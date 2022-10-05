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    Sony duyurdu: Playstation özel oyunları 1 yıl sonra PC'ye gelecek!

    Sony, PlayStation oyunlarının ilk lansmanı ile PC çıkış tarihleri arasında yaşanacak zaman aralığına açıklık getirdi. Oyunlar bir yıl sonra PC'ye gelecek.      
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    Sony duyurdu: Playstation özel oyunları 1 yıl sonra PC'ye gelecek Tam Boyutta Gör

    Konsol dünyasının önde gelen isimlerinden Sony, özel Playstation oyunlarını PC'ye getirmeye devam edecek. Geçtiğimiz Mayıs ayında özel yapımların yarısının 2025 yılına kadar PC ve mobil platformlarda yer alacağını duyuran şirket, dikkat çeken yeni açıklamalarda bulundu.

    Oyunlar bir yıl sonra PC'ye gelecek

    Salı günü gerçekleştirilen bir röportajda PlayStation Studios başkanı Hermen Hulst, tek oyunculu Sony oyunlarını konsol sürümlerinden yaklaşık bir yıl sonra PC’ye çıkarmayı planladıklarını söyledi. Yetkili isim ayrıca, çevrimiçi canlı hizmet oyunlarının PlayStation ve PC için aynı anda piyasaya sürülebileceğini belirtti. Böylece özel yapımların belirli bir tarihten sonra PC'ye gelmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. 

    Bilindiği üzere Sony'nin büyük yapımlarından God of War ve Spider-Man, ilk olarak 2018'de PlayStation 4'e geldi ve bu yıl PC sürümleri kullanıcılar ile buluştu. Buna ek olarak Sony, çok yakında Uncharted 4 (2016), Spider-Man: Miles Morales (2020) ve Sackboy: A Big Adventure (2020) oyunlarının PC sürümlerini yayınlamaya hazırlanıyor. Ayrıca bu oyunlar arasına The Last of Us Part 1'in de dahil olması bekleniyor. 

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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