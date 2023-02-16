Hedef Apple AirPods: Sony, PS5 için kablosuz oyuncu kulaklığı geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Sony, oyuncular için üretilmiş gerçek kablosuz (TWS) oyuncu kulaklıkları üzerinde çalışıyor. PlayStation 5 konsolu için geliştirildiği söylenen kulaklardan birisi kafa üstü diğeri ise kulak içi formunda olacak ve üst seviye performansı hedefleyecek.

PlayStation 5 için yeni kulaklıklar geliyor

Project Nomad olarak adlandırılan ve Apple AirPods’u hedefleyen kablosuz kulak içi kulaklık, yaklaşık 5 saatlik bir kullanım ömrü sunacak. Bu yapısıyla AirPods ile oldukça benzer olsa da Sony WF-1000XM3’ten biraz daha kısa ömürlü olacak. Şarj bağlantısı USB-C tipi olan Project Nomad, birinci sınıf ses deneyimi sunacak.

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Bununla birlikte PlayStation 5 için Voyager adlı yeni bir kafa üstü kablosuz kulaklık da geliştiriliyor ve Nomad ile benzer bir zaman diliminde piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Bahsi geçen Voyager hakkında bilgiler son derece sınırlı ancak yeni bir Inzone modeli veya yepyeni bir seri olabilir.

Sony’nin bu kablosuz kulaklıkları ne zaman piyasaya süreceği veya fiyatlarının ne olacağı şimdilik belirsiz. Ancak kaynaklar 2023 mali yılının sonuna doğru piyasaya sürüleceklerini söylüyor. Sony için mali yılın Mart 2024’te bittiğini de belirtelim.

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Sony, PS5 için kablosuz oyuncu kulaklığı geliştiriyor