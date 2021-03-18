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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SOM seyir füzesine Meteksan'ın radar altimetresi ekleniyor

    ROKETSAN ile Meteksan Savunma arasında yapılan anlaşmaya göre ROKETSAN tarafından üretilen SOM füzelerine Meteksan Savunma'nın yerli radar altimetresi ve anteni eklenecek.
    18 Mart 2021, 00:00 (13 sa.)
    961
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    3
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2

    SOM seyir füzesine Meteksan'ın radar altimetresi ekleniyor
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    TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve ROKETSAN tarafından üretilen yerli seyir füzesi SOM’a şimdi de yerli üretim radar altimetre ve antene kavuşuyor. Meteksan ile ROKETSAN arasında sözleşme imzalandı.

    Meteksan Savunma tarafından üretilen CRA Radar Altimetre ve antenler daha önce çeşitli ürünlerde kullanılmış ve ihracat başarısı elde etmişti. Şimdi de SOM füzesinin daha yüksek hassasiyetle hedefleme yapmasını ve yüksek hassasiyetle uçmasını sağlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Akıncı İHA'nın ikinci prototipi bir testi daha geçti"

    Tamamen askeri standartlara uygun olarak milli imkânlarla Meteksan Savunma tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen radar altimetreler; uçak, helikopter, İHA gibi hava araçları ve güdümlü mermilerin alçak irtifa, yüksek hız ve manevra altında dahi hassas irtifa ölçümlerini gerçekleştiriyor. Düşük çıkış gücü, geniş bir frekans bandında çalışması ve irtifaya göre otomatik olarak ayarlanan güç kontrol mekanizması ile düşük algılanma olasılığına sahip olan radar altimetreler, çevre koşulları ve uçuş testlerinden başarı ile geçerek kalifiye edilmiş olması ve hacim, ağırlık, güç ve maliyet etkin (SWaP-C) yapısı ile rakiplerine üstünlük sağlıyor.

    ROKETSAN ile Meteksan Savunma Sanayii A.Ş. arasındaki sözleşme 16 Şubat 2021 tarihinde imzalandı. Resmi açıklama yeni yapıldı.

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    SOM seyir füzesine Meteksan'ın radar altimetresi ekleniyor
    Tam Boyutta Gör

    Havadan Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat SOM Özellikleri

    SOM-A Füzesi

    • Füze ağırlığı ~ 1350 lb.(620 kg)
    • SOM füze ailesinin geliştirilen ilk varyantıdır.
    • Yüksek patlayıcılı basınç - Parçacık etkili harp başlığı
    • Küresel Konumlama Sistemi(KKS)
    • Ataletsel Navigasyon Sistemi ( ANS)
    • Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi (YRNS)

    SOM-B1 Füzesi

    SOM-A gibi yumuşak hedeflere taarruz için tasarlanmış olup; SOM-A füzesinden farklı olarak kızılötesi görüntüleyici (KÖG) arayıcıya sahiptir.

    • Füze ağırlığı ~ 1350 lb.(620 kg)
    • Yüksek patlayıcılı basınç - Parçacık etkili harp başlığı
    • Küresel Konumlama Sistemi(KKS)
    • Ataletsel Navigasyon Sistemi ( ANS)
    • Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi (YRNS)
    • Kızılötesi Görüntülemeli Arayıcı
    • Otomatik Hedef Algılama (OHA)

    SOM-B2 Füzesi

    SOM-B2 füzesi sert beton hedeflerde etkinlik sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu nedenle, SOM-B2 füzesi; SOM-B1 füzesinden farklı olarak Ön Delici ve Ana Delici’den oluşan Ardışık Delici Harp Başlığı’na sahiptir.

    • Füze ağırlığı ~ 1450 lb.(660 kg)
    • Ardışık Delici Harp Başlığı
    • Küresel Konumlama Sistemi(KKS)
    • Ataletsel Navigasyon Sistemi ( ANS)
    • Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi (YRNS)
    • Kızılötesi Görüntülemeli Arayıcı
    • Otomatik Hedef Algılama (OHA)

    SOM-J Füzesi

    SOM Silah Sistemi Ailesi’nin F-35 (JSF) Uçağı dahili silah istasyonuna uyumlu olarak geliştirilmiş bir üyesi olup, yoğun bir şekilde korunan hareketli su üstü ve sabit kara hedeflerine taarruz yeteneğine sahiptir.

    • Füze Ağırlığı ~1000 lb. (~500 kg)
    • Kısmi Delici Harp Başlığı
    • Küresel Konumlama Sistemi (KKS)
    • Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS)
    • Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi (YRNS)
    • Kızılötesi Görüntülemeli Arayıcı Başlık
    • Otomatik Hedef Algılama (OHA)
    • Ağ Destekli Mühimmat Kabiliyeti
    • Evrensel Silah Arayüzü Uyumluluğu
    • Yerde,Havada ve Atış Sonrası Görev Planlama Yeteneği


    https://www.meteksan.com/tr/haberler/cra-radar-altimetre-yerli-ve-milli-fuze-sistemlerimizin-gucune-guc-katmaya-devam-ediyor
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    aybrkaknc 7 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    mokoko_TR 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    5 seneye kalmaz ithalat ihracat dengesini yakalarız..çakıl işlemci anakart ,ram gibi askeri alanda kullanılacak ürünleride yerlileştirirsek ...o zaman turkish power olur
    5 seneye kalmaz ithalat ihracat dengesini yakalarız..çakıl işlemci anakart ,ram gibi askeri alanda kullanılacak ürünleride yerlileştirirsek ...o zaman turkish ...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Denorath 12 sa. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    İnşallah 👍
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    M Musty3535123 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    meteksan ı ilk defa duydum. güzel gelişme.
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    mokoko_TR 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    5 seneye kalmaz ithalat ihracat dengesini yakalarız..çakıl işlemci anakart ,ram gibi askeri alanda kullanılacak ürünleride yerlileştirirsek ...o zaman turkish power olur
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Denorath 12 sa. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    İnşallah 👍
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