Sony, PlayStation oyunlarının PC'ye çıkışını durdurabilir

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Sony, PlayStation özel oyunlarını konsol sürümlerinden bir süre sonra PC platformuna taşıyor. Ancak bu durum yakında değişebilir. Sektör kaynaklarına göre şirket, tek oyunculu büyük bütçeli PlayStation oyunlarını PC’ye getirme konusunda frene basarken, canlı servis projelerine öncelik vermeyi sürdürecek.

Hedef: Konsol satışlarını artırmak

Oyun dünyasına dair özel haberleriyle tanınan Jason Schreier'in Triple Click Podcast'te yaptığı açıklamalara göre Sony, geleneksel tek oyunculu yapımların PC performansından memnun olmayabilir. Schreier'in sözlerinin ardından güvenilir sızıntı kaynakları NatetheHate ve SneakersSO da şirketin PC stratejisinde değişiklik olduğunu doğruladı.

İddiaya göre Sony, AAA tek oyunculu oyunları PC'ye ya hiç getirmemeyi ya da çok daha geç bir tarihte sunmayı değerlendirebilir. Schreier'e göre böyle bir karar Sony için büyük bir risk taşımıyor. Çünkü şirketin büyük tek oyunculu oyunları hâlihazırda PlayStation 5 üzerinde PC'ye kıyasla çok daha yüksek satış rakamlarına ulaşıyor.

Servis oyunları PC'de kalacak

Öte yandan Sony'nin PC'den tamamen çekilmesi beklenmiyor. Özellikle oyuncu tabanını büyütmeye dayalı canlı servis yapımları PC’de varlığını sürdürecek. Keza Helldivers 2 ve Marathon gibi yapımların, çok oyunculu yapısı nedeniyle mümkün olan en geniş kitleye ulaşması gerekiyor. Bu nedenle PC platformu, bu projeler için kritik önem taşıyor.

Eğer iddialar doğruysa, Sony'nin önceliği yeniden konsol tarafında yoğunlaşacak gibi görünüyor. PC ise artık ana stratejinin tamamlayıcı unsuru konumuna gerileyebilir.

