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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sosyal medya düzenlemesi Ekim'e sarkabilir

    AK Parti, sosyal medya düzenlemesini hızlıca kanunlaştırmak istiyor ancak muhalefet bazı detayların gözden geçirilmesini istiyor. Meclis tatile gireceği için kanun teklifi sarkabilir.
    2 sa.
    640
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    16
    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Sosyal medya düzenlemesi Ekim'e sarkabilir
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    AK Parti, sosyal medya düzenlemesi için kanun teklifini TBMM’ye sunmaya hazırlanıyor. Meclis tatile gireceği için teklif sunulmadan önce muhalefetin itiraz ettiği bölümlerin düzenlenip Meclis'e sunulması amaçlanmıştı. AK Parti ve muhalefet arasında ortak nokta bulunamadığı için kanun teklifi Ekim ayına ertelenebilir.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyaya hızlıca düzenleme getirilmesi için talimat vermişti. Ancak görünen o ki süreç uzayacak. AK Parti henüz kanun teklifini TBMM’ye sunmadı. Muhalefetin itiraz ettiği noktaların düzenlenerek teklifin öncelikli yasalar arasına alınarak görüşülmesi planlanmıştı. AK Parti, muhalefetin itiraz ettiği ortak noktayı bulamadı. Muhalefet partileri, özel kişisel bilgilerin emniyet ve yargıya verilmesiyle ilgili hükümlere kesin bir dille karşı çıkıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Bakan açıkladı: Elektrikli scooter'lara düzenleme geliyor"

    Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre AK Parti’nin taslak önerisinde, 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya kuruluşlarının, Türkiye’de şube açması ve bunların reklam gelirleri üzerinden vergilendirilmesi bulunuyor. Düzenlemede, “yasalara göre suç sayılan eylemler, sosyal medyada da suç kabul edilsin. Suç işleyenler ile ilgili bilgileri sosyal medya kuruluşları yargı ile paylaşsın” önerisi bulunuyor. Suç unsuru taşıyan içeriklerin 24 saat içerisinde sosyal medyadan kaldırılması da düzenlemeler arasında bulunuyor.

    Verileri Türkiye’de barındırma zorunluluğu geliyor

    Bu çalışmaya göre, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü olacak. Bunu yerine getirmeyenlere, bir milyon Türk lirasından beş milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

    Almanya modeli örnek alınıyor

    AK Parti’nin üzerinde çalıştığı sosyal medya ile ilgili düzenlemede Almanya modelinin örnek alındığı belirtiliyor. Almanya’da, 2018 yılında yürürlüğe giren ve sosyal medyada yayınları düzenleyen yasaya göre, sosyal medya platformlarında yer alan zararlı içeriklerin (terör, nefret suçları başta olmak üzere) 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon Euro’ya varan para cezaları öngörülüyor.



    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/sosyal-medya-tasarisinda-tam-uzlasma-yok-ekime-kalabilir-41564055 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    GreldoR 2 sa. en beğenilen
    Olursa Ekime, olmazsa kasıma (:
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    EddyCue (Eddy Cue) 2 sa. (düzenlendi)
    almanya modeli ornek aliyorsun da terorist kriterinde almiyorsun ki. adam yoldan gecen rasgele birini terorist olarak degerlendiriyor. simdi almanya modelini alsan ne olacak. terorist degerlendirme modelin turk modeli.
    almanya modeli ornek aliyorsun da terorist kriterinde almiyorsun ki. adam yoldan gecen rasgele birini terorist olarak degerlendiriyor. simdi almanya modelini al...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    emre50900 (ç u) 1 sa. EddyCue
    valla aynen oyle avrupada herhangi bir kisiyi kolayca terorist olarak etiketliyorlar.
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    Ceqa (Güray ) 1 sa.
    Almanya kriterleri göz önüne alınıyormuş fdasfasdfasdf

    Hukukun Üstünlüğü Endeksinde Türkiye 126 ülke arasında 109'uncu sıradaydı Alla aşkına kendi vatandaşın inanmıyor twitter mı inanacak Amerikaya bile eyvallah demedi adamlar
    Almanya kriterleri göz önüne alınıyormuş fdasfasdfasdf Hukukun Üstünlüğü Endeksinde Türkiye 126 ülke arasında 109'uncu sıradaydı Alla aşkına kendi vatan...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    dmclskn 4 dk. (düzenlendi)
    O bu derken millete suni gündem yapıyorlar. Ayasofya, sosyal medya... derken geleceğimizi ipotek altına alındı. Yeni doğan bebekler bile 20.000 TL yakın borçla dünyaya geliyor.

    https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/her-bebek-19-638-tl-borcla-doguyor-5912894/



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    BlackGhost12 26 dk.
    Rusya, Çin özentiliği.



    Ne bu internet düşmanlığı.
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    Leipold (U D) 32 dk.
    Ekimdi Kasimdi derken birkac duzenleme getirirler kapanir konu. Aldiklari tepkide ilk defa geri adim atacaklar gibi gozukuyor. Teknolojinin gucu otoriter rejimleri korkutuyor.
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    yakupyasar1 33 dk.
    her gün bir haber çıkmaya başladı bu konuda. Bir yetkilinin adam akıllı bir açıklama yapması gerekiyor artık.
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    Acht (Can ) 1 sa.
    Almanya'da iktidarı eleştirince falan da Silivri başvurusu sayılıyor mu
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    Last Troll Bender 1 sa.
    Almanya'da kaç tane gazeteci hapisteymiş, kaç kişi devlet büyüklerine hakaretten içerideymiş.
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    Mion 44 dk. Last Troll Bender
    o gazeteci dediklerinin kaç tanesi gazeteciymiş gezi zekalı!
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    mokoko_TR 1 sa. yeni yorumcu
    düzenleme şart kafir para kazanıyor yetmiyor ülkeyi karıştırmasına izin veriliyor biz hala düzeneme yapıp düzeni sağlayacagız elin fransızı almanı yapmış neden zamanında olmaz hiç birşey
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    Ceqa (Güray ) 1 sa.
    Almanya kriterleri göz önüne alınıyormuş fdasfasdfasdf

    Hukukun Üstünlüğü Endeksinde Türkiye 126 ülke arasında 109'uncu sıradaydı Alla aşkına kendi vatandaşın inanmıyor twitter mı inanacak Amerikaya bile eyvallah demedi adamlar
    Yanıtla +8
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    EddyCue (Eddy Cue) 2 sa. (düzenlendi)
    almanya modeli ornek aliyorsun da terorist kriterinde almiyorsun ki. adam yoldan gecen rasgele birini terorist olarak degerlendiriyor. simdi almanya modelini alsan ne olacak. terorist degerlendirme modelin turk modeli.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    emre50900 (ç u) 1 sa. EddyCue
    valla aynen oyle avrupada herhangi bir kisiyi kolayca terorist olarak etiketliyorlar.
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    GreldoR 2 sa. en beğenilen
    Olursa Ekime, olmazsa kasıma (:
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    640 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya kanunu ve
    9 etiket daha kanun meclis tbmm ak parti Türkiye Haberleri yasak düzenleme kanun teklifi Internet
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