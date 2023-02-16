Hedef Apple AirPods: Sony, PS5 için kablosuz oyuncu kulaklığı geliştiriyor

PlayStation 5 için yeni kulaklıklar geliyor
Project Nomad olarak adlandırılan ve Apple AirPods’u hedefleyen kablosuz kulak içi kulaklık, yaklaşık 5 saatlik bir kullanım ömrü sunacak. Bu yapısıyla AirPods ile oldukça benzer olsa da Sony WF-1000XM3’ten biraz daha kısa ömürlü olacak. Şarj bağlantısı USB-C tipi olan Project Nomad, birinci sınıf ses deneyimi sunacak.
Bununla birlikte PlayStation 5 için Voyager adlı yeni bir kafa üstü kablosuz kulaklık da geliştiriliyor ve Nomad ile benzer bir zaman diliminde piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Bahsi geçen Voyager hakkında bilgiler son derece sınırlı ancak yeni bir Inzone modeli veya yepyeni bir seri olabilir.
Sony’nin bu kablosuz kulaklıkları ne zaman piyasaya süreceği veya fiyatlarının ne olacağı şimdilik belirsiz. Ancak kaynaklar 2023 mali yılının sonuna doğru piyasaya sürüleceklerini söylüyor. Sony için mali yılın Mart 2024’te bittiğini de belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah