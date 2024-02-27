Snapdragon X Elite en yakın rakibiyle kıyaslandı: AI performansı rakipsiz

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un önümüzdeki aylarda çıkış yapması beklenen Snapdragon X Elite işlemcisi, bir süredir gündemden düşmüyor. Hatta son sızıntılar, işlemcinin hem AMD hem de Intel rakiplerinden üstün olacağını bizlere gösterdi. Şimdi de Qualcomm, Snapdragon X Elite'ın yapay zeka performansını Intel Core Ultra 7 155H ile karşılaştırdı.

Snapdragon X Elite en yakın rakibiyle kıyaslandı

Kaçıranlar için Snapdragon X Elite ,TSMC'nin 4nm işlem düğümüne dayanan 8 yüksek performans ve 4 verimlilik olmak üzere 12 çekirdekli bir konfigürasyonda tanıtıldı. Çipin saat hızları 1-2 çekirdekte 4,3 GHz ve tüm çekirdeklerde 3,8 GHz olarak belirlenirken 42 MB'lık büyük bir önbellek kullanılacak.

Karşılaştırmalara geçmeden önce, hem Snapdragon X Elite hem de Core Ultra 7 155H'nin birkaç özelliğinin üzerinden geçelim. Stable Diffusion 1.5 her iki silikona ait NPU'dan yararlanıyor, ancak görüntü oluşturma söz konusu olduğunda iki CPU arasında önemli bir fark mevcut.

Paylaşılan videoya göre, Snapdragon X Elite, ilk istemdeki testi 7,25 saniyede tamamlayarak, Intel Core Ultra 7 155H'den (22,26 saniye) üç kat daha yüksek performans sergiliyor. Her iki CPU'dan ''öğleden sonra, güneşin tadını çıkaran görkemli bir aslan'' oluşturması istendiğinde ise X Elite'in 10 kat daha hızlı görüntü oluşturduğunu görüyoruz.

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Tabii ki bu sonuçların Qualcomm'dan geldiğini unutmamak gerek. Ancak doğrulandığı takdirde, mobil pazardaki rekabetin ivmelendiğini net bir şekilde görebiliriz.

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Snapdragon X Elite en yakın rakibiyle kıyaslandı! Rakipsiz olacak