Sony, PS5 Pro'nun neden pahalı olduğunu açıkladı: “Teknolojik yenilikler”

Tam Boyutta Gör Sony'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu PlayStation 5 Pro'nun fiyatı, oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı. PS5'in yeni sürümü olan Pro modelinin 700 dolarlık fiyat etiketi, oyuncular arasında tartışmalara neden oldu. Pek çok kullanıcı, özellikle PS5 Slim'e kıyasla neredeyse 250 dolarlık fiyat farkını eleştirerek, bu artışın sunduğu grafik iyileştirmeleriyle orantısız olduğunu dile getirdi. Sony ise bu fiyat farkını, konsola entegre edilen teknolojik yeniliklerle savunuyor.

“Teknolojik yeniliklerle tam paket deneyimi"

Sony'nin PlayStation kıdemli baş ürün yöneticisi Toshi Aoki, IGN ile yaptığı bir röportajda fiyat artışının sebeplerine değindi. Aoki'ye göre PS5 Pro, sadece grafik performansında değil, genel oyun deneyiminde de büyük iyileştirmeler sunuyor. Özellikle oyuncuların birinci elden deneyimlemesi gereken grafiksel gelişmeler, internet üzerinden yapılan tanıtımlarda yeterince belirgin olamayabiliyor. Aoki, bu durumu eski oyunların tanıtımda kullanılmasına ve YouTube gibi platformlardaki video sıkıştırma sorunlarına bağladı. Aoki, sunumu takip edenlerin genellikle küçük ekranlar veya telefonlarla takip ettiğini ve bu nedenle grafik farklarının net bir şekilde gösterilemediğinin üzerinde duruyor.

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Ancak Aoki, PS5 Pro'nun sadece grafik iyileştirmeleri ile sınırlı kalmadığını vurguladı. Konsolun, PSSR, 2 terabayt SSD depolama kapasitesi, Wi-Fi 7 desteği ve gelişmiş GPU performansı gibi birçok önemli donanım iyileştirmesiyle geldiğini belirtti. Aoki, hedefledikleri ilgili oyuncu kitlesine daha eksiksiz bir paket sunduklarının altını da çiziyor. Aynı zamanda, Aoki konsolun disk sürücüsünün ayrı satılma kararına da değindi. Bu durumun, her oyuncunun disk kullanmaması nedeniyle opsiyonel bir tercih olduğunu belirtti.

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