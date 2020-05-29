Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sonic the Hedgehog devam filmi geliyor

    Tüm zamanların en iyi açılış yapan video oyun filmi ünvanının sahibi Sonic the Hedgehog, devam yapımı için onay aldı. Orijinal yapım ekibi ikinci filmde de yer alacak.
    1
    2 sa.
    320
    12
    1
    Sinema ve Dizi
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sonic the Hedgehog devam filmi geliyor
    Tam Boyutta Gör

    İlk tasarımı eleştirilere neden olduktan sonra ertelenen ve biraz daha elden geçirilmiş tasarımla hayranlarının karşısına çıkan Sonic the Hedgehog çok beğenildi. En iyi açılış yapan video oyun filmi ünvanını elde eden Sonic the Hedgehog, ikinci kez kamera karşısına geçecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Gişe rekorları kıran Sonic filmi erkenden internete geliyor

    Sonic the Hedgehog 2 neler sunacak?

    Koronavirüs salgınına denk gelmesi nedeniyle özellikle Çin dahil başlangıç ülkelerinde iyi açılışlar yapamasa da dünya genelinde 300 milyon dolarlık bir hasılat elde etmeyi başardı. Büyük ilgi sonrasında da ikinci film için düğmeye basıldı.

    Ayrıca Bkz. "OPPO Enco W31 tam kablosuz kulaklık ülkemizde satışa başladı"

    İkinci film orijinal ekibi aynen muhafaza ediyor. Yönetmenlik koltuğunda Jeff Fowler otururken Pat Casey ve Josh Miller senaryoyu yazacak. Neal H. Moritz, Toby Ascher ve Toru Nakahara görüntü yönetmenliği tarafında yer alırken Hajime Satomi, Haruki Satomi ve Tim Miller ise yapım kısmında görev alıyor.

    Henüz Sonic the Hedgehog 2 yapımı için bir konu veya oyuncu kadrosu belirlenmiş değil. Yapım aşaması yeni başladığı için ilerleyen aylarda net bilgiler ortaya çıkacaktır. İlk yapımda Sonic karakterini Ben Schwartz seslendirirken Dr. Robotnik rolünde ise Jim Carrey yer alıyordu.



    https://variety.com/2020/film/news/sonic-the-hedgehog-sequel-1234619356/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 sa.
    Çok iyi haber. Bakalım Tails ve Knuckles'ı nasıl yapacaklar. Gerçi [spoiler=6062329178]Tails'i After Credits kısmında görmüştük.[/spoiler] Yeni filmi gelirse Jim Carrey olmazsa olmaz. Dr. Robotnik varsa mutlaka olmak zorunda. Gelse de sinemasına gitsek.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. Bugünün vaka sayısı: 1141 (29 Mayıs) 51 dk. CD Project'te yüzler gülüyor: The Witcher serisi 50 milyon satış rakamına ulaştı 1 sa. Oyun tarihindeki en gerçekçi "sıvı fiziği" yeni Half-Life'ta ortaya çıktı 1 sa. Ryzen 4000 işlemciler 5 nm+ süreciyle gelebilir: TSMC 5 nm+'de hacimli üretime bu yıl geçebilir 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sonic the Hedgehog devam filmi geliyor Sonraki PS5 lansman tarihi resmen açıklandı 2 sa. Ryzen 7 4700G ve Ryzen 5 4400G’nin benchmark sonuçları ortaya çıktı 3 sa. Samsung Galaxy M01'in görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı 3 sa. Google'dan sosyal mesafenin korunmasına yardımcı olacak araç: Sodar 4 sa. Qualcomm yeni WiFi 6E yongalarını duyurdu 4 sa. Intel Lakefield barındıran ilk ürün Galaxy Book S oldu 5 sa. Volkswagen'den Çin'de elektrikli araçlara yönelik 2,1 milyar euro'luk yatırım 5 sa. 350$’lık bu USB cihazı sizi 5G’nin zararlı sinyallerinden koruyacak(!) 6 sa. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Nisan'da yüzde 44 azaldı 6 sa. Federal Havacılık Dairesi, SpaceX’e Starship prototipini uçurma iznini resmen verdi 7 sa. Apple, Martin Scorsese'nin yeni filmini finanse edecek 7 sa. Oppo Reno 3 cep telefonu "4 Kameralı orta sınıf" video inceleme 7 sa. Razer Blade 15 Studio Edition yenilendi 8 sa. Yeni Volkswagen Nivus, markanın SUV ailesine katıldı 8 sa. Yeni iPhone SE Türkiye’de satışa çıktı 8 sa. Far Cry 5'i bu hafta sonu ücretsiz deneyin 9 sa. Asus büyük güçlerle oynuyor! "Asus Z490 A-Gaming/XII Hero/Apex" 9 sa. Güncellenen Subaru XV, yeni donanım ve teknolojileriyle Türkiye'de 10 sa. Türkiye yurt dışına 1000 adet ventilatör cihazı sattı 10 sa. Oppo Reno 4 serisinin tanıtım tarihi açıklandı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi