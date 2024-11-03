Sony PS5 Pro’nun satış performansı PS4 Pro’nun gerisine kalabilir

PS5 Pro’nun fiyatı, satışları etkileyebilir
Sony’nin geçtiğimiz nesilde çıkardığı PS4 Pro, satışlarıyla bekleneni karşılamıştı. Ancak bu sefer PS5 Pro’nun fiyat etiketi, benzer bir başarıyı engelleyebilir. 700 dolarlık fiyatıyla piyasaya sunulacak olan PS5 Pro, konsol oyunculuğu ile yüksek segment oyun deneyimi arasındaki makası daraltıyor. Bu fiyatın, özellikle artan enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele eden oyuncular üzerinde zorlayıcı bir etki yaratabileceği düşünülüyor. Konsolun Türkiye’de de 49.999 TL’lik bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor.
Sony PlayStation Platformu CEO’su Hideaki Nishino, PS4 Pro’dan öğrendikleriyle PS5 Pro’yu geliştirdiklerini ifade etti. Variety’ye verdiği röportajda Nishino, PS4 Pro’nun yüksek kaliteye önem veren kullanıcılar arasında popüler hale geldiğini ve yüzde 20'lik bir bağlanma oranına sahip olduğunu söyledi. Bunun tam olarak neyi ifade ettiğini bilmek zor; PS4 Pro toplam satışların yüzde 20'sini mi sattı, yoksa sadece lansman satışlarını mı? Öte yandan Nishino, PS5 Pro için çalışmaların henüz PS5 piyasaya çıkmadan önce başladığını söyledi.
Niko Partners analisti Daniel Ahmad’a göre, PS4 Pro’nun toplam PS4 satışlarındaki payı yüzde 15’in altında kaldı ve 18 milyon adet sattı. Üstelik bu, PS5 Pro'nun 700 dolarlık fiyatından önemli ölçüde daha düşük olan 400 dolarlık bir fiyat ile gerçekleşti. Yine de PS4 Pro, beklentileri karşılayan bir üründü. Dolayısıyla analistler artan fiyatlar nedeniyle benzer bir başarının beklentilere rağmen gerçekleştirilmesinin zor olduğunu ifade ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über