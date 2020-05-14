Sony 2020’nin ilk çeyreğinde yarım milyondan az telefon sattı

Sony tarafından yayınlanan ekonomik verilere göre firma, 2020 yılının ilk çeyreğinde 35,45 milyar yen kâr elde etti. Geçen yılın aynı çeyreğinde firmanın ettiği kâr 82,73 milyar dolar seviyesindeydi. Sony, açıklamasında bu düşüşü koronavirüsün vurduğu gezegende tüketici elektroniklerinin satışlarındaki azalmaya bağladı. Firma, bazı tesislerindeki üretimi de virüs nedeniyle askıya almıştı.
İçinde olduğumuz yılın sonunda Sony, toplam kâr seviyesinin en az yüzde 30 gerileyeceğini tahmin ediyor. Firmanın oyun departmanı her ne kadar iyi iş yapsa da kamera sensör departmanı üst seviye telefonlara olan talebin düşüşüyle büyük bir darbe alacak.
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Bu çeyrekte Sony’nin toplam 400 bin adet Xperia modeli satabildiği verisi paylaşıldı ve bu değer, geçen yılın aynı periyoduna kıyasla yüzde 63,7 bir düşüşe işaret ediyor. Sony’nin hedefi ise 700 bin seviyesindeydi.
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Kullanıcıları bilir, k790i 3.2 mp kamera ve gerçek xenon flaş ile dehşet fotoğraflar çekerdi. Şu anda bile bir çok tepe modelle yarışır gece çekimleri.
Z ile su geçirmezlik getirdi, herkes tek hoperlör sunarken HTC ile birlikte çift hoperlör verdi, z2 ile bataryası en iyi tepe modeldi.
Ama inatla kendini bitirmeyi seçti. Piyasadaki neredeyse tüm tepe modellere sensör sağladı kendi telefonları bir türlü iyi çekimler yapamadı. Millet OIS koydu cayır cayır video çekti, inatla EIS dayattı.
Herkes her alanda en iyi olacak diye bir şey yok. Sony mobile ekibi sıvamıştır son yıllarda. Bu saatten sonra da 1200 1300 avro çıkış fiyatlarıyla cihaz satacağını hayal etmeye devam etmesi sadece zararı artırır.
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