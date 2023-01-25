Sony, yeni kablosuz kulaklık modeli Float Run'ı duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı

Sony Float Run özellikleri
Geleneksel kulaklıklardan farklı olarak kulak kancaları ve esnek bir boyun bandı ile desteklenen Float Run, kulağın dışına oturan yenilikçi bir tasarımla geliyor. Sony'e göre ''Kulak Dışı'' olarak adlandırılan bu tasarım, rahatsızlığı azaltırken spor aktivitelerinde kulaklığın düşme riskini de ortadan kaldıracak. Ayrıca kulaklığın, yalnızca 33 gram ağırlığında olduğunu da belirtelim.
Teknik tarafta Float Run, 10 saat kullanım süresi, SBC/AAC kodek desteği, Bluetooth 5.0, su sıçramalarına karşı IPX4 sertifikası ve bir adet USB-C portu ile destekleniyor. Açıklanan bilgilere göre Sony Float Run, yalnızca siyah renk seçeneği ile 129,99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Kulaklıkların Şubat 2023 tarihinden itibaren satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?