Tam Boyutta Gör Samsung, dokuz yıl üst üste dünyanın en büyük soundbar markası oluyor. Şirket, soundbarların ses performansında en iyi olduğunu gösteren çok sayıda ödül aldı. Bu, şirket için büyük başarı. Peki, dünya genelinde kaç soundbar satıldı?

9 yıldır üst üste lider!

FutureSource Consulting tarafından sağlanan verilere göre, Samsung, satış hacminde %18.4 pazar payı, %20.2 gelir payı ile soundbar pazarının zirvesinde yer aldı. Bu, Samsung’un rakiplerinden daha fazla sayıda yüksek fiyatlı soundbar sattığını gösteriyor.

Soundbar pazarı büyüyor

Pazar araştırma sonucu ayrıca soundbar pazarının son üç yılda %5.7 oranında büyüme kaydettiğini söylüyor. Dünya çapında yaklaşık 23.2 milyon soundbar satışı gerçekleştirilmiş. Pazarın 2025 yılına kadar 26 milyon adet satışa ulaşması bekleniyor.

Samsung, 2023 soundbar modellerini tanıttı 2 ay önce eklendi

Samsung'un bu yılın başlarında çıkan 2023'ün en üst düzey soundbar modeli HW-Q990C, Wireless Dolby Atmos, Q-Symphony 3.0, Space Fit Sound Pro ve Game Mode Pro ile birlikte 11.1.4 kanallı hoparlör kurulumuna sahip. Ayrıca AirPlay 2, Google Cast, Tap Sound ve SmartThings özelliklerine sahip.

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Soundbar pazarının lideri değişmedi: 9 yıldır süren başarı