SonarPen yakın zamanda Nintendo Switch oyununa kavuşuyor

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Dokunmatik ekranlarda farklı bir yöntemle hassas çizimler yapabilme özelliğine sahip SonarPen ekran kalemi; Nintendo Switch konsoluna özel Colors Live oyununda kendisine yer bulacak.

SonarPen nedir?

SonarPen ekran kalemi dokunmatik ekranlı telefon, tablet ve Chromebook modellerine hassas bir çizim aygıtı kazandırmak amacıyla geliştirildi. 3.5mm kulaklık girişine takılan SonarPen ses dalgaları ile tepki yöntemiyle hassasiyet seviyesini arttırıyor.

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Dokunmatik ekranlarda standart ekran kalemlerinden daha verimli çizimler yapabilen SonarPen, yapısı itibariyle Nintendo Switch tarafından da desteklenen tek aktif ekran kalemi olma özelliğine sahip. 120Hz dokunmatik örnekleme hızı sayesinde Nintendo Switch üzerinde kalemi kullanmak oldukça eğlenceli. Kalem üzerindeki tuş ile farklı fonksiyonlar gerçekleştirilirken avuç içinin ekrana değmesine de tedbir alınmış.

Colors! çizim oyunu ise hatırlanacağı üzere Nintendo DS için 2007 yılında yayınlanmış ve ekran kalemi desteği ile bir milyondan fazla indirilmişti. 3DS için Colors! 3D oyununu yayınlayan Jens Andersson uzun süredir Colors Live! oyunu üzerinde çalışıyordu.

Andersson oyun öncesinde SonarPen kaleminin Nintendo eShop üzerinde satılması talebinde bulundu ancak kabul görmedi. Geliştirici sonrasında Kickstarter üzerinde SonarPen ve Colors Live! paketini fonlamaya sundu.

Bu paket 40$ fiyat etiketiyle oldukça fazla ilgi gördü. SonarPen kaleminin Colors Live! ile oldukça başarılı işler yaptığı ifade ediliyor. Colors Live! oyunu hali hazırda ön siparişte ve kısa süre içerisinde ABD, Avrupa ve Avustralya için indirmeye sunulacak.

https://www.engadget.com/colors-live-sonarpen-stylus-nintendo-switch-drawing-game-120019283.html

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