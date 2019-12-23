Sosyal ağların babası sayılan Randy Suess 74 yaşında hayata veda etti

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İnternetin statik olarak hayata başladığı ilk yıllarda kullanıcıların birbirleri ile etkileşime girmesi ancak email gibi gönderim uygulamaları ile gerçekleşiyordu. Sonrasında MIRC, ICQ, MSN gibi pek çok platform hayatımıza girerek dünyayı global bir köy haline getirdi ancak bu süreçte bRandy Suess her şeyi değiştiren adımı atmıştı.

Sosyal ağların atası

70’li yıllarda Randy Suess hobi olarak bilgisayar sistemlerine ilgi duyuyor ve Chicago Area Computer Hobbyists’ Exchange adındaki bilgisayar değişim klübünde zamanını geçiriyordu. Herkesin kullanabileceği bir iletişim ortamı fikri bu dönemde doğdu ve aynı kulüpte zaman geçiren IBM mühendisi Ward Christensen ile tanışarak gerçekleştirme yolunda ilk adımı attı.

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İkili 1978 yılında Computer Bulletin Board System (CBBS) adını verdikleri bu yöntemi test etmeye başladı. Forum sitelerinin atası sayılabilecek olan CBBS yöntemi sadece bunun özelleştirilmiş bir bilgisayar üzerinden yürüyordu. Bu bilgisayara erişim sağlayarak yazı yazabilmek için ise çevirmeli modem kullanmak gerekiyordu. Test aşamalarından sonra CBBS yöntemi Şubat 1979 ayında kullanıma sunuldu.

BBS yöntemi pek çok kullanıcının çevrim içi dünya ile tanışmasının ilk adımı olmuştu. Sonraki yıllarda canlı sohbet, çok oyunculu oyunlar ve sosyal gönderiler gibi pek çok yeni özellik bu sisteme eklendi. Sonrasında ise sosyal ağ dünyasının ilk adımları atıldı.

Randy Suess aradan geçen zamanda iletişim teknolojilerine katkılar yapmaya devam etti ve geçtiğimiz 10 Aralık tarihinde 74 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. CBBS ise önümüzdeki uzun yıllar boyunca sosyal ağ sektörünün gelişmesine temel olmaya devam edecek.

https://www.engadget.com/2019/12/22/online-bulletin-board-inventor-randy-suess-dies-at-74/