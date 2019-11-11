Sony PlayStation için farklı bir kartuş sistemi ortaya çıktı

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Sony’nin şu sıralar en önemli ağırlık noktası PlayStation 5 haline gelmiş durumda. Bununla birlikte firmanın yakın gelecekte farklı bir oyun konsolu daha piyasaya süreceği tahmin ediliyor. Patent başvuruları da bu yönde.

Kartuş sesleri

Sony Interactive Entertainment adıyla yapılan yeni bir patent başvurusu bir kartuş tasarımına işaret ediyor. Sony yıllardır konsollarında optik medyalara yer veriyor ve son olarak PS Vita konsolunda kartuş sistemi kullanılmıştı. Bu bakımdan patent başvurusu biraz merak uyandırıyor.

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Sony’nin şimdilik amacının ne olduğu bilinmiyor ancak ilk tahminler PS5 sonrasında kartuş sistemine sahip bir taşınabilir oyun konsolunun planlama aşamasında olduğu yönünde. Geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan Analogue Pocket adındaki taşınabilir konsol kartuşlu bir yapı barındırıyor. Bu bize bir fikir verebilir.

Diğer taraftan PS5 dedikoduları da var ancak bunun pek mümkün olduğu düşünülmüyor. Belki sonraki konsollarda geriye uyumluluk adına kayıt medyası olarak kartuş sistemine geçilebilir.

https://www.slashgear.com/sony-playstation-cartridge-patent-sparks-handheld-hope-11599143/