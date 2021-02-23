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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony duyurdu: 144 TL değerindeki PS4 oyunu ücretsiz oluyor

    Sony'nin PlayStation 4'e özel olarak yayınladığı Ratchet & Clank oyunu önümüzdeki ay tüm PS4 ve PS5 kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtılacak. PS Plus aboneliğine de ihtiyacınız olmayacak.
    23 Şubat 2021, 17:53 (2 sa.)
    3,5b
    171
    12
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    9

    Sony duyurdu: 144 TL değerindeki PS4 oyunu ücretsiz oluyor
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    Sony'nin geçtiğimiz yıl düzenlediği 'Evde Kal' kampanyası geri dönüyor. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre, 144 TL değerindeki Ratchet & Clank oyunu önümüzdeki hafta tüm PS4 ve PS5 kullanıcılarıına ücretsiz olarak dağıtılacak.

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    Sony geçtiğimiz yıl Nisan ayında Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Journey oyunlarını ücretsiz dağıtmıştı. Şimdiyse Ratchet & Clank ücretsiz oluyor. Ratchet & Clank'i indirmek için PlayStation Plus abonesi olmanız gerekmeyecek.

    Sony ve Insomniac Games ayrıca şu anda PS5 için Ratchet & Clank'in bir devam oyununu çıkarıyor. 11 Haziran'da yayınlanacak olan Ratchet & Clank: Rift Apart PS5'in gücünden en iyi şekilde faydalanacak oyunlardan olacak. Dolayısıyla Ratchet & Clank'i hala oynamadıysanız şimdi tam zamanı diyebiliriz.

    Ratchet & Clank 2 Mart TSİ 07.00'da ücretsiz olacak. Oyunu Mart ayının sonuna kadar kütüphanenize ekleyebileceksiniz.



    https://blog.playstation.com/2021/02/23/play-at-home-returns-four-months-of-offers-for-playstation-games-and-entertainment-begin-march-1/#sf243317373 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    disposable 5 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    K kerempek 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ne çocuk oyunu arkadaşlar, ben 36 yaşında oynadım bu oyunu, oldukça keyif aldım. Görsel olarak renkli diye çocuk oyunu sanmayın, saatlerce aynı şeyi yaptığınız açık dünya oyunlarından çok daha teknik ve güzel bir oyun. Sen kendini ne kadar zorlamak istersen zorlayabilirsin oyunda.
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    WeDneS (Ercan ) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    İyiymiş kütüphaneye iner
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    gumushasn 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Umarız ki başka oyunlarda biz oyunculara ücretsiz sunulur.
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    01fatih (FATİH ÇELİK) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çocuk oyunları da artık bedava olsun
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    berkay_53 (Berkay ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Atarız kütüphaneye ilerde çocuğumuz olursa açsın oynasın :)
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    technician77 (Ali Emrah YEŞİLDEMİR) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    +7 yaş grubu oyununu bedava vermesi gayet doğal :))
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    D davinci38 (Mehmet Sarı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Plus için vermişlerdi zaten 144 tl edecek bir oyun değil bence.
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    duren (Enes Durgun) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke Spiderman verseler...
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    FelixSteiner (Ahmet Bulut) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Plus ile vermişti ama olmayanlar icin güzel bi gelişme. Güzel oyun
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke days gone pc ye gelse ajaja
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    3539 kez okundu.
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    ps4 ücretsiz, ücretsiz oyun ve
    7 etiket daha playstation 4 ücretsiz oyun ps4 ücretsiz oyun sony playstation 4 ps store Ratchet & Clank Yazılım
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