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    Sosyal medya uygulaması Mirket globale açılmayı hedefliyor

    Tamamen Türk ekip tarafından geliştirilen Mirket, globale açılmayı hedeflediğini açıkladı. Mirket özellikleri ve indirme linki haberimizde.
    27 Nisan 2021, 10:00 (Güncellendi, 11 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Sosyal medya uygulaması Mirket globale açılmayı hedefliyor
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    Geçen sene Ekim ayında beta sürümüyle hizmete başlayan Mirket, tam olarak faaliyet göstermeye başladı. Mirket, Türk kullanıcılarından edineceği bilgi birikimiyle global pazara açılmayı hedefliyor. Mirket ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

    Mirket uygulamasında kullanıcılar herhangi bir konuda görüş almak için topluluğa anket açabiliyor. Bu anketlere “Mirk” adı veriliyor. Mirklerle gündemi takipte edebiliyor ve isterseniz siz de mirk oluşturarak sonuçlarını izleyebiliyorsunuz. Verilen cevapları şehir, cinsiyet ve yaş aralığına göre filtreleyebilirsiniz. Mirket’te yapacağınız aksiyonlarla Mirk puanı kazanırsınız. Kazanılan puana göre 6 farklı rütbeden birisine yerleşiyorsunuz.

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    Mirket’in geliştirici ekibinin tamamı Türklerden oluşuyor. Uygulamanın yazılımı, içeriği ve geliştirme işlemleri yerli çalışanlar tarafından yürütülüyor. Mirket, App Store ve Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

    Sosyal medya uygulaması Mirket globale açılmayı hedefliyor
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    Bugün Mirket’in basın toplantısı vardı. Basın toplantısında konuşan Mirket Kurucusu Berker Gürcihan uygulamanın globale açılma hedefini duyurdu. Gürcihan konuyla ilgili olarak, “Mirket, genç ve yetenekli bir ekibin elinden çıktı. Meraklı, trendleri takip eden ve sürekli güncellenen bir uygulamayız. Sosyal medyayla gerçek hayat arasında köprü kurduğumuz etkinliklerin yanında kullanıcılarımızın görüşlerini alacağımız “ortak geliştirme” toplantılarını yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Çok kısa süre binlerce kullanıcıya ulaştık. Kısa, orta vadeli hedeflerimizden bazılar 1.5 milyon kullanıcıyı Mirket deneyimiyle tanıştırmak ve yurtdışına açılmak.” dedi.

    Mirket App Mirket App Mirket App Mirket App Mirket App Bilisim Teknolojileri Anonim Sirketi Sosyal Ağ Ücretsiz 29.3 MB

    Mirket App Mirket App Mirket App Mirket App Mirket App Sosyal Ücretsiz 34M



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    brnk (Burak Demirbas) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu mirketi çok eskiden vardı diye hatırlıyorum yabancılar canlı yayın yapıyordu Türkler sonra aldı sanırım
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    S siyah.kus 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Getir gibi bir kaç daha firma gerekiyor. Güzel projeler ile globale açılan.
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    S sumerler19 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İlk defa duymuş olsamda güzel bir gelişme
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