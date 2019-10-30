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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony PS4 tüm zamanların en çok satan ikinci masaüstü konsolu oldu

    PS5 için bir yıl civarında bir süre kalmışken oyuncular bekleme moduna geçmiş durumda. Sony PS4 konsolu 103 milyon satmasına rağmen oyun gelirleri azalmış durumda.
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    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sony PS4 tüm zamanların en çok satan ikinci masaüstü konsolu oldu
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    PS3 dönemindeki hatalarından ders alan ve PS4 konsolunda benzer hataları yapmayan Sony rekor kırmaya devam ediyor. Sony PS4 toplam satışları ile tüm zamanların en çok satan ikinci masa üstü konsolu olmayı başardı.

    Halen satılıyor

    Sony’den yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde 2.8 milyon adet PS4 ve PS4 Pro konsolu satıldı. Böylece toplamda 102.8 milyon konsol satılmış oldu. Orijinal PS konsolunu çok az bir miktarla geçen PS4 ikinciliğe yükseldi. PS2 ise 155 milyon satışla ilk sırada yer alıyor ve geçilmesi pek mümkün değil gibi. Taşınabilir konsol tarafında ise Nintendo DS modeli 154 milyon, Game Boy ise 118.69 milyon satış yapmış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Asus TUF Gaming VG249Q oyuncu monitörü tanıtıldı"

    Buna rağmen Sony’nin konsol kadar akıllı telefon satışı yapamadığı görülüyor. Son çeyrekte sadece 600 bin adet telefon satan Sony’ye Xperia 1 gibi iddialı modeller de etki edememiş durumda.

    Firmanın son çeyrekteki toplam geliri 20 milyar dolar civarında gerçekleşti ve yüzde 3 civarında bir düşüş yaşandı. Faaliyet karı ise 2.56 milyar dolar olarak rekor seviyeye ulaştı. Firmanın oyun bölümü yüzde 35 civarında kar kaybı yaşarken akıllı telefon bölümü de düşüş yaşadı. Yine de Spider-Man: Far From Home gelirleri ve sensör biriminin yüzde 22 büyümesi firmanın itici gücü oldu.



    https://www.engadget.com/2019/10/30/sony-earnings-ps4-console-sales/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz 19 dk.
    "iddialı xperia 1 modeli" sıkıntı tam olarak burada ey sony! Sıkıntı cihazlarının iddialı olduğunu zannetmen
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    AirSupport 20 dk.
    PS2 hepsinden daha güzeldi. Şimdi o heyecanı vermiyor hiçbirisi
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    a_y_k_u_t 43 dk.
    Ps2 1. ama nedense bana türkiyede ps3 fazla satıldığı için ps3 1. gibi geliyordu :)
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    TheLuBu 2 sa.
    ''masaüstü konsolu oldu'' derken neyi kastettiniz tam olarak anlaşılmıyor. masaüstü bilgisayar gibi olmuş. Oyun konsolu demek daha doğru olur.
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    DoubleDragon 2 sa. TheLuBu
    Game Boy, PlayStation Portable gibi taşınabilir oyun konsolları ile karıştırılmasın diye masaüstü oyun konsolu demiş.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    mustafabarakli23 2 sa.
    Zaten kaç tane konsol var ki :)))
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    -Lanaya- 2 sa. mustafabarakli23
    düsündügünden daha cok. Eskiden daha cok cikiyordu simdi PS, xbox, nintendo cikiyor sadece.
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