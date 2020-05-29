Sonic the Hedgehog devam filmi geliyor

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İlk tasarımı eleştirilere neden olduktan sonra ertelenen ve biraz daha elden geçirilmiş tasarımla hayranlarının karşısına çıkan Sonic the Hedgehog çok beğenildi. En iyi açılış yapan video oyun filmi ünvanını elde eden Sonic the Hedgehog, ikinci kez kamera karşısına geçecek.

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Sonic the Hedgehog 2 neler sunacak?

Koronavirüs salgınına denk gelmesi nedeniyle özellikle Çin dahil başlangıç ülkelerinde iyi açılışlar yapamasa da dünya genelinde 300 milyon dolarlık bir hasılat elde etmeyi başardı. Büyük ilgi sonrasında da ikinci film için düğmeye basıldı.

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İkinci film orijinal ekibi aynen muhafaza ediyor. Yönetmenlik koltuğunda Jeff Fowler otururken Pat Casey ve Josh Miller senaryoyu yazacak. Neal H. Moritz, Toby Ascher ve Toru Nakahara görüntü yönetmenliği tarafında yer alırken Hajime Satomi, Haruki Satomi ve Tim Miller ise yapım kısmında görev alıyor.

Henüz Sonic the Hedgehog 2 yapımı için bir konu veya oyuncu kadrosu belirlenmiş değil. Yapım aşaması yeni başladığı için ilerleyen aylarda net bilgiler ortaya çıkacaktır. İlk yapımda Sonic karakterini Ben Schwartz seslendirirken Dr. Robotnik rolünde ise Jim Carrey yer alıyordu.

https://variety.com/2020/film/news/sonic-the-hedgehog-sequel-1234619356/

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