Sony, yeni kablosuz kulaklık modeli Float Run'ı duyurdu: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Yenilikçi tasarıma sahip LinkBuds ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran Sony, kulaklık pazarında farklı tasarımlara imza atmaya devam ediyor. Bu bağlamda teknoloji devi, yeni kablosuz kulaklık modeli Float Run'ı tanıttı. Peki spor aktiviteleri için özel olarak tasarlanan kulaklık neler sunuyor? İşte özellikleri

Sony Float Run özellikleri

Geleneksel kulaklıklardan farklı olarak kulak kancaları ve esnek bir boyun bandı ile desteklenen Float Run, kulağın dışına oturan yenilikçi bir tasarımla geliyor. Sony'e göre ''Kulak Dışı'' olarak adlandırılan bu tasarım, rahatsızlığı azaltırken spor aktivitelerinde kulaklığın düşme riskini de ortadan kaldıracak. Ayrıca kulaklığın, yalnızca 33 gram ağırlığında olduğunu da belirtelim.

Tam Boyutta Gör Float Run'ın sahip olduğu tasarım nedeniyle aktif gürültü engelleme özelliği bulunmuyor. Ancak Sony, kulaklığın 16 mm’lik büyük sürücüler ile ses kalitesinden ödün vermeden ''daha doğal ve geniş bir ses'' deneyimi sunacağını iddia ediyor.

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Teknik tarafta Float Run, 10 saat kullanım süresi, SBC/AAC kodek desteği, Bluetooth 5.0, su sıçramalarına karşı IPX4 sertifikası ve bir adet USB-C portu ile destekleniyor. Açıklanan bilgilere göre Sony Float Run, yalnızca siyah renk seçeneği ile 129,99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Kulaklıkların Şubat 2023 tarihinden itibaren satışa sunulması bekleniyor.

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Sony, yeni kablosuz kulaklık modeli Float Run'ı duyurdu!