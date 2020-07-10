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    Sony’den Epic Games’e büyük yatırım

    Sony Entertainment toplamda 250 milyon dolarlık bir yatırımı gözden çıkararak Epic Games teknolojilerinin PS5 çıktığı zaman kendisine avantaj sağlamasına çalışıyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sony’den Epic Games’e büyük yatırım
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    Yeni nesil konsolların çıkışına geri sayım devam ederken üreticilerin de özel oyunlar için yatırımları sürüyor. Microsoft’un Warner Bros. Games iddiaları sürerken Sony de Epic Games’e önemli bir yatırım yaptı.

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    Büyük yatırım

    Fortnite başta olmak üzere pek çok yapımın sahibi, Unreal Engine oyun motoru ve oyun mağazası geliştiricisi Epic Games yeni nesil konsollar ile birlikte öne çıkmaya başladı. Fortnite oyununu PS5 ve Xbox Series X için optimize edecek olan Epic Games önemli yatırımlar da alıyor.

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    Sony yaptığı açıklamada Epic Games hisselerinin küçük bir kısmını 250 milyon dolar yatırımla satın aldığını duyurdu. Hali hazırda Epic Games’in en büyük ortağı Çinli Tencent durumundaydı. Firma son olarak 1.6 milyar dolar daha yatırım almıştı.

    Bu büyük yatırımdan neler çıkacak merak konusu. Hali hazırda PS5 için Unreal Engine 5 optimize ediliyor ve heyecan verici olduğu ifade ediliyor. Fortnite oyunu da Unreal Engine 5 üzerinde yeniden şekillenecek. Bunların haricinde ses getirecek bir yapım da oyuncuların iştahını kabartabilir.



    https://wccftech.com/sony-buys-250-million-stake-epic-games/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    napolyon94 1 sa.
    250 milyon dolar buyuk meblag, 3 tane aaa excl. parasi :)
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    gun (Gün Oksay) 1 sa.
    Exclusive oyun isteyebilir belki ama zor tabii
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    kımyasal (ümit k) 58 dk. gun
    Hisse parası ödemiş anladığım kadarı ile,ex oyun yaptırmazlar herhalde.Belki şirket üstünde söz sahibi olup PS5 e odaklanma konusunda şirkette etkin olacaklar.Ayrıca Epic UE5 (yeni duyurulan oyun motoru) ile diğer motorlarda olmayan teknolojileri sektörde öncü olacaktır ve oyun sektöründe yatırım yapılması gereken şirket bence.
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 1 sa.
    Sony Maske: Biri beni durdursun.....
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