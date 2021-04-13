ZTE Axon 30 Ultra'nın yüksek kalitede görselleri yayınlandı

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Yeni görsellerde, ZTE'nin yaklaşan amiral gemisinin tasarımını tüm gövde renklerinde detaylı olarak görebilirsiniz. Resimler ünlü sızıntı hesaplarından Evan Blass tarafından yayınlandı. Bu yüzden gerçeklikleri hakkında şüphe yok.

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Gördüğünüz üzere ZTE Axon 30 Ultra klasik siyah ve beyaz gövde renklerinin yanı sıra turkuaz ve kahverengi varyantlarda da piyasaya sürülecek. Kahverengi model, akıllı telefonun aynı renkteki arka kapağı büyük bir AXON yazısına sahip deriden yapıldığı için farklı duruyor.

Arkada dört modüllü büyük bir kamera bloğu var. Bunlardan üçü 64 megapiksel çözünürlüğe sahip ve altta bir 8 megapiksel periskop lens mevcut. Kameranın 5x optik zoom özelliği sunacağını da belirtelim.

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15 Nisan'da tanıtılacak

Ön tarafta ise akıllı telefon birçok rakibinden çok da farklı değil: yanlardan kavisli bir ekran, ince çerçeveler ve ön kamera için bir delik. Bu beklenmedik bir durum çünkü ZTE'nin tüm söylentileri ve tekrarlanan açıklamaları, amiral gemisinde gözle görülemeyen bir ekran altı kamera kullanımına işaret ediyordu.

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Mevcut bilgilere göre ZTE Axon 30 Ultra, 144 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekran, Snapdragon 888 işlemci ve 66 watt hızlı şarj desteği ile 4600 mAh pile sahip olacak. Akıllı telefonun Android 11 tabanlı MyOS11 arayüzünü çalıştıracağı belirtiliyor.

Axon 30 serisinin lansmanı ise 15 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek.

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