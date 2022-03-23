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    Playstation 5'e Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteği geliyor

    Günümüzde birçok akıllı cihazda kendine yer bulmaya başlayan Değişken Yenileme Hızı (VRR) özelliği Playstation 5'e geliyor. Yeni özellik daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak. 
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    Sony, Playstation 5'e VRR desteği ekleneceğini duyurdu
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    Teknoloji devi Sony, rakibi Microsoft'un Xbox Series X, S modellerinde bulunan Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteğini Playstation 5’e getireceğini duyurdu.

    Daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak

    Paylaşılan bilgilere göre HDMI 2.1 uyumlu bir televizyon veya monitör ile kullanılacak yeni özellik, sunulan görüntülerin ekran ile senkronize edilmesini sağlayacak. Bununla birlikte şirket oyun sırasında ekran yırtılmalarının önüne geçerek kullanıcılara daha akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

    VRR desteği ile birlikte giriş gecikmesinin düşeceğini ve PS5 oyunlarında sahnelerin direk render edilerek daha yumuşak bir deneyim sunacağını söyleyen Sony, "Daha önce piyasaya sürülen PS5 oyunları, oyun yaması yoluyla VRR için tam olarak optimize edilebilir ve gelecekteki oyunlar, piyasaya sunulma sırasında VRR desteği içerebilir" sözlerini dile getirdi.

    Kısa bir süre önce ABD ve Avrupa'da satılan HDMI 2.1 desteğine sahip TV’lerinde VRR kilidini kaldırdığını duyuran şirket, yeni desteğin cihazlara ne zaman ekleneceği konusunda herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadı.

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