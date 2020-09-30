Sonos ile Google arasındaki patent davası büyüyor

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Bugün teknoloji firmaları pek çok yeniliği tüketicilerin karşısına çıkarmaya çalışıyor ancak zaman zaman izinsiz kullanım veya patent ihlali gibi olaylara girmekten kaçamıyor. Google da bunlardan birisi.

Sonos davası büyüyor

Google bilindiği üzere yıllar önce akıllı hoparlör konseptinin temellerini attı ve ilk hoparlör ürünlerini piyasaya sürdü. Bununla birlikte ses sistemleri sektörüne adım atması bazı sıkıntıları da beraberinde getirdi.

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Ünlü ses sistemleri uzmanı Sonos yılın başlarında Google aleyhine bir patent davası açmıştı. Bu davada kablosuz sistemlerin birbiri ile senkronizasyonu gibi 5 farklı teknolojinin izinsiz olarak kullanıldığını iddia ediyordu.

Google ise buna karşı Sonos’un kendi arama ve ses işleme teknolojilerini ücret ödemeden kullandığını savunmuştu. Şimdi Sonos davaya yeni bir dosya daha ekledi ve 5 farklı patentin daha ihlal edildiğini iddia ediyor. Firma Google’ın kopyalama yaparak hakimiyetini arttırmaya çalıştığını dile getiriyor.

Patent davaları oldukça uzun sürüyor ve firmalar için sancılı oluyor. Google Pixel 5 amiral gemisinin tanıtımı öncesinde davanın daha karmaşık hale gelmesi Google’ın imajını da olumsuz etkileyebilir.

https://www.engadget.com/sonos-sues-google-190303052.html

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