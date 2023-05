Sony'de yüzler gülüyor: PlayStation VR2 satış rakamları açıklandı

Tam Boyutta Gör Sony, PS5 ile kullanılabilen VR başlık PS VR 2’nin ilk altı hafta içinde 600.000 adet sattığını açıkladı. Bu, PS4 ile uyumlu PS VR 1 satışlarından yaklaşık yüzde 8 daha fazla.

PS VR 1 satışlarından daha iyi

Açıklanan resmî satış rakamının Nisan başına kadar olan satışları kapsadığını belirtelim. Sony, büyük olasılıkla 600.000 eşiğini geçmiş durumda. PlayStation başkanı Jim Ryan, PSVR2’nin yeni piyasaya sürüldüğünü, bu yüzden de popülaritesini değerlendirmek için erken olduğunu ancak kullanıcılardan da birçok olumlu geri bildirim aldıklarını söyledi.

Yeni PlayStation VR 2 oyunları geliyor

Sony, Resident Evil 4, Beat Saber, Green Hell VR, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, The Foglands gibi gelecek PSVR2 oyunlara da dikkat çekti. Yeni PSVR2 oyunlarının bugün gerçekleşecek PlayStation Showcase etkinliğinde gösterilmesi bekleniyor.

