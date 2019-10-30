Sony PS4 tüm zamanların en çok satan ikinci masaüstü konsolu oldu

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PS3 dönemindeki hatalarından ders alan ve PS4 konsolunda benzer hataları yapmayan Sony rekor kırmaya devam ediyor. Sony PS4 toplam satışları ile tüm zamanların en çok satan ikinci masa üstü konsolu olmayı başardı.

Halen satılıyor

Sony’den yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde 2.8 milyon adet PS4 ve PS4 Pro konsolu satıldı. Böylece toplamda 102.8 milyon konsol satılmış oldu. Orijinal PS konsolunu çok az bir miktarla geçen PS4 ikinciliğe yükseldi. PS2 ise 155 milyon satışla ilk sırada yer alıyor ve geçilmesi pek mümkün değil gibi. Taşınabilir konsol tarafında ise Nintendo DS modeli 154 milyon, Game Boy ise 118.69 milyon satış yapmış durumda.

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Buna rağmen Sony’nin konsol kadar akıllı telefon satışı yapamadığı görülüyor. Son çeyrekte sadece 600 bin adet telefon satan Sony’ye Xperia 1 gibi iddialı modeller de etki edememiş durumda.

Firmanın son çeyrekteki toplam geliri 20 milyar dolar civarında gerçekleşti ve yüzde 3 civarında bir düşüş yaşandı. Faaliyet karı ise 2.56 milyar dolar olarak rekor seviyeye ulaştı. Firmanın oyun bölümü yüzde 35 civarında kar kaybı yaşarken akıllı telefon bölümü de düşüş yaşadı. Yine de Spider-Man: Far From Home gelirleri ve sensör biriminin yüzde 22 büyümesi firmanın itici gücü oldu.

https://www.engadget.com/2019/10/30/sony-earnings-ps4-console-sales/