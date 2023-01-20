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    Sony, PlayStation VR2 için 13 yeni oyun duyurdu! İşte desteklenen yapımlar

    Sony, 22 Şubat'ta piyasaya sürülecek PlayStation VR 2'nin oyun kütüphanesini çeşitlendirmeye devam ediyor. Bugün platforma eklenecek 13 yeni oyun daha duyuruldu. İşte detaylar
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    Sony, PlayStation VR2 için 13 yeni oyun duyurdu! Tam Boyutta Gör
    Sony tarafından önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek Playstation VR 2, desteklenen oyun sayısıyla kullanıcıları sevindirecek gibi gözüküyor. Bugün Sony, sanal gerçeklik gözlüğünün oyun kütüphanesine 13 adet oyun daha eklendiğini duyurdu.

    Playstation VR2 kütüphanesine 13 yeni oyun ekleniyor

    Birçoğu ilk ay piyasaya sürülecek PS VR 2 oyunları arasında, No Man’s Sky, Resident Evil Village ve Horizon Call of the Mountain gibi popüler oyunlar yer alıyor. Ayrıca cihazın lansman gününe Gran Turismo 7’nin ücretsiz bir PS VR2 güncellemesi eşlik edecek. Böylece yeni eklenen oyunlar dahil olmak üzere PS VR2, 35'den fazla yapıma destek sunacak.

    Gran Turismo’nun VR için yeni bir soluk getireceğini söyleyebiliriz. Zira yapımın geliştiricisi Polyphony Digital, GT7’nin odak noktasına göre çözünürlüğün dinamik olarak ölçeklendirilmesini sağlayan "Foveated render" ve göz izleme teknolojileri gibi yeni nesil özelliklerinden yararlanacağını söyledi.

    Sony PlayStation VR 2, 22 Şubat tarihinden itibaren 549,99 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek ve bir kulaklık, bir çift Sense kontrol cihazı ve stereo kulaklık içerecek. İşte Playstation VR2 için duyurulan yeni oyunlar:

    • Before Your Eyes (Lansman aralığı)
    • Kayak VR Mirage
    • Pavlov VR
    • Puzzling Places
    • Song in the Smoke
    • Synth Riders: Remastered Edition
    • Trumper
    • NFL Pro Era
    • What the Bat?
    • Rez Infinite
    • Tetris Effect: Connected
    • Creed: Rise to Glory – Championship Edition (Lansman aralığı)
    • The Last Clockwinder

    Playstation VR2 desteklenen tüm oyunlar:

    • After the Fall (Vertigo Games)
    • Altair Breaker (Thirdverse)
    • Before Your Eyes (Skybound Interactive)
    • Cities VR (Fast Travel Games) 
    • Cosmonious High (Owlchemy Labs)
    • Creed: Rise to Glory – Championship Edition (Survios)
    • The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, Lansman aralığı)
    • Demeo (Resolution Games)
    • Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)
    • Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)
    • Gran Turismo 7 (PS5 versiyonu üzerinden ücretsiz yükseltme)
    • Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)
    • Job Simulator (Owlchemy Labs)
    • Jurassic World Aftermath (Coatsink)
    • Kayak VR: Mirage (Better Than Life)
    • Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)
    • The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)
    • The Light Brigade (Funktronic Labs) 
    • Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)
    • NFL Pro Era (StatusPro, Inc. ücretsiz yükseltme)
    • No Man’s Sky (Hello Games, Lansman aralığı)
    • Pavlov VR (Vankrupt)
    • Pistol Whip (Cloudhead, ücretsiz yükseltme)
    • Puzzling Places (Realities.io, ücretsiz yükseltme)
    • Resident Evil Village (Capcom, PS5 versiyonu üzerindenücretsiz yükseltme) 
    • Rez Infinite (Enhance)
    • Song in the Smoke (17 Bit)
    • Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition (ILMxLAB)
    • Synth Riders (Kluge Interactive, ücretsiz yükseltme)
    • The Tale of Onogoro (Amata K.K)
    • Tentacular (Devolver)
    • Tetris Effect: Connected (Enhance)
    • Thumper (Drool LLC)
    • The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, Lansman aralığı)
    • Vacation Simulator (Owlchemy Labs)
    • What the Bat (Triband)
    • Zenith: The Last City (Ramen VR, ücretsiz yükseltme) 
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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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