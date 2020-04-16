Sosyal medya düzenlemesi Meclis'e sunulmadı

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Torba yasa kapsamında geçtiğimiz hafta ortaya çıkan kanun teklifi taslağında sosyal medya platformlarına düzenleme getirilmesine ilişkin madde bulunuyordu. Torba yasa, bu madde çıkarılarak TBMM’den geçti ve yasalaştı. Sosyal medya platformlarına yeni bir düzenleme gelmeyecek.

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Torba yasa ile sosyal medya platformlarına yeni yaptırımlar geliyor

Torba yasadaki diğer maddeler TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanundaki onaylanan maddeler arasında işten çıkarmanın 3 ay yasaklanması, kısa çalışma ödeneği almayan işçilere 1177 TL ödeme desteği sağlanması maddeleri bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Torba yasa ile sosyal medya platformlarına yeni yaptırımlar geliyor"

Verileri depolama ve temsilci bulundurma zorunluluğu getirilecekti

Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili madde Meclis’e sunulup onaylansaydı Türkiye’deki bazı sosyal medya platformları yavaşlatılma ve para cezası yaptırımıyla karşı karşıya kalacaktı. Türkiye’den günlük 1 milyondan fazla erişim alan yabancı sosyal medya platformlarının Türkiye’de en az bir kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekecekti. Temsilciler, devletin içerik kaldırma, erişim engelleme kararlarını yerine getirmek zorunda olacak, uyum göstermezse erişim hızı yavaşlatılacaktı.

Buna ek olarak Türkiye’den günlük 1 milyondan fazla erişim alan yerli ve yabancı sosyal medya platformlarının Türkiye’deki kullanıcılarının verilerini Türkiye’de barındırma zorunluluğu getirilecekti. Sosyal medya düzenlemesinin koronavirüs tedbirleri ile alakası olmaması ve tepki gösterilmesi nedeniyle kanun teklifinden çıkarıldı ve TBMM Genel Kurulu’na sunulmadı.

https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7244.html

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