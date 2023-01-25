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    Sony, yeni kablosuz kulaklık modeli Float Run'ı duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı

    Sony, yeni kablosuz kulaklık modeli Float Run'ı duyurdu. Spor aktiviteleri için özel olarak tasarlanan model, geleneksel kulaklıklardan ayrılıyor. İşte Sony Float Run özellikleri ve fiyatı
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    Sony, yeni kablosuz kulaklık modeli Float Run'ı duyurdu! Tam Boyutta Gör
    Yenilikçi tasarıma sahip LinkBuds ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran Sony, kulaklık pazarında farklı tasarımlara imza atmaya devam ediyor. Bu bağlamda teknoloji devi, yeni kablosuz kulaklık modeli Float Run'ı tanıttı. Peki spor aktiviteleri için özel olarak tasarlanan kulaklık neler sunuyor? İşte özellikleri

    Sony Float Run özellikleri

    Geleneksel kulaklıklardan farklı olarak kulak kancaları ve esnek bir boyun bandı ile desteklenen Float Run, kulağın dışına oturan yenilikçi bir tasarımla geliyor. Sony'e göre ''Kulak Dışı'' olarak adlandırılan bu tasarım, rahatsızlığı azaltırken spor aktivitelerinde kulaklığın düşme riskini de ortadan kaldıracak. Ayrıca kulaklığın, yalnızca 33 gram ağırlığında olduğunu da belirtelim.

    Sony, yeni kablosuz kulaklık modeli Float Run'ı duyurdu! Tam Boyutta Gör
    Float Run'ın sahip olduğu tasarım nedeniyle aktif gürültü engelleme özelliği bulunmuyor. Ancak Sony, kulaklığın 16 mm’lik büyük sürücüler ile ses kalitesinden ödün vermeden ''daha doğal ve geniş bir ses'' deneyimi sunacağını iddia ediyor.

    Teknik tarafta Float Run, 10 saat kullanım süresi, SBC/AAC kodek desteği, Bluetooth 5.0su sıçramalarına karşı IPX4 sertifikası ve bir adet USB-C portu ile destekleniyor. Açıklanan bilgilere göre Sony Float Run, yalnızca siyah renk seçeneği ile 129,99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Kulaklıkların Şubat 2023 tarihinden itibaren satışa sunulması bekleniyor. 

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    MaDMaxiBo 6 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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