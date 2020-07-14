Sosyal medya düzenlemesi Ekim'e sarkabilir

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AK Parti, sosyal medya düzenlemesi için kanun teklifini TBMM’ye sunmaya hazırlanıyor. Meclis tatile gireceği için teklif sunulmadan önce muhalefetin itiraz ettiği bölümlerin düzenlenip Meclis'e sunulması amaçlanmıştı. AK Parti ve muhalefet arasında ortak nokta bulunamadığı için kanun teklifi Ekim ayına ertelenebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyaya hızlıca düzenleme getirilmesi için talimat vermişti. Ancak görünen o ki süreç uzayacak. AK Parti henüz kanun teklifini TBMM’ye sunmadı. Muhalefetin itiraz ettiği noktaların düzenlenerek teklifin öncelikli yasalar arasına alınarak görüşülmesi planlanmıştı. AK Parti, muhalefetin itiraz ettiği ortak noktayı bulamadı. Muhalefet partileri, özel kişisel bilgilerin emniyet ve yargıya verilmesiyle ilgili hükümlere kesin bir dille karşı çıkıyor.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre AK Parti’nin taslak önerisinde, 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya kuruluşlarının, Türkiye’de şube açması ve bunların reklam gelirleri üzerinden vergilendirilmesi bulunuyor. Düzenlemede, “yasalara göre suç sayılan eylemler, sosyal medyada da suç kabul edilsin. Suç işleyenler ile ilgili bilgileri sosyal medya kuruluşları yargı ile paylaşsın” önerisi bulunuyor. Suç unsuru taşıyan içeriklerin 24 saat içerisinde sosyal medyadan kaldırılması da düzenlemeler arasında bulunuyor.

Verileri Türkiye’de barındırma zorunluluğu geliyor

Bu çalışmaya göre, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü olacak. Bunu yerine getirmeyenlere, bir milyon Türk lirasından beş milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Almanya modeli örnek alınıyor

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı sosyal medya ile ilgili düzenlemede Almanya modelinin örnek alındığı belirtiliyor. Almanya’da, 2018 yılında yürürlüğe giren ve sosyal medyada yayınları düzenleyen yasaya göre, sosyal medya platformlarında yer alan zararlı içeriklerin (terör, nefret suçları başta olmak üzere) 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon Euro’ya varan para cezaları öngörülüyor.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/sosyal-medya-tasarisinda-tam-uzlasma-yok-ekime-kalabilir-41564055

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