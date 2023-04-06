Sony PlayStation el konsolu geliyor ama bir farkla

Tam Boyutta Gör Sony PSP ve Sony PS Vİta el konsollorı mobil oyunculukta çığır açan en önemli ürünlerden birisi kabul ediliyor. Özellikle akıllı telefon ve tabletler ile birlikte Sony bir daha bu sektöre adımını atmamıştı ancak şimdi işler değişiyor.

Sony PlayStation Q Lite geliyor

Sony PlayStation Q Lite adıyla internete sızdırılan yeni proje aslında bir PlayStation 5 DualSense kontrolcüsü. Sony kontrolcüye 8 inçlik bir LCD ekran ekleyerek daha fonksiyonel hale getirmiş. Kullanıcılar PlayStation 5 üzerinden oyunlarını kumandaya yansıtarak evin herhangi bir odasında oyuna devam edebilecekler. Bu bakımdan Nintendo Wii U GamePad ile benzediğini söyleyebiliriz.

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Kontrolcü sadece PlayStation Remote Play ile uyumlu çalışıyor ve internet bağlantısı gerekiyor. Ekranda Full HD çözünürlük ve 60Hz tazeleme hızı yer alıyor. 3.5mm kulaklık girişi, hoparlör ve ses tuşları da bulunacak kontrolcü halen geliştirme aşamasında. Kaynaklar yılın sonlarına doğru bir tanıtım olabileceğini belirtiyor.

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