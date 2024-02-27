Snapdragon X Elite en yakın rakibiyle kıyaslandı: AI performansı rakipsiz

Snapdragon X Elite en yakın rakibiyle kıyaslandı
Kaçıranlar için Snapdragon X Elite ,TSMC'nin 4nm işlem düğümüne dayanan 8 yüksek performans ve 4 verimlilik olmak üzere 12 çekirdekli bir konfigürasyonda tanıtıldı. Çipin saat hızları 1-2 çekirdekte 4,3 GHz ve tüm çekirdeklerde 3,8 GHz olarak belirlenirken 42 MB'lık büyük bir önbellek kullanılacak.
Karşılaştırmalara geçmeden önce, hem Snapdragon X Elite hem de Core Ultra 7 155H'nin birkaç özelliğinin üzerinden geçelim. Stable Diffusion 1.5 her iki silikona ait NPU'dan yararlanıyor, ancak görüntü oluşturma söz konusu olduğunda iki CPU arasında önemli bir fark mevcut.
Paylaşılan videoya göre, Snapdragon X Elite, ilk istemdeki testi 7,25 saniyede tamamlayarak, Intel Core Ultra 7 155H'den (22,26 saniye) üç kat daha yüksek performans sergiliyor. Her iki CPU'dan ''öğleden sonra, güneşin tadını çıkaran görkemli bir aslan'' oluşturması istendiğinde ise X Elite'in 10 kat daha hızlı görüntü oluşturduğunu görüyoruz.
Tabii ki bu sonuçların Qualcomm'dan geldiğini unutmamak gerek. Ancak doğrulandığı takdirde, mobil pazardaki rekabetin ivmelendiğini net bir şekilde görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.