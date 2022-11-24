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    Sony’e göre Battlefield, Call of Duty ile rekabet edemiyor

    Microsoft’un Activision’u satın alma sürecinde Xbox’ın yoluna taş koyan Sony, Call of Duty serisi hakkında konuştu. Japon firmaya göre Call of Duty, rekabet edilemeyecek kadar başarılı.
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    Sony'ye göre Battlefield Call of Duty ile yarışamaz Tam Boyutta Gör

    Yılın başlarında Microsoft, gelmiş geçmiş en büyük oyun geliştirici ve yayıncılarından olan Activision Blizzard’ı satın alacaklarını duyurmuştu. Bu süreçte birçok hükümetin antitröst soruşturmalarına tabi tutulan bu birleşme Sony tarafından da sürekli eleştiriye maruz kaldı. Call of Duty’nin Xbox’a özel olmasından korkan ve bu durumun rekabeti engelleyeceğini tekrar tekrar belirten Japon devi, bir kez daha bu seri hakkında konuştu.

    Battlefield serisi, Call of Duty ile yarışamıyor

    Birleşik Krallık’ın Microsoft-Blizzard soruşturması hakkında PC Gamer’a konuşan Sony, Call of Duty serisinin başarısından bahsetti. Sony, ne kadar donanımlı olursa olsun hiçbir rakibin Call of Duty’nin başarısına yetişemeyeceği ve Call of Duty’nin kopyalanamayacağını belirtti. Son on yılda neredeyse her yıl en çok satan oyunun da CoD serisinde olduğunu belirten firma, Microsoft ve Blizzard birleşmesinin oyun dünyasına verebileceği zarardan bir kere daha bahsetti.

    Sony, “Diğer yayıncılar, serinin başarısını yakalayacak kaynaklara veya uzmanlığa sahip değil” ve “Somut bir örnek vermek gerekirse, Activision’dan sonra en büyük üçüncü parti geliştiricilerden biri olan Electronic Arts, Battlefield serisiyle Call of Duty’ye rakip olmak için yıllardır çabalıyor” diyerek devam etti. Daha sonra firma, EA’nin birçok başarılı AAA serisi geliştirdiği ve Battlefield’ın birçok açıdan Call of Duty’e benzediği halde iki serinin başarısının farkından bahsetti. Sony’nin istatistiklerine göre 2021 Ağustos itibari ile Call of Duty serisi 400 milyon satış sayısına ulaşmışken Battlefield serisi yalnızca 88.7 milyon satışa ulaşmış durumda.

    Microsoft’a göre Sony’nin endişelenmesine gerek yok

    Sony'ye göre Battlefield Call of Duty ile yarışamaz Tam Boyutta Gör
    Sony’nin endişelerini azaltmak için mantıklı açıklamalar yapan Xbox, Call of Duty serisinin Playstation’da kalacağını tekrar tekrar belirtti. Hatta Xbox Başkanı Phil Spencer, seriyi başka platformlara getirme planlarından da bahsetti. İddialara göre Xbox, geçtiğimiz hafta Sony’e Call of Duty’yi 10 yıl boyunca Playstation platformlarına getireceğini belirtti ancak Sony, yine de serinin Game Pass sistemine eklenmesi konusunda oldukça endişeli görünüyor. Bakalım Activision’ın satın alınma süreci, Sony’nin argümanları sebebi ile engellenecek mi.
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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 1 gün önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 2 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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