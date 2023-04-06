Soundbar pazarının lideri değişmedi: 9 yıldır süren başarı

9 yıldır üst üste lider!
FutureSource Consulting tarafından sağlanan verilere göre, Samsung, satış hacminde %18.4 pazar payı, %20.2 gelir payı ile soundbar pazarının zirvesinde yer aldı. Bu, Samsung’un rakiplerinden daha fazla sayıda yüksek fiyatlı soundbar sattığını gösteriyor.
Soundbar pazarı büyüyor
Pazar araştırma sonucu ayrıca soundbar pazarının son üç yılda %5.7 oranında büyüme kaydettiğini söylüyor. Dünya çapında yaklaşık 23.2 milyon soundbar satışı gerçekleştirilmiş. Pazarın 2025 yılına kadar 26 milyon adet satışa ulaşması bekleniyor.
Samsung'un bu yılın başlarında çıkan 2023'ün en üst düzey soundbar modeli HW-Q990C, Wireless Dolby Atmos, Q-Symphony 3.0, Space Fit Sound Pro ve Game Mode Pro ile birlikte 11.1.4 kanallı hoparlör kurulumuna sahip. Ayrıca AirPlay 2, Google Cast, Tap Sound ve SmartThings özelliklerine sahip.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-biggest-soundbar-brand-world-nine-years-row/ https://news.samsung.com/global/samsung-soundbar-ranks-no-1-in-global-sales-for-9-consecutive-years Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı