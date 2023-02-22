Microsoft: Playstation bizden 2 kat fazla sattı

PlayStation rekor satış yaptı
Nvidia ile olan iş birliğini duyurduğu etkinlikte Microsoft’un rakibi ile ilgili de bazı itirafları oldu. Microsoft başkanı Brad Smith tatil döneminde PlayStation satışlarının Xbox satışlarına karşı 69-31 şeklinde bir üstünlük kurduğunu belirtti. Avrupa’da bu oran 80-20 olurken Japonya’da ise 94/6 olmuş.
Toplamda 120 milyon Xbox Game Pass abonesi olmasına ve sürekli artmasına rağmen Xbox satışları bundan pek etkilenmişe benzemiyor. Xbox Game Pass bilgisayar tarafında da sunulduğu için ağırlık bu kısımda gibi görünüyor.
Diğer taraftan Sony oyun konusunda rakipsiz. God of War, Last of Us, Uncharted gibi özel oyunlar yıllardır oyuncuların PlayStation tercihindeki en önemli unsur haline geldi. Microsoft bu konuda ne yazık ki rakibine yetişemiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.