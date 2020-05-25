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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX astronotları, tarihi uçuş öncesinde 'fütüristik' uzay kıyafetlerini sergiledi

    SpaceX'in uzaya taşıyacağı astronotlar bugün bir basın etkinliğinde uzay kıyafetlerini sergiledi. İşte SpaceX astronotlarının Crew Dragon kapsülünde giyeceği fütüristik giysi:
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    6
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX astronotları, tarihi uçuş öncesinde 'fütüristik' uzay kıyafetlerini sergiledi
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    Amerikan uzay ajansı NASA, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ile birlikte önümüzdeki hafta tarihi bir uzay misyonuna çıkmaya hazırlanıyor. Demo-2 ismi verilen görevde SpaceX, tarihinde ilk kez uzaya bir insan gönderecek. Ayrıca NASA da yaklaşık 9 yılın ardından ilk kez Amerikan topraklarından uzaya astronot fırlatacak. Demo-2 hem SpaceX hem de NASA için çok ama çok bir öneme sahip.

    Ayrıca Bkz. "SpaceX ilk kez uzaya insan gönderiyor: NASA 'hazırız' dedi"

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    Demo-2 misyonu şu anda 27 Mayıs Çarşamba günü için planlanıyor. Çok az bir süre kaldığı için artık son hazırlıklar yapılıyor diyebiliriz. NASA-SpaceX tarafı, görev öncesinde bugün kısa bir 'kostümlü prova' gerçekleştirerek uzaya gönderilecek astronotları ve astronotların uzay kıyafetlerini sergiledi. Gösteride SpaceX'in fütüristik görünüşüyle dikkat çeken uzay kıyafetleri büyük ilgi gördü.

    SpaceX astronotları, tarihi uçuş öncesinde 'fütüristik' uzay kıyafetlerini sergiledi
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    SpaceX CEO'su Elon Musk, yeni uzay kıyafetlerini ilk kez 2017 yılında tanıtmıştı. Estetik ve fonksiyonelliğin bir araya getirildiği kıyafet, şu anda Rus Soyus kapsüllerinde kullanılan Sokol'a oranla çok daha göze gelen bir yapıya sahip. SpaceX, kıyafetin tasarımı için Marvel ve DC filmlerinde görev yapan süper kahraman kıyafet tasarımcısı Jose Fernandez ile birlikte çalışmış.

    Tabi SpaceX'in bu yeni nesil uzay kıyafetlerini NASA'nın iri, hantal astronot giysileriyle bir tutmamak gerekiyor. Zira fotoğraflardaki giysiler yalnızca Dragon 2 uzay aracının içerisi gibi hali hazırda basınçlı olan ortamlarda kullanılabilecek. Uzayın derin, karanlık, soğuk boşluğunda bu giysilerin pek bir fonksiyonelliği bulunmuyor. Bu giysilerle bir uzay yürüyüşüne çıkmak mümkün değil.

    Astronotları Tesla Model X taşıyor

    Tesla Model X aracı şu anda NASA-SpaceX astronotlarının resmi aracı konumunda bulunuyor. Bob Behnken ve Doug Hurley isimli astronotları 27 Mayıs günü kalkış alanına bir Model X aracı taşıyacak.  



    https://www.space.com/astronauts-rehearse-spacex-crew-dragon-demo-2-launch.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    gerbay (g. e.) 24 dk.
    adamlar bildiğin "arıcı" olmuş, kovandan bal almaya gidiyorlar..
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    VaporWave (Emre ) 38 dk.
    Ulan adam akıllı yorum okuruz, bilgimize bilgi katarız teşekkür ederiz diye giriyorum, mal mal insanların kıyafetleri eleştiren yorumlarını görüyorum ya.
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    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 1 sa.
    futuristik dediği kıyafetler tarlada kullanmalık tulum gibi duruyor
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    sis651 27 dk. H34RTL3SS
    Arıcı tulumları daha fütüristik gibi geliyor bana. :D
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa.
    Sanırım bunlar sadece araç içinde giymelik.
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    vs-fb (Vn S) 1 sa.
    Herşeyi geçtim, çizmeler berbat.
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