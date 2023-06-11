Sony Xperia Pro-I II görselleri iki adet 1 inç sensör ile birlikte ortaya çıktı!

Xperia Pro-I II’nin ortaya çıkan görüntüleri iki önemli kameranın varlığını ortaya koyuyor. Görünüşe göre telefonda iki adet 1 inç sensör bulunabilir. Heyecanı daha da arttıran söylentilere göre Sony, zaten etkileyici olan 1.0″ Type sensörün boyutunu aşacak "çift katmanlı transistör istifli piksel sensör" ile donatılmış bir akıllı telefonu piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu, Sony'nin kısa süre önce Xperia 1 V akıllı telefonunda piyasaya sürdüğü ve Exmor T istiflenmiş sensör olarak adlandırdığı teknolojinin aynısı.
Bu gelişmiş sensörün yaklaşmakta olan Xperia Pro-I II'de yer alıp almayacağı belirsizliğini korurken, bu olasılık bile bir beklenti oluşturmuşa benziyor. Öte yandan Sony Xperia Pro-I II’nin teknik özellikleri tamamen belirsiz. Firma, Xperia 1 V modelinde Snapdragon 8 Gen 2 yongasını kullanmıştı. Benzer bir yaklaşım görmemiz muhtemel.
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi