Sony IMX866 sensörü detaylanıyor

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Gelir ve kapasite anlamında sensör sektörünün lideri durumunda olan Sony bu yıl yeni modellerle rekabeti kızıştıracak. Sony IMX800 serisine ait en azından iki yeni sensörün iddiaları sızdırılmış durumda.

Sony IMX866 neler sunacak?

Daha önce Sony IMX800 adını alacağı tahmin edilen 1/1.1 boyutlarda amiral gemisi bir sensör gündeme gelmişti. Bu sensör 50MP çözünürlüğe sahip ve yıl sonuna kadar iddialı telefonlarda karşımıza çıkacak.

Sony IMX 800 özellikleri sızdırıldı 2 hf. önce eklendi

Diğer taraftan Sony IMX866 adıyla yeni bir sensör daha gündeme geldi. Bu sensör de 50MP çözünürlüğünde ve Sony IMX766 sensörünün devamı niteliğinde. RGBW dizilimini benimseyen sensör daha iyi düşük ışık performansı ve fotoğraf kalitesi sunuyor.

Sensör ile ilgili gündeme gelen ilginç bir bilgi ise 16:11 videolarda 1/1.49 inçlik boyutu koruması ancak 4:3 fotoğraflarda ise 1/1.56 standart bir sensör gibi davranması. Bu özelliğin IMX800 serisinde standart olacağı not düşülmüş. Ayrıca IMX900 serisinin de yıl bitmeden piyasaya çıkacağı ifade ediliyor.



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