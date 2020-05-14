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    Sony 2020’nin ilk çeyreğinde yarım milyondan az telefon sattı

    Sony'nin açıkladığı 2020 yılı birinci çeyrek ekonomik raporlarında firmanın akıllı telefon satışlarında hedefinden oldukça uzakta kaldığı ortaya çıktı. Firma, buna bağlı olarak çok daha az kâr etti.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Sony 2020’nin ilk çeyreğinde yarım milyondan az telefon sattı
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    Sony tarafından yayınlanan ekonomik verilere göre firma, 2020 yılının ilk çeyreğinde 35,45 milyar yen kâr elde etti. Geçen yılın aynı çeyreğinde firmanın ettiği kâr 82,73 milyar dolar seviyesindeydi. Sony, açıklamasında bu düşüşü koronavirüsün vurduğu gezegende tüketici elektroniklerinin satışlarındaki azalmaya bağladı. Firma, bazı tesislerindeki üretimi de virüs nedeniyle askıya almıştı.

    İçinde olduğumuz yılın sonunda Sony, toplam kâr seviyesinin en az yüzde 30 gerileyeceğini tahmin ediyor. Firmanın oyun departmanı her ne kadar iyi iş yapsa da kamera sensör departmanı üst seviye telefonlara olan talebin düşüşüyle büyük bir darbe alacak.

    Ayrıca Bkz. "Apple Store uygulamasına karanlık mod geldi"

    Bu çeyrekte Sony’nin toplam 400 bin adet Xperia modeli satabildiği verisi paylaşıldı ve bu değer, geçen yılın aynı periyoduna kıyasla yüzde 63,7 bir düşüşe işaret ediyor. Sony’nin hedefi ise 700 bin seviyesindeydi.



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    Onurmsq (--- ----) 2 gün en beğenilen
    telefonlar hiçbir ülkede yok ki. ve telefon çeşidi yok.
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    Kampaku 1 gün yeni yorumcu
    Sony ve HTC potansiyellerini harcadılar. Piyasa Çinlilere kaldı.
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 6 sa.
    Sonynin yeni telefonları ülkemize neden gelmiyor
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    evandevan5a1 22 sa.
    türkiye pazarından çıkarsa az satar tabiki geri döneceği zamanı bekliyorum xperia mı kibar kibar kullanıyorum kapaklı ekran kılıflı şekilde.
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 1 gün
    w700, w810, w890, t700, k790i, Arc S, Ion, Go, z2, z3c kullanmış biri olarak hep sevmiştim. Ama kendini bitirdi Sony.

    Kullanıcıları bilir, k790i 3.2 mp kamera ve gerçek xenon flaş ile dehşet fotoğraflar çekerdi. Şu anda bile bir çok tepe modelle yarışır gece çekimleri.

    Z ile su geçirmezlik getirdi, herkes tek hoperlör sunarken HTC ile birlikte çift hoperlör verdi, z2 ile bataryası en iyi tepe modeldi.

    Ama inatla kendini bitirmeyi seçti. Piyasadaki neredeyse tüm tepe modellere sensör sağladı kendi telefonları bir türlü iyi çekimler yapamadı. Millet OIS koydu cayır cayır video çekti, inatla EIS dayattı.

    Herkes her alanda en iyi olacak diye bir şey yok. Sony mobile ekibi sıvamıştır son yıllarda. Bu saatten sonra da 1200 1300 avro çıkış fiyatlarıyla cihaz satacağını hayal etmeye devam etmesi sadece zararı artırır.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 20 sa. gcb1903
    Sony bence Z2 modeline kadar çok çok iyiydi ondan sonra bozmaya başladı, W ve K serisi özellikle çok sevdiğim modellerdi
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    seco917 (selcuk atakan) 1 gün
    Bir çok modelini kullanmış biri olarak, ülkemizde satılsa başka markaya bakmam bile ama adamlar koskoca mobil tarafı el birliğiyle batırdılar. Büyük başarı tebrik etmek lazım.
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 gün
    Kendini batırmaya çalışan bi şirket için gayet iyi sonuçlar bence
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    burhanerbek57 1 gün yeni yorumcu
    çok ülede yok, telefon çeşidi de az
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    evlbleef 1 gün yeni yorumcu
    Esas soru, 3 ayda 400.000 Xperia telefonu kim satın almış?
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    Kampaku 1 gün yeni yorumcu
    Sony ve HTC potansiyellerini harcadılar. Piyasa Çinlilere kaldı.
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    MPT-76 (Yahya Akça) 1 gün
    Aslında telefon piyasasının ne kadar saçma bir hal aldığını görüyoruz bu şekilde. Müşteriler Sony marka telefon bulunmuyor diyor (bu haklı bir durum, kendi yanlış stratejilerinin bir sonucu) bunun yanında ise farklı modeller yok diyor, bu tamamen piyasanın ne hale geldiğini anlatıyor. Artık her markanın neredeyse her ay iki yeni telefon tanıttığı bir dönemdeyiz. Bu sebeple sony'nin az model olması garipseniyor ve kötü bir markaymış izlenimi yaratıyor bilmeyen müşteri kesimi için. Zamanında senede bir telefon tanıtan Apple bile senede dört farklı telefon tanıtır hale geldi. Piyasa saçma sapan bir hal aldı. Tüketim çılgınlığının bir sonucu, bana göre çok üzücü bir durum.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Onurmsq (--- ----) 1 gün MPT-76
    model farklılığı iyidir. herkes amiral gemisi alamıyor biliyorsunuz ki. hindistanda, çinde, endonezyada yada gelişmiş avrupa ülkelerinin hepsinde, durumu yetersiz olan insanlar var. markalar sadece amiral gemisi telefon satarsa alamayanlar olacak. o yüzden samsung a10 a50 en çok satılan telefonlar listesinde. ve tabi applein ucuz telefonları xr, iphone 11 gibi listenin en başında
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 gün
    Ya telefon kısmı kapatılsın yada bu bölüme ağırlık verilsin. Bu şekilde bir arpa boyu yol alamıyor sony
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