Sony duyurdu: 144 TL değerindeki PS4 oyunu ücretsiz oluyor

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Sony'nin geçtiğimiz yıl düzenlediği 'Evde Kal' kampanyası geri dönüyor. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre, 144 TL değerindeki Ratchet & Clank oyunu önümüzdeki hafta tüm PS4 ve PS5 kullanıcılarıına ücretsiz olarak dağıtılacak.

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Sony geçtiğimiz yıl Nisan ayında Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Journey oyunlarını ücretsiz dağıtmıştı. Şimdiyse Ratchet & Clank ücretsiz oluyor. Ratchet & Clank'i indirmek için PlayStation Plus abonesi olmanız gerekmeyecek.

Sony ve Insomniac Games ayrıca şu anda PS5 için Ratchet & Clank'in bir devam oyununu çıkarıyor. 11 Haziran'da yayınlanacak olan Ratchet & Clank: Rift Apart PS5'in gücünden en iyi şekilde faydalanacak oyunlardan olacak. Dolayısıyla Ratchet & Clank'i hala oynamadıysanız şimdi tam zamanı diyebiliriz.

Ratchet & Clank 2 Mart TSİ 07.00'da ücretsiz olacak. Oyunu Mart ayının sonuna kadar kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

https://blog.playstation.com/2021/02/23/play-at-home-returns-four-months-of-offers-for-playstation-games-and-entertainment-begin-march-1/#sf243317373

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