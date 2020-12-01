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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 888 tanıtıldı: İşte ilk detaylar

    Snapdragon 888 yonga seti yeni nesil amiral gemilerinde yüzde 35 daha iyi grafik performansı vadediyor. Ayrıca yapay zeka ve fotoğraf yetenekleri de arttırılıyor.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Snapdragon 888 tanıtıldı: İşte ilk detaylar
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    Qualcomm’un yeni yıldaki amiral gemilerine hayat verecek yongası tanıtıldı. Tahminlerin aksine Snapdragon 888 şeklinde bir isimlendirme ile yola devam edilmiş. Normalde Snapdragon 875 bekleniyordu.

    Snapdragon 888 neler sunacak?

    Snapdragon 888 aslında arka planında dikkat çeken bir isimlendirme stratejisi barındırıyor. Çin kültüründe 888 rakamına şans atfedilmekte. Bu rakamı barındıran telefon numaraları veya piyango biletlerinin daha şanslı olduğu düşünülmekte. Qualcomm’un bu isimlendirme ile Çin’de biraz daha ağırlık vermek istediği anlaşılıyor.

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    Snapdragon 888 yonga seti önceki nesle göre Adreno grafik birimi olarak yüzde 35 daha iyi. Ayrıca şimdiye kadar geliştirilen en güçlü Adreno grafik birimi. Firma işlemci tarafında ise detayları yarın açıklayacak.

    Fotoğraf tarafında gelişmiş sinyal işlemcisi ile 2.7 gigapixel/s fotoğraf yakalayabilen yonga yüzde 35 performans artışı sağlamış. Bu rakam saniyede 120 adet 12MP keskin fotoğraf çekebilme anlamına geliyor.

    Snapdragon 888 tanıtıldı: İşte ilk detaylar
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    Elite Gaming platformu üçüncü nesli ile grafik performansında önemli gelişmeler sağlıyor. Ayrıca yeni Hexagon işlemcisi üzerine inşa edilen altıncı nesil yapay zeka algoritması da otonom işlemleri güçlendiriyor. Entegre X60 modem 5G kullanımında enerji verimliliği sağlıyor.

    Snapdragon 888 yonga seti ilk olarak Xiaomi Mi 11 amiral gemisinde kullanılacak. Sonrasında OnePlus, Motorola, Asus, Lenovo ve Oppo gibi markalar da yeni yonga seti ile boy gösterecek.



    https://www.engadget.com/qualcomm-snapdragon-888-5g-gaming-cameras-150046640.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mr.Chesterfield 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Markaların en üst segment telefonları 10 bin sınırına yaklaştı fakat bu bedellere karşılık telefonlar bize olağanüstü özellikler sunmuyor sanki.Tabi ki örneğin 10 bin liralik telefon ile 3 bin liralık telefonun kamerası,ekranı vs aynı değil ama arada o 7 bin liralik farkı hissettirecek bir özellik farkı da yok.Mesela marka ismi vermicem 10 bin liralık telefon konularına girin hala yok ben 5 saat ekran süresi alıyorum sen kaç alıyorsun gibisinden muhabbetler var.Abi adam 10 bin lira vermiş bari şarjını 2 3 gün kullanım garantili ver.
    Markaların en üst segment telefonları 10 bin sınırına yaklaştı fakat bu bedellere karşılık telefonlar bize olağanüstü özellikler sunmuyor sanki.Tabi ki örneğin ...
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    2 Yanıt Yanıtla +10
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    eas722 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lise numaram da 888'di ama halim ortada.
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) hehwudjsnqhahab
    Pardon acaba Vestel taş mı koyuyor telefonlarının içine? Yineo gavurun ürettiği işlemci, bellek, ekran vs birleştirilip telefon yapılmıyor mu? Vestel işlemci yaptı da bizim mi haberimiz yok?
    Pardon acaba Vestel taş mı koyuyor telefonlarının içine? Yineo gavurun ürettiği işlemci, bellek, ekran vs birleştirilip telefon yapılmıyor mu? Vestel işlemci ya...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    cinemaker (cine maker) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye de teknoloji haberi okumak korkutuyor beni "Göster ama elletme" moduna giriyorum
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    glumerna (hiko baba) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    artık bu işlemcili bi telefona terfi etme zamanı geldi mate 10 prom çok eskidi
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    foreveriphone (erkan çelik) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sadece ip sertifikası maliyeti %20-25 artırıyor konu tek başına SOC değil.Kasa kalitesi ekran kalitesi sensör kalitesi ois sterio hoparlör kalitesi gibi fiyata etki eden bir ürü detay var.Amiral gemisi amiral gemisidir konu uygulamanın açılış hızından ibaret değil sadece.
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    Bloodin 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Snapdragon 865 ile birlikte dahili grafik biriminde sürekli yazılım güncellemesi sözü vermişti, ne oldu o iş?
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kaç nm üretim
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    JourneyToTheWest 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yorumlara bakıyorum da, insanlar bilinçlenmeye başlıyor bu gerçekten güzel. Senelerdir gelişen işlemci ve kamera performansından öteye gitmeyen tıkanmış telefon sektörü ne kadar bunun ekmeğini yiyecek merak konusu.Halen telefonlar 2 günü çıkaramıyor bataryaları yüzünden. 1 hafta 1 ay şarjı giden telefonları ne zaman görürüz acaba?O zaman belki telefonu değiştirmeye upgrade etmeye değer.

    4k videoyu bile 4.5g hızla bile izlerken düşük gecikme sürelerine telefonda neden ihtiyaç olur onuda bilmezken, 5g'nin bu kadar reklam yapılmasının manası nedir?Gelişim her zaman iyidir tabiki lakin kendini tekrar eden gelişim ekonomiye ve kayda değer değişim vaad etmiyorsa pek bir anlam ifade etmiyor.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    hiçbiryerde satmayan amiral gemilerine koyacak.gereksiz olmuş.bir de hız konusunda amiral gemilerinde bir beklenti kalmadı.3 yıllık telefon bile çok hızlı ve hiçbir uygulamada zorlanmıyor.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    10 yıl önce heyecanlandırıyordu böyle haberler ama şimdi kabak tadı vermeye başladı. 5g modem dışında başka epsrisi yok.
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    -BraveHeart- (Fatih ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    %350 daha iyi gpu koysan ne işe yarayacak? Mobilde doğru düzgün grafikli oyun yok.
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) -BraveHeart-
    Herkes bu işlemciye sahip olsa gayet iyi oyunlar oynarız. Önce ısınma sorununu tamamen çözsünler o yeter
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    Symbianist 2 hf. ( Mesaj Silindi ) -BraveHeart-
    Aslında güncel PC oyunları çıksa ne güzel olur. DX12 desteği gelse. Ben Adreno’nun RTX 3000 serisiyle kapışabileceğini düşünüyorum. PC seviyesinde rahat ultra grafiklerde 60 fps verebilir.
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    hehwudjsnqhahab 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gavura para kazandırmasın kimse. Esnaftan alışveriş yapılması için derhal yurtdışı gümrüğü kapatılmalı! Halk, bu lüks şatafat yaşamdan vaz geçmezse dolar artışa devam edebilir. Vestel gibi markaralara yoneleçek herkez!
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) hehwudjsnqhahab
    Pardon acaba Vestel taş mı koyuyor telefonlarının içine? Yineo gavurun ürettiği işlemci, bellek, ekran vs birleştirilip telefon yapılmıyor mu? Vestel işlemci yaptı da bizim mi haberimiz yok?
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    4825 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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