Sony’den Epic Games’e büyük yatırım

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Yeni nesil konsolların çıkışına geri sayım devam ederken üreticilerin de özel oyunlar için yatırımları sürüyor. Microsoft’un Warner Bros. Games iddiaları sürerken Sony de Epic Games’e önemli bir yatırım yaptı.

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Büyük yatırım

Fortnite başta olmak üzere pek çok yapımın sahibi, Unreal Engine oyun motoru ve oyun mağazası geliştiricisi Epic Games yeni nesil konsollar ile birlikte öne çıkmaya başladı. Fortnite oyununu PS5 ve Xbox Series X için optimize edecek olan Epic Games önemli yatırımlar da alıyor.

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Sony yaptığı açıklamada Epic Games hisselerinin küçük bir kısmını 250 milyon dolar yatırımla satın aldığını duyurdu. Hali hazırda Epic Games’in en büyük ortağı Çinli Tencent durumundaydı. Firma son olarak 1.6 milyar dolar daha yatırım almıştı.

Bu büyük yatırımdan neler çıkacak merak konusu. Hali hazırda PS5 için Unreal Engine 5 optimize ediliyor ve heyecan verici olduğu ifade ediliyor. Fortnite oyunu da Unreal Engine 5 üzerinde yeniden şekillenecek. Bunların haricinde ses getirecek bir yapım da oyuncuların iştahını kabartabilir.

https://wccftech.com/sony-buys-250-million-stake-epic-games/

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