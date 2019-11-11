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    Sony PlayStation için farklı bir kartuş sistemi ortaya çıktı

    Sony gelecek yıllarda kullanmak üzere bir kartuş tasarımının patenti için başvurdu. Henüz net bilgiler yok ancak yakın dönemde taşınabilir bir Sony konsol iddiaları güçlendi.
    1 hf.
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    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sony PlayStation için farklı bir kartuş sistemi ortaya çıktı
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    Sony’nin şu sıralar en önemli ağırlık noktası PlayStation 5 haline gelmiş durumda. Bununla birlikte firmanın yakın gelecekte farklı bir oyun konsolu daha piyasaya süreceği tahmin ediliyor. Patent başvuruları da bu yönde.

    Kartuş sesleri

    Sony Interactive Entertainment adıyla yapılan yeni bir patent başvurusu bir kartuş tasarımına işaret ediyor. Sony yıllardır konsollarında optik medyalara yer veriyor ve son olarak PS Vita konsolunda kartuş sistemi kullanılmıştı. Bu bakımdan patent başvurusu biraz merak uyandırıyor.

    Ayrıca Bkz. "Xerox’tan dev HP hamlesi"

    Sony’nin şimdilik amacının ne olduğu bilinmiyor ancak ilk tahminler PS5 sonrasında kartuş sistemine sahip bir taşınabilir oyun konsolunun planlama aşamasında olduğu yönünde. Geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan Analogue Pocket adındaki taşınabilir konsol kartuşlu bir yapı barındırıyor. Bu bize bir fikir verebilir.

    Diğer taraftan PS5 dedikoduları da var ancak bunun pek mümkün olduğu düşünülmüyor. Belki sonraki konsollarda geriye uyumluluk adına kayıt medyası olarak kartuş sistemine geçilebilir.



    https://www.slashgear.com/sony-playstation-cartridge-patent-sparks-handheld-hope-11599143/ Yorum Yaz
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    1ses1 1 hf. en beğenilen
    Vitaya özel sd kart ile küfür yiyen sonrasında tam desteğimiz devam edicek diyip 1 sene sonra fişini çeken sony. Mobil de çok farklı birşey yapması lazım. Yok realtime kameralı oyunlar yok arkatarafında dokunmatik yüzey bunlar boş işler. 1080p ekran 10 saat oynama süreli bir el konsolu yapsa bu yaşta bile almayı düşünürüm.

    Yine saçma sapan bişey çıkartacak. Kimsede olmuyan sd kart yuvası. Oyun desteği ilk verip sonrasında fişini çekeceği platform yapıcak.
    Vitaya özel sd kart ile küfür yiyen sonrasında tam desteğimiz devam edicek diyip 1 sene sonra fişini çeken sony. Mobil de çok farklı birşey yapması lazım. Yok r...
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    Yanıtla +6
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    kpln04 1 hf.
    Sonynin aklı varsa switch benzeri bir şey çıkarır

    Oyunlar zaten switch için yapılıyor yeni el konsoluna portlarlar
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    cabriyo 1 hf.
    ssd kartuşudur o. oyunu 60gb lik ssd lerde satacaklar. nede olsa 500 liraya oyun artık ssd den pahalı oldu.
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    alito 1 hf.
    PS6 veya bir el konsolu için, oyunu anında açan ve içinde yüklü olarak çalıştıran bir sistem düşünüyor olabilirler. Blu-ray sistemlerin artık depolama olarak limitine gelindi diyebiliriz. 100GB 'lik Blu-ray sonrasının üretim maliyeti açısından sıkıntılı olacağını düşünüyorum. Bu sebeple, yeni bir Nand depolama tekniğine geçmek istiyor olabilirler. Benim asıl merak ettiğim, eğer bunu PS6 gibi bir platforma getirirlerse önceki konsollara çıkan oyunlar için geriye doğru uyumluluk, fiziksel medya için nasıl işleyecek?
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    Turkiye34BJK 1 hf.
    Umarım ps5 ile alakalı bir sistemdir nasıl depolama değişiyorsa belkide performans donanımları vesaire bu kartuşun içine adapte edikip konsol değişmeden yükseltebilir yapabilirler fiyatları 100 Euro civarı olursa alınır 2 senede bir PC gibi ama zannetmiyorum zor bir ihtimal bakalım neler olacak
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    ramazan12345 1 hf.
    kapitalist düzen nasılda işliyor....
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    Biyturs_OnSr 1 hf.
    Kartuş sistemi eskiden gereklilik hatta zorunluluktu. Sırf kullanıcı orijinal oynasın diye ısrarla devam ettiriyorlar. Oyunu orijinal oynayacak olanlar zaten her halükarda oyun alıyor. 16GB'lık PSP Go'dan sonra dahili depolaması olmayan PS Vita çıkarmaları mantık dışı bir hareket.

    128GB microSD kartlar çok rahatlıkla bulunabiliyor. Kaldı ki Sony'nin yüksek kapasite depolama alanında microSD teknolojisinden daha iyi bir sistemi AR-GE departmanında vardır. Bu yüzden eğer yeni bir taşınabilir konsol yapacaklarsa minimum 128GB dahili hafıza ve kartuş sistemi olmadan gelmeli. Yıl olmuş 2019 ne kartuşu.
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    spenx01 1 hf. Biyturs_OnSr
    yapan hard diske de atar. bunun icin yapmiyorlar bence.
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    kpln04 1 hf.
    Sonynin aklı varsa switch benzeri bir şey çıkarır

    Oyunlar zaten switch için yapılıyor yeni el konsoluna portlarlar
    Yanıtla +4
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    1ses1 1 hf. en beğenilen
    Vitaya özel sd kart ile küfür yiyen sonrasında tam desteğimiz devam edicek diyip 1 sene sonra fişini çeken sony. Mobil de çok farklı birşey yapması lazım. Yok realtime kameralı oyunlar yok arkatarafında dokunmatik yüzey bunlar boş işler. 1080p ekran 10 saat oynama süreli bir el konsolu yapsa bu yaşta bile almayı düşünürüm.

    Yine saçma sapan bişey çıkartacak. Kimsede olmuyan sd kart yuvası. Oyun desteği ilk verip sonrasında fişini çekeceği platform yapıcak.
    Yanıtla +6
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    Ferucci 1 hf.
    Vita fiyaskosundan sonra utanmadan yenisi mi çıkaracaklar
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