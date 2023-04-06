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    Anlık Bildirim

    Sony PlayStation el konsolu geliyor ama bir farkla

    Yıl bitmeden Sony’nin 8 inçlik ekrana sahip bir DualSense kontrolcüsü piyasaya süreceği iddia edildi. Nintendo Wii U konsolunda olduğu gibi oyunları yansıtmak için kullanılacak.
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    Sony Tam Boyutta Gör
    Sony PSP ve Sony PS Vİta el konsollorı mobil oyunculukta çığır açan en önemli ürünlerden birisi kabul ediliyor. Özellikle akıllı telefon ve tabletler ile birlikte Sony bir daha bu sektöre adımını atmamıştı ancak şimdi işler değişiyor.

    Sony PlayStation Q Lite geliyor

    Sony PlayStation Q Lite adıyla internete sızdırılan yeni proje aslında bir PlayStation 5 DualSense kontrolcüsü. Sony kontrolcüye 8 inçlik bir LCD ekran ekleyerek daha fonksiyonel hale getirmiş. Kullanıcılar PlayStation 5 üzerinden oyunlarını kumandaya yansıtarak evin herhangi bir odasında oyuna devam edebilecekler. Bu bakımdan Nintendo Wii U GamePad ile benzediğini söyleyebiliriz.

    Kontrolcü sadece PlayStation Remote Play ile uyumlu çalışıyor ve internet bağlantısı gerekiyor. Ekranda Full HD çözünürlük ve 60Hz tazeleme hızı yer alıyor. 3.5mm kulaklık girişi, hoparlör ve ses tuşları da bulunacak kontrolcü halen geliştirme aşamasında. Kaynaklar yılın sonlarına doğru bir tanıtım olabileceğini belirtiyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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