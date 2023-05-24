Sony'de yüzler gülüyor: PlayStation VR2 satış rakamları açıklandı

PS VR 1 satışlarından daha iyi
Açıklanan resmî satış rakamının Nisan başına kadar olan satışları kapsadığını belirtelim. Sony, büyük olasılıkla 600.000 eşiğini geçmiş durumda. PlayStation başkanı Jim Ryan, PSVR2’nin yeni piyasaya sürüldüğünü, bu yüzden de popülaritesini değerlendirmek için erken olduğunu ancak kullanıcılardan da birçok olumlu geri bildirim aldıklarını söyledi.
Yeni PlayStation VR 2 oyunları geliyor
Sony, Resident Evil 4, Beat Saber, Green Hell VR, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, The Foglands gibi gelecek PSVR2 oyunlara da dikkat çekti. Yeni PSVR2 oyunlarının bugün gerçekleşecek PlayStation Showcase etkinliğinde gösterilmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.