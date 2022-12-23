Son güncelleme Windows 10'da mavi ekran hatasına neden oluyor: İşte geçici çözüm

Microsoft temsilcileri hatanın Windows 10 çalıştıran bilgisayarlarda gözlemlendiğini açıkladı. Windows 10 22H2, 21H2, 21H1 ve 20H2 sürümlerinde ortaya çıkıyor. Sorun yaşayan kullanıcılara hidparse.sys dosyasını Windows Kurtarma Ortamı (WinRE) aracılığıyla system32\drivers klasöründen system32 dizinine kopyalamaları tavsiye edildi.
Başka geçici çözüm uygulanmaması istendi
Yazılım devi konuyla ilgili açıklamasında yukarıda önerilenler dışında herhangi bir geçici çözüm uygulanmamasını istedi. Ayrıca hidparse.sys dosyasının windows\system32 klasöründen silinmesini tavsiye etmediğini vurguladı. Microsoft mühendisleri hatayı düzeltecek bir yama üzerinde çalışıyor.
Microsoft daha önce Windows Update'in Aralık ayında ek güncellemeler sunmayacağını ve şirketin tatil sezonu için yalnızca güvenlik güncellemelerine odaklanacağını doğrulamıştı. Bu nedenle, Windows 10 ve Windows 11'in desteklenen tüm sürümleri bu ay ek güncelleme almayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d