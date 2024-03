Sony, popüler PlayStation 5 oyununu PC'ye getiriyor

Tam Boyutta Gör 19 Ocak 2024’te PS5 için çıkış yapan Last of Us Part II Remastered, PC’ye geliyor. Bu bilgiyi paylaşan kişi, resmi duyurunun Nisan ayında yapılacağını söyledi. Ayrıca duyuru ile çıkış tarihi arasında normalden daha uzun bir süre olacağını da ekledi.

Last of Us Part II Remastered PC'ye çıkış yapacak

Last of Us Part II Remastered PC için ne zaman çıkacak belli değil. Sızıntıyı gerçekleştiren kişi, oyunun bu yıl içinde (çekimleri süren ve 2025’te gösterime girmesi planlanan The Last of Us 2. sezonundan önce) çıkacağını tahmin ediyor.

Last of Us Part 2 Remastered, 2020’de PS4 için çıkan, eleştirmenlerce beğenilen devam oyununun geliştirilmiş bir versiyonunu sunuyor. Çeşitli grafik iyileştirmeleri, Fidelity modunda 4K desteği, daha kısa yükleme süresi ve DualSense kontrolcülerin özellikleri için tam destek içeriyor. Naughty Dog, ayrıca geliştiricilerin orijinalinde görülmeyen üç yeni seviyenin erken geliştirme versiyonlarını keşfetmesine olanak tanıyan Lost Levels’ı ekledi. Last of Us Part II Remastered’a şimdiye kadar yapılmış en önemli ekleme; No Return roguelike hayatta kalma modu oldu.

