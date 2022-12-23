Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Son güncelleme Windows 10'da mavi ekran hatasına neden oluyor: İşte geçici çözüm

    Microsoft yayınladığı en son sistem güncellemesinin Windows 10 çalıştıran bilgisayarlarda mavi ekran hatasına neden olabileceğini kabul etti. Sorunu araştıran şirket kullanıcılara geçici çözüm önerdi.
    1
    Son güncelleme Windows 10'da mavi ekran hatasına neden oluyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft bu ayki Salı Yaması kapsamında yayınlanan KB5021233 numaralı güncellemenin mavi ekran hatasına (0xc000021a) neden olabileceği konusunda uyardı. Görünüşe bakılırsa sorun hidparse.sys sistem dosyası ile system32/drivers dizinindeki diğer dosyalar arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor.

    Microsoft temsilcileri hatanın Windows 10 çalıştıran bilgisayarlarda gözlemlendiğini açıkladı. Windows 10 22H2, 21H2, 21H1 ve 20H2 sürümlerinde ortaya çıkıyor. Sorun yaşayan kullanıcılara hidparse.sys dosyasını Windows Kurtarma Ortamı (WinRE) aracılığıyla system32\drivers klasöründen system32 dizinine kopyalamaları tavsiye edildi.

    Son güncelleme Windows 10'da mavi ekran hatasına neden oluyor Tam Boyutta Gör

    Başka geçici çözüm uygulanmaması istendi

    Yazılım devi konuyla ilgili açıklamasında yukarıda önerilenler dışında herhangi bir geçici çözüm uygulanmamasını istedi. Ayrıca hidparse.sys dosyasının windows\system32 klasöründen silinmesini tavsiye etmediğini vurguladı. Microsoft mühendisleri hatayı düzeltecek bir yama üzerinde çalışıyor.

    Microsoft daha önce Windows Update'in Aralık ayında ek güncellemeler sunmayacağını ve şirketin tatil sezonu için yalnızca güvenlik güncellemelerine odaklanacağını doğrulamıştı. Bu nedenle, Windows 10 ve Windows 11'in desteklenen tüm sürümleri bu ay ek güncelleme almayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    Warlord384 8 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

    Profil resmi
    ugah6aiw 8 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

    Profil resmi
    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız