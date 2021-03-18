SOM seyir füzesine Meteksan'ın radar altimetresi ekleniyor

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TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve ROKETSAN tarafından üretilen yerli seyir füzesi SOM’a şimdi de yerli üretim radar altimetre ve antene kavuşuyor. Meteksan ile ROKETSAN arasında sözleşme imzalandı.

Meteksan Savunma tarafından üretilen CRA Radar Altimetre ve antenler daha önce çeşitli ürünlerde kullanılmış ve ihracat başarısı elde etmişti. Şimdi de SOM füzesinin daha yüksek hassasiyetle hedefleme yapmasını ve yüksek hassasiyetle uçmasını sağlayacak.

Ayrıca Bkz. "Akıncı İHA'nın ikinci prototipi bir testi daha geçti"

Tamamen askeri standartlara uygun olarak milli imkânlarla Meteksan Savunma tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen radar altimetreler; uçak, helikopter, İHA gibi hava araçları ve güdümlü mermilerin alçak irtifa, yüksek hız ve manevra altında dahi hassas irtifa ölçümlerini gerçekleştiriyor. Düşük çıkış gücü, geniş bir frekans bandında çalışması ve irtifaya göre otomatik olarak ayarlanan güç kontrol mekanizması ile düşük algılanma olasılığına sahip olan radar altimetreler, çevre koşulları ve uçuş testlerinden başarı ile geçerek kalifiye edilmiş olması ve hacim, ağırlık, güç ve maliyet etkin (SWaP-C) yapısı ile rakiplerine üstünlük sağlıyor.

ROKETSAN ile Meteksan Savunma Sanayii A.Ş. arasındaki sözleşme 16 Şubat 2021 tarihinde imzalandı. Resmi açıklama yeni yapıldı.

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Havadan Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat SOM Özellikleri

SOM-A Füzesi

Füze ağırlığı ~ 1350 lb.(620 kg)

SOM füze ailesinin geliştirilen ilk varyantıdır.

Yüksek patlayıcılı basınç - Parçacık etkili harp başlığı

Küresel Konumlama Sistemi(KKS)

Ataletsel Navigasyon Sistemi ( ANS)

Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi (YRNS)

SOM-B1 Füzesi

SOM-A gibi yumuşak hedeflere taarruz için tasarlanmış olup; SOM-A füzesinden farklı olarak kızılötesi görüntüleyici (KÖG) arayıcıya sahiptir.

Füze ağırlığı ~ 1350 lb.(620 kg)

Yüksek patlayıcılı basınç - Parçacık etkili harp başlığı

Küresel Konumlama Sistemi(KKS)

Ataletsel Navigasyon Sistemi ( ANS)

Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi (YRNS)

Kızılötesi Görüntülemeli Arayıcı

Otomatik Hedef Algılama (OHA)

SOM-B2 Füzesi

SOM-B2 füzesi sert beton hedeflerde etkinlik sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu nedenle, SOM-B2 füzesi; SOM-B1 füzesinden farklı olarak Ön Delici ve Ana Delici’den oluşan Ardışık Delici Harp Başlığı’na sahiptir.

Füze ağırlığı ~ 1450 lb.(660 kg)

Ardışık Delici Harp Başlığı

Küresel Konumlama Sistemi(KKS)

Ataletsel Navigasyon Sistemi ( ANS)

Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi (YRNS)

Kızılötesi Görüntülemeli Arayıcı

Otomatik Hedef Algılama (OHA)

SOM-J Füzesi

SOM Silah Sistemi Ailesi’nin F-35 (JSF) Uçağı dahili silah istasyonuna uyumlu olarak geliştirilmiş bir üyesi olup, yoğun bir şekilde korunan hareketli su üstü ve sabit kara hedeflerine taarruz yeteneğine sahiptir.

Füze Ağırlığı ~1000 lb. (~500 kg)

Kısmi Delici Harp Başlığı

Küresel Konumlama Sistemi (KKS)

Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS)

Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi (YRNS)

Kızılötesi Görüntülemeli Arayıcı Başlık

Otomatik Hedef Algılama (OHA)

Ağ Destekli Mühimmat Kabiliyeti

Evrensel Silah Arayüzü Uyumluluğu

Yerde,Havada ve Atış Sonrası Görev Planlama Yeteneği

https://www.meteksan.com/tr/haberler/cra-radar-altimetre-yerli-ve-milli-fuze-sistemlerimizin-gucune-guc-katmaya-devam-ediyor

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