Sosyal medya yasası görüşmeleri Ekim'e ertelendi

Tam Boyutta Gör

Sosyal medya yasası olarak bilinen ve dezenformasyonla mücadele amacıyla hazırlanan “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmeleri Ekim ayına ertelendi.

Meclis ara tatile gireceği için Ekime'e ertelendi

Diken ve Kısa Dalga’nın AKP’li kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Meclis’in 7 Temmuz’da ara tatile girecek olması nedeniyle kanun teklifi görüşmeleri yeni yasama dönemine ertelendi. İlk planlara göre geçen hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi planan kanun teklifinin görüşmeleri ileri bir tarihe ertelenmişti. Görüşmelerin yeni yasama dönemine ötelenmesiyle birlikte Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri Ekim ayına ertelenmiş oldu.

Sosyal medyada yalan bilgi paylaşanlara hapis cezası geliyor 1 hf. önce eklendi

Kanun teklifinin 29’uncu maddesi büyük tartışma yarattı. Bu maddeye göre vatandaşların sosyal medya hesaplarından halkta endişe uyandıracak veya ülke güvenliğini etkileyecek yalan bilgi paylaşımlarına hapis cezası verilebilecek. Kasten yalan bilgi paylaşanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası gelecek.

Sansür tartışmalarına neden olan 29’uncu madde şöyle:

"Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Failin, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde söz konusu ceza yüzde 50 oranında artırılacak."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Sosyal medya yasası görüşmeleri ertelendi mi?