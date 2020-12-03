Sosyal medya devlerine 30’ar milyon TL’lik ikinci ceza kesildi

Tam Boyutta Gör

31 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren sosyal medya yasası kapsamında Türkiye’den günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden platformların Türkiye’de bir kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyor. Temsilci belirlemeyen şirketlere geçen ay 10’ar milyon TL ceza kesilmişti. Bu ay ikinci aşama devreye girdi ve 30’ar milyon TL’lik yeni ceza kesildi.

Ayrıca Bkz. "Resmen açıklandı: Netflix İstanbul’a ofis açıyor"

Türkiye’de yalnızca Rus menşeili VK platformu temsilci atadı. Temsilci atamayan Facebook, Twitter, YouTube ve Tiktok platformlarına 30’ar milyon TL ceza kesildi.

Sırada reklam yasağı var

Temsilci belirlemeyen şirketlere 5 aşamalı ceza uygulanıyor. İlk 2 aşama devreye girdi. Bu platformlar temsilci atamamaya devam ederse sırasıyla şu cezalar devreye girecek:

30 milyon TL’lik resmen duyurulmasının ardından, sonraki 30 gün içerisinde temsilci belirlemeyen platformlara Türkiye’den reklam verilmesi yasaklanacak.

Sonraki 3 ayda yükümlülükler yerine getirilmezse yüzde 50’ye kadar bant daraltma cezası uygulanacak

En son aşamada ise trafik bant genişliği yüzde 90’a kadar daraltılacak.

https://www.bloomberght.com/sosyal-medya-sirketlerine-30-ar-milyon-tl-ceza-kesildi-2269924

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.