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    Sony, PS5 Pro'nun neden pahalı olduğunu açıkladı: “Teknolojik yenilikler”

    Sony'nin PlayStation Kıdemli Baş Ürün Müdürü Toshi Aok, karmaşık yorumlar alan PlayStation 5 Pro'nun PS5 Slim'den 250 dolar daha pahalı olmasına neyin sebep olduğunu açıkladı.
    Sony, PS5 Pro'nun neden pahalı olduğunu açıkladı Tam Boyutta Gör
    Sony'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu PlayStation 5 Pro'nun fiyatı, oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı. PS5'in yeni sürümü olan Pro modelinin 700 dolarlık fiyat etiketi, oyuncular arasında tartışmalara neden oldu. Pek çok kullanıcı, özellikle PS5 Slim'e kıyasla neredeyse 250 dolarlık fiyat farkını eleştirerek, bu artışın sunduğu grafik iyileştirmeleriyle orantısız olduğunu dile getirdi. Sony ise bu fiyat farkını, konsola entegre edilen teknolojik yeniliklerle savunuyor.

    “Teknolojik yeniliklerle tam paket deneyimi"

    Sony'nin PlayStation kıdemli baş ürün yöneticisi Toshi Aoki, IGN ile yaptığı bir röportajda fiyat artışının sebeplerine değindi. Aoki'ye göre PS5 Pro, sadece grafik performansında değil, genel oyun deneyiminde de büyük iyileştirmeler sunuyor. Özellikle oyuncuların birinci elden deneyimlemesi gereken grafiksel gelişmeler, internet üzerinden yapılan tanıtımlarda yeterince belirgin olamayabiliyor. Aoki, bu durumu eski oyunların tanıtımda kullanılmasına ve YouTube gibi platformlardaki video sıkıştırma sorunlarına bağladı. Aoki, sunumu takip edenlerin genellikle küçük ekranlar veya telefonlarla takip ettiğini ve bu nedenle grafik farklarının net bir şekilde gösterilemediğinin üzerinde duruyor.

    Ancak Aoki, PS5 Pro'nun sadece grafik iyileştirmeleri ile sınırlı kalmadığını vurguladı. Konsolun, PSSR, 2 terabayt SSD depolama kapasitesi, Wi-Fi 7 desteği ve gelişmiş GPU performansı gibi birçok önemli donanım iyileştirmesiyle geldiğini belirtti. Aoki, hedefledikleri ilgili oyuncu kitlesine daha eksiksiz bir paket sunduklarının altını da çiziyor. Aynı zamanda, Aoki konsolun disk sürücüsünün ayrı satılma kararına da değindi. Bu durumun, her oyuncunun disk kullanmaması nedeniyle opsiyonel bir tercih olduğunu belirtti.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100729/sony-officially-explains-why-the-ps5-pro-is-so-much-more-expensive-than/index.html https://www.ign.com/articles/interview-ps5-pro-toshi-aoki-specs
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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