemci tarafında ise detayları yarın açıklayacak.

Fotoğraf tarafında gelişmiş sinyal işlemcisi ile 2.7 gigapixel/s fotoğraf yakalayabilen yonga yüzde 35 performans artışı sağlamış. Bu rakam saniyede 120 adet 12MP keskin fotoğraf çekebilme anlamına geliyor.

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Elite Gaming platformu üçüncü nesli ile grafik performansında önemli gelişmeler sağlıyor. Ayrıca yeni Hexagon işlemcisi üzerine inşa edilen altıncı nesil yapay zeka algoritması da otonom işlemleri güçlendiriyor. Entegre X60 modem 5G kullanımında enerji verimliliği sağlıyor.

Snapdragon 888 yonga seti ilk olarak Xiaomi Mi 11 amiral gemisinde kullanılacak. Sonrasında OnePlus, Motorola, Asus, Lenovo ve Oppo gibi markalar da yeni yonga seti ile boy gösterecek.

https://www.engadget.com/qualcomm-snapdragon-888-5g-gaming-cameras-150046640.html

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