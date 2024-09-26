Sony, PS5 Pro'nun neden pahalı olduğunu açıkladı: “Teknolojik yenilikler”

“Teknolojik yeniliklerle tam paket deneyimi"
Sony'nin PlayStation kıdemli baş ürün yöneticisi Toshi Aoki, IGN ile yaptığı bir röportajda fiyat artışının sebeplerine değindi. Aoki'ye göre PS5 Pro, sadece grafik performansında değil, genel oyun deneyiminde de büyük iyileştirmeler sunuyor. Özellikle oyuncuların birinci elden deneyimlemesi gereken grafiksel gelişmeler, internet üzerinden yapılan tanıtımlarda yeterince belirgin olamayabiliyor. Aoki, bu durumu eski oyunların tanıtımda kullanılmasına ve YouTube gibi platformlardaki video sıkıştırma sorunlarına bağladı. Aoki, sunumu takip edenlerin genellikle küçük ekranlar veya telefonlarla takip ettiğini ve bu nedenle grafik farklarının net bir şekilde gösterilemediğinin üzerinde duruyor.
Ancak Aoki, PS5 Pro'nun sadece grafik iyileştirmeleri ile sınırlı kalmadığını vurguladı. Konsolun, PSSR, 2 terabayt SSD depolama kapasitesi, Wi-Fi 7 desteği ve gelişmiş GPU performansı gibi birçok önemli donanım iyileştirmesiyle geldiğini belirtti. Aoki, hedefledikleri ilgili oyuncu kitlesine daha eksiksiz bir paket sunduklarının altını da çiziyor. Aynı zamanda, Aoki konsolun disk sürücüsünün ayrı satılma kararına da değindi. Bu durumun, her oyuncunun disk kullanmaması nedeniyle opsiyonel bir tercih olduğunu belirtti.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100729/sony-officially-explains-why-the-ps5-pro-is-so-much-more-expensive-than/index.html https://www.ign.com/articles/interview-ps5-pro-toshi-aoki-specs Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu