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    Anlık Bildirim

    Sony PS5 Pro’nun satış performansı PS4 Pro’nun gerisine kalabilir

    Sony, 700 dolarlık yeni PlayStation 5 Pro konsolu için bir pazar olduğuna inanıyor. Ancak fiyatlandırma ve pazar gerçekleri bu beklentinin pek de tutarlı olmadığına işaret ediyor.
    Sony PS5 Pro’nun satış performansı PS4 Pro’nun gerisine kalabilir Tam Boyutta Gör
    Sony, yeni konsolu PlayStation 5 Pro’nun güçlü bir pazarı olduğuna inanıyor, ancak bu defa satışların PS4 Pro kadar etkili olmayabileceği konusunda dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. 2024 yılında oyun dünyasında yaşanan değişimler ve yükselen fiyatlar, PS5 Pro’nun satışlarında oldukça belirleyici olacak.

    PS5 Pro’nun fiyatı, satışları etkileyebilir

    Sony’nin geçtiğimiz nesilde çıkardığı PS4 Pro, satışlarıyla bekleneni karşılamıştı. Ancak bu sefer PS5 Pro’nun fiyat etiketi, benzer bir başarıyı engelleyebilir. 700 dolarlık fiyatıyla piyasaya sunulacak olan PS5 Pro, konsol oyunculuğu ile yüksek segment oyun deneyimi arasındaki makası daraltıyor. Bu fiyatın, özellikle artan enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele eden oyuncular üzerinde zorlayıcı bir etki yaratabileceği düşünülüyor. Konsolun Türkiye’de de 49.999 TL’lik bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor.

    Sony PlayStation Platformu CEO’su Hideaki Nishino, PS4 Pro’dan öğrendikleriyle PS5 Pro’yu geliştirdiklerini ifade etti. Variety’ye verdiği röportajda Nishino, PS4 Pro’nun yüksek kaliteye önem veren kullanıcılar arasında popüler hale geldiğini ve yüzde 20'lik bir bağlanma oranına sahip olduğunu söyledi. Bunun tam olarak neyi ifade ettiğini bilmek zor; PS4 Pro toplam satışların yüzde 20'sini mi sattı, yoksa sadece lansman satışlarını mı? Öte yandan Nishino, PS5 Pro için çalışmaların henüz PS5 piyasaya çıkmadan önce başladığını söyledi.

    Niko Partners analisti Daniel Ahmad’a göre, PS4 Pro’nun toplam PS4 satışlarındaki payı yüzde 15’in altında kaldı ve 18 milyon adet sattı. Üstelik bu, PS5 Pro'nun 700 dolarlık fiyatından önemli ölçüde daha düşük olan 400 dolarlık bir fiyat ile gerçekleşti. Yine de PS4 Pro, beklentileri karşılayan bir üründü. Dolayısıyla analistler artan fiyatlar nedeniyle benzer bir başarının beklentilere rağmen gerçekleştirilmesinin zor olduğunu ifade ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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