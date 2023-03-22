Son 25 yılın en iyi korku filmleri seçildi

Liste bir dizi Japon ve Amerikan uyarlamasını başlatan 1998 yapımı The Ring filmiyle başlıyor. 2000'li yılların en iyi korku filmleri çoğunlukla Avrupa sinemasından: İspanyol Devil's Backbone ve Asylum, İngiliz 28 Days Later, A Zombie Called Sean, The Descent ve İsveç yapımı Let Me In. Hollywood filmleri ise ancak 2010'ların sonunda egemen olmaya başlıyor.
En iyi 25 korku filmi
1998: "Ringu" (The Ring)
1999: "Audition"
2000: "Ginger Snaps"
2001: "El espinazo del diablo" (The Devil's Backbone)
2002: "28 Days Later"
2003: "Janghwa, Hongryeon" (A Tale of Two Sisters)
2004: "Shaun of the Dead"
2005: "The Descent"
2006: "The Host"
2007: "El Orfanato" (The Orphanage)
2008: "Låt den rätte komma in" (Let the Right One In)
2009: "Zombieland"
2010: "Let Me In"
2011: "The Cabin in the Woods"
2012: "Sightseers"
2013: "The Conjuring"
2014: "The Babadook"
2015: "Green Room"
2016: "Busanhaeng" (Train to Busan)
2017: "Get Out"
2018: "A Quiet Place"
2019: "Us"
2020: "His House"
2021: "A Quiet Place Part II"
2022: "X"
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)