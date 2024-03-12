Sony, popüler PlayStation 5 oyununu PC'ye getiriyor

Last of Us Part II Remastered PC'ye çıkış yapacak
Last of Us Part II Remastered PC için ne zaman çıkacak belli değil. Sızıntıyı gerçekleştiren kişi, oyunun bu yıl içinde (çekimleri süren ve 2025’te gösterime girmesi planlanan The Last of Us 2. sezonundan önce) çıkacağını tahmin ediyor.
Last of Us Part 2 Remastered, 2020’de PS4 için çıkan, eleştirmenlerce beğenilen devam oyununun geliştirilmiş bir versiyonunu sunuyor. Çeşitli grafik iyileştirmeleri, Fidelity modunda 4K desteği, daha kısa yükleme süresi ve DualSense kontrolcülerin özellikleri için tam destek içeriyor. Naughty Dog, ayrıca geliştiricilerin orijinalinde görülmeyen üç yeni seviyenin erken geliştirme versiyonlarını keşfetmesine olanak tanıyan Lost Levels’ı ekledi. Last of Us Part II Remastered’a şimdiye kadar yapılmış en önemli ekleme; No Return roguelike hayatta kalma modu oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.