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    Son 25 yılın en iyi korku filmleri seçildi

    İnternet dünyasının önde gelen sinema portallarından biri olan Rotten Tomatoes, 1998 yılından 2023'e kadar yayınlanan en iyi korku filmlerini listeledi.         
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    Son 25 yılın en iyi korku filmleri seçildi Tam Boyutta Gör
    Rotten Tomatoes, 1998'den bu yana her yılın en iyi korku filmlerini sıraladı. Derecelendirme ise eleştirmenlerin ve izleyicilerin puanları dikkate alınarak yapıldı.

    Liste bir dizi Japon ve Amerikan uyarlamasını başlatan 1998 yapımı The Ring filmiyle başlıyor. 2000'li yılların en iyi korku filmleri çoğunlukla Avrupa sinemasından: İspanyol Devil's Backbone ve Asylum, İngiliz 28 Days Later, A Zombie Called SeanThe Descent ve İsveç yapımı Let Me In. Hollywood filmleri ise ancak 2010'ların sonunda egemen olmaya başlıyor.

    En iyi 25 korku filmi

    1998: "Ringu" (The Ring)
    1999: "Audition"
    2000: "Ginger Snaps"
    2001: "El espinazo del diablo" (The Devil's Backbone)
    2002: "28 Days Later"
    2003: "Janghwa, Hongryeon" (A Tale of Two Sisters)
    2004: "Shaun of the Dead"
    2005: "The Descent"
    2006: "The Host"
    2007: "El Orfanato" (The Orphanage)
    2008: "Låt den rätte komma in" (Let the Right One In)
    2009: "Zombieland"
    2010: "Let Me In"
    2011: "The Cabin in the Woods"
    2012: "Sightseers"
    2013: "The Conjuring"
    2014: "The Babadook"
    2015: "Green Room"
    2016: "Busanhaeng" (Train to Busan)
    2017: "Get Out"
    2018: "A Quiet Place"
    2019: "Us"
    2020: "His House"
    2021: "A Quiet Place Part II"
    2022: "X"

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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