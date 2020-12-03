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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sosyal medya devlerine 30’ar milyon TL’lik ikinci ceza kesildi

    Türkiye'de temsilci belirlemeyen sosyal medya platformlarına 30'ar milyon TL'lik yeni bir ceza kesildi. Bu platformlara geçen ay 10'ar milyon TL'lik ceza kesilmişti.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    336
    sosyal medya
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    61

    Sosyal medya devlerine 30’ar milyon TL’lik ikinci ceza kesildi
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    31 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giren sosyal medya yasası kapsamında Türkiye’den günlük 1 milyondan fazla erişim elde eden platformların Türkiye’de bir kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyor. Temsilci belirlemeyen şirketlere geçen ay 10’ar milyon TL ceza kesilmişti. Bu ay ikinci aşama devreye girdi ve 30’ar milyon TL’lik yeni ceza kesildi.

    Ayrıca Bkz. "Resmen açıklandı: Netflix İstanbul’a ofis açıyor"

    Türkiye’de yalnızca Rus menşeili VK platformu temsilci atadı. Temsilci atamayan Facebook, Twitter, YouTube ve Tiktok platformlarına 30’ar milyon TL ceza kesildi.

    Sırada reklam yasağı var

    Temsilci belirlemeyen şirketlere 5 aşamalı ceza uygulanıyor. İlk 2 aşama devreye girdi. Bu platformlar temsilci atamamaya devam ederse sırasıyla şu cezalar devreye girecek:

    • 30 milyon TL’lik resmen duyurulmasının ardından, sonraki 30 gün içerisinde temsilci belirlemeyen platformlara Türkiye’den reklam verilmesi yasaklanacak.
    • Sonraki 3 ayda yükümlülükler yerine getirilmezse yüzde 50’ye kadar bant daraltma cezası uygulanacak
    • En son aşamada ise trafik bant genişliği yüzde 90’a kadar daraltılacak.


    https://www.bloomberght.com/sosyal-medya-sirketlerine-30-ar-milyon-tl-ceza-kesildi-2269924 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deoks 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu cezaları kesiyorlar da tahsil edebiliyorlar mı merak ediyorum.
    6 Yanıt Yanıtla +160
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    Jeopol 2 hf. ( Mesaj Silindi ) haQQo
    Adamlar ülkede hukuk adalet olmadığı için bunu kabul etmiyor. Farkındasın değil mi?



    Mesele vergi değil.
    4 Yanıt Yanıtla +133
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    haQQo (hakkı haQQo) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Devletin yabancı internet platformlarının Türkiye Ofisi açmaları yönündeki ısrarına neden karşısınız ki?

    Başka ülkelerde ofis açıyorlarsa bu ülkede de açmak zorundalar!

    Amazon ve Netflix doğrusunu yaptı! Diğerleri de ya açacak ya da defolup gidecekler.

    Bu kadar basit.
    Devletin yabancı internet platformlarının Türkiye Ofisi açmaları yönündeki ısrarına neden karşısınız ki? Başka ülkelerde ofis açıyorlarsa bu ülkede de ...
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    11 Yanıt Yanıtla +113
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    Yorumlar (119) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    wehrmacht (- -) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tüm çevrelerde sansür gayreti olarak değerlendirilir.
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    BlackGhost12 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Özetle deniyor ki "ben bu iletişim kanalını ele geçiremiyorum, insanların düşünce, ifade özgürlüğüne karşıyım"

    TV yi ele geçirmişler, sürekli aynı kişiler gündem değiştirme, algı çalışması yapıyor.

    2020 yılında tüm İnternet medyasına sansür getiriliyor. Bir firma ile yaşadığınız sorunu paylaşmayacaksınız, bu topraklarda yaşanan adaletsizlikleri başkalarına duyuramayacaksınız, özel veri ve kimlik gizliliği ortadan kalkacak.
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    Metalciadam335 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    30.000.000 tl para cezasını ödemediklerine yemin edebilirim ama kanıtlayamam...
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    shyne 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Umarım temsilci atamazlar da VPN ile girmek zorunda kalırız. En azından mecralar davarların büyük kısmından arınmış olur. Malum parti sempatizanlarının yüzde 90'ı VPN kullanmayı beceremeyecek kadar cahil. Bu konuda hükümete desteğim tamdır.
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    YigitErkin20 (Yiğit Erkin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    VPN İLE GİRMEYE DEVAM EDEBİLECKEMİYİZ
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amaan direk yasaklasınlar da uğraşmasınlar bu kadar :D Piyasadan çıkmak istemeyenler zaten gereken başvuruyu yapmış. Diğerlerinin de umurunda olsaydı şimdiye ofislerini açarlardı.
    Mesela Çin google'ı yasakladı. Google, Çin olmadan battı mı? Hayır! Bizde de olmazsa google batmaz! Biz arama yaparken sıkıntı çekeriz. Aradığımız her şeyi bulamayız o kadar.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    La bizimkiler gene insanflı. AB üçer beşer milyar euro veriyor cezayı verince.

    Bu arada savaş sırasında "Ermeni itleri masum sivilleri bombalıyor" yazdığım için Facebook iki kez bir ay ceza verdi.
    Diğerinde de bunu eleştirmek için yazmıştım "lan masum sivili çoluğu çocuğu bombalayan adama sen ne diyorsun ben it diyorum başka şey de derim ama terbiyem müsait değil" dedim bunu da biri şikayet etmiş hop 1 ay daha. Ermenilerin hepsine niye it diyeyim, benim de Ermeni arkadaşlarım oldu ben sivilleri bombalayana diyorum bunu dedim ı ıh.

    Twitter da 1-2 sene kadar önce Türk askerini hedef alan tweet atan bir YPGli teröriste "sizin de sıranız gelecek kökünüzü kurutacağız" dediğim için hesabımı askıya aldı. Şaka yapmıyorum ciddiyim yazdığım aynen buydu. Zaten kullanmadım ondan sonra bir daha da.

    Yani uzun lafın kısası bırakın fikir özgürlüğü, hak, hukuk bilmemne masallarını neredeyse 50 yaşına geldim 2 sene kaldı, yemiyorum bunları ben artık yeterince yaşadım gördüm neyin ne olduğunu. İşlerine geldiği yerde özgürlük var gelmediğinde Kuzey Kore'nin tosuncuğu bile demokrasi neferi kalır bunların zihniyetinin yanında.
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    ihtiyar.gamer 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Ben ne face e bakarım ne twitter a.
    Şu foruma bakınca senin yazdıklarının beterlerini ben cooook gördüm.
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    HaciTTOR (Forsaken TOR) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Keşke yüzde 90 bant daraltması olsa, Türkiye 'de internet düzelir. Oyun oynanmıyor. Instagram, Facebook ile yaşayan bir kitle var. Youtube' a illa çözüm buluruz o önemli değil.
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    recplayer 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İçerikten sorumlu temsilci olayı dünyanın hiçbir yerinde yok, yalan yanlış çarpıtmayın boşuna sadece GDPR kapsamında kişisel veri ve diğer vergi işleri için belli ülkelerde temsilcilikler var ama onların da içeriğe karışma yetkisi yok

    Muhtemelen bu bahaneyle sosyal medya karartılacak seçimler yapılana kadar, dünyadaki demirperde ülkesi imajımızı daha da pekiştirmiş olacağız ve yatırımlar azalıp döviz ve enflasyon coşmaya devam edecek
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    Hakandayı 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ödenmeyecek cezayı kes
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    9145 kez okundu.
    106 kişi, toplam 119 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sosyal medya yasası, ceza ve
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