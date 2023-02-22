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    Microsoft: Playstation bizden 2 kat fazla sattı

    Konsol pazarında ezeli rekabet devam ederken genel şirket anlamında yanına yaklaşılamayan Microsoft, konsol satışları anlamında ise bir türlü ilk ikiyi geçemiyor. 
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    PlayStation Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un abonelik odaklı Xbox ekosisteminde uyguladığı strateji kullanıcı sayısını arttırıyor ancak rekabette pek iyi olduğu söylenemez. Microsoft’un kendisi de bunu kabul ediyor.

    PlayStation rekor satış yaptı

    Nvidia ile olan iş birliğini duyurduğu etkinlikte Microsoft’un rakibi ile ilgili de bazı itirafları oldu. Microsoft başkanı Brad Smith tatil döneminde PlayStation satışlarının Xbox satışlarına karşı 69-31 şeklinde bir üstünlük kurduğunu belirtti. Avrupa’da bu oran 80-20 olurken Japonya’da ise 94/6 olmuş.

    Toplamda 120 milyon Xbox Game Pass abonesi olmasına ve sürekli artmasına rağmen Xbox satışları bundan pek etkilenmişe benzemiyor. Xbox Game Pass bilgisayar tarafında da sunulduğu için ağırlık bu kısımda gibi görünüyor.

    Diğer taraftan Sony oyun konusunda rakipsiz. God of War, Last of Us, Uncharted gibi özel oyunlar yıllardır oyuncuların PlayStation tercihindeki en önemli unsur haline geldi. Microsoft bu konuda ne yazık ki rakibine yetişemiyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 48 dakika önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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