Sony PlayStation el konsolu geliyor ama bir farkla

Sony PlayStation Q Lite geliyor
Sony PlayStation Q Lite adıyla internete sızdırılan yeni proje aslında bir PlayStation 5 DualSense kontrolcüsü. Sony kontrolcüye 8 inçlik bir LCD ekran ekleyerek daha fonksiyonel hale getirmiş. Kullanıcılar PlayStation 5 üzerinden oyunlarını kumandaya yansıtarak evin herhangi bir odasında oyuna devam edebilecekler. Bu bakımdan Nintendo Wii U GamePad ile benzediğini söyleyebiliriz.
Kontrolcü sadece PlayStation Remote Play ile uyumlu çalışıyor ve internet bağlantısı gerekiyor. Ekranda Full HD çözünürlük ve 60Hz tazeleme hızı yer alıyor. 3.5mm kulaklık girişi, hoparlör ve ses tuşları da bulunacak kontrolcü halen geliştirme aşamasında. Kaynaklar yılın sonlarına doğru bir tanıtım olabileceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı