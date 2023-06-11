Sony Xperia Pro-I II görselleri iki adet 1 inç sensör ile birlikte ortaya çıktı!

Tam Boyutta Gör Sony, kısa bir süre önce amiral gemisi Xperia 1 IV'ün halefi olarak Xperia 1 V akıllı telefonunu küresel pazara sundu. Öte yandan 2021’in sonralarında sektöre adım atan Xperia Pro-I modelinden ise bir haber yoktu. Söylentilere göre Sony, bu modelin halefini hazırlıyor ve belirtilenlere göre yeni cihaz Xperia Pro-I II olarak adlandırılacak.

Xperia Pro-I II görselleri sızdırıldı

Xperia Pro-I II’nin ortaya çıkan görüntüleri iki önemli kameranın varlığını ortaya koyuyor. Görünüşe göre telefonda iki adet 1 inç sensör bulunabilir. Heyecanı daha da arttıran söylentilere göre Sony, zaten etkileyici olan 1.0″ Type sensörün boyutunu aşacak "çift katmanlı transistör istifli piksel sensör" ile donatılmış bir akıllı telefonu piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu, Sony'nin kısa süre önce Xperia 1 V akıllı telefonunda piyasaya sürdüğü ve Exmor T istiflenmiş sensör olarak adlandırdığı teknolojinin aynısı.

Tam Boyutta Gör Sony, daha çok profesyonellere ve kamera konusunda hassas olanları hedeflediği yeni akıllı telefonlarında fotodiyot ve transistörü ayırarak bunları birlikte istiflenmiş ayrı katmanlara yerleştirerek benzersiz bir yaklaşım benimsedi. Bu yenilikçi tasarım, her bir bileşenin boyutunda bağımsız ayarlamalar yapılmasına olanak tanıyarak ışık yakalamada önemli iyileştirmeler ve gürültü seviyelerinde azalma sağlıyor. Sony, yeni kamera sensörünün düşük ışık koşullarında önceki modele kıyasla iki kat daha fazla performans sunabileceğini iddia ediyor.

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Bu gelişmiş sensörün yaklaşmakta olan Xperia Pro-I II'de yer alıp almayacağı belirsizliğini korurken, bu olasılık bile bir beklenti oluşturmuşa benziyor. Öte yandan Sony Xperia Pro-I II’nin teknik özellikleri tamamen belirsiz. Firma, Xperia 1 V modelinde Snapdragon 8 Gen 2 yongasını kullanmıştı. Benzer bir yaklaşım görmemiz muhtemel.

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