Tam Boyutta Gör Rotten Tomatoes, 1998'den bu yana her yılın en iyi korku filmlerini sıraladı. Derecelendirme ise eleştirmenlerin ve izleyicilerin puanları dikkate alınarak yapıldı.

Sinemada yapay zeka devrimi: Sürükle bırak ile CGI yapılacak 2 gün önce eklendi

Liste bir dizi Japon ve Amerikan uyarlamasını başlatan 1998 yapımı The Ring filmiyle başlıyor. 2000'li yılların en iyi korku filmleri çoğunlukla Avrupa sinemasından: İspanyol Devil's Backbone ve Asylum, İngiliz 28 Days Later, A Zombie Called Sean, The Descent ve İsveç yapımı Let Me In. Hollywood filmleri ise ancak 2010'ların sonunda egemen olmaya başlıyor.

En iyi 25 korku filmi

1998: "Ringu" (The Ring)

1999: "Audition"

2000: "Ginger Snaps"

2001: "El espinazo del diablo" (The Devil's Backbone)

2002: "28 Days Later"

2003: "Janghwa, Hongryeon" (A Tale of Two Sisters)

2004: "Shaun of the Dead"

2005: "The Descent"

2006: "The Host"

2007: "El Orfanato" (The Orphanage)

2008: "Låt den rätte komma in" (Let the Right One In)

2009: "Zombieland"

2010: "Let Me In"

2011: "The Cabin in the Woods"

2012: "Sightseers"

2013: "The Conjuring"

2014: "The Babadook"

2015: "Green Room"

2016: "Busanhaeng" (Train to Busan)

2017: "Get Out"

2018: "A Quiet Place"

2019: "Us"

2020: "His House"

2021: "A Quiet Place Part II"

2022: "X"

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Son 25 yılın en iyi korku filmleri seçildi