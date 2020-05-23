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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX ilk kez uzaya insan gönderiyor: NASA 'hazırız' dedi

    SpaceX önümüzdeki hafta ilk kez uzaya insan gönderecek. Demo-2 isimli görevin hem SpaceX hem de Amerikan uzay araştırmaları için büyük önemi var.
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX ilk kez uzaya insan gönderiyor: NASA 'hazırız' dedi
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    Elon Musk'ın popüler şirketi SpaceX, uzaya ilk kez insan göndermeye artık çok yakın. Önümüzdeki hafta iki NASA astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatmaya hazırlanan şirket, bugün NASA'da gerekli son resmi onayı da aldı. NASA-SpaceX ikilisi, tarihi görev için 'artık hazırız' dedi.

    NASA yetkilileri geçtiğimiz iki gün içerisinde bazı incelemeler gerçekleştirdi. Uzay araçlarında problem oluşturabilecek, görevi tehliye atabilecek potansiyel sorunlar üzerinde çalışmalar yapıldı. İki günlük yoğun incelemelerin ardından, herhangi bir soruna rastlanmadığı ve insanlı uçuş için her şeyin hazır olduğu sonucuna varıldı.

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA başkanı Jim Bridenstine,"Çok iyi bir inceleme oldu, verimli tartışmalar yapıldı. Ekibimizdeki herkes, oluşabilecek herhangi bir problem için şu anda konuşmanın tam zamanı olduğunun farkındaydı. Nihayetinde 'hazır' noktasına geldik. Beş gün sonra uçuşa geçmeye hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

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    SpaceX, NASA'nın Rusya bağımlılığına son veriyor

    SpaceX'in Demo-2 ismini verdiği misyonda, NASA'lı astronotlar Robert Behnken ve Douglas Hurley uzaya fırlatılacak. 27 Mayıs için planlanan görevin özellikle de Amerikan uzay araştırmaları için çok büyük bir önemi var. 

    Barack Obama'nın uzay mekiği programını 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatamıyordu. Bu alanda Rusya'nın Soyuz roketleri ve Soyuz kapsüllerine bir bağımlılık söz konusuydu. Amerikan iç siyasetinde de çokça tartışmaya neden olan bu Rus bağımlılığına çok yakında SpaceX son verecek. Yaklaşık 9 yılın ardından astronotlar tekrar Amerikan topraklarından uzaya gönderilecek.

    Demo-2 misyonu ayrıca SpaceX'in de ilk insanlı uzay görevi olarak tarihe geçecek. Görevde şirketin uzun bir süredir geliştirmekte olduğu Crew Dragon kapsülü kullanılacak. Crew Dragon'ın 7 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip olduğu ancak NASA'nın kapsülü tam kapasitesiyle kullanmayacağı söyleniyor. Geniş ve basit bir iç dizayna sahip olan Crew Dragon, büyük pencereleri ve dokunmatik ekranlarıyla astronotlara —Soyuz kapsülüne göre— çok daha ferah ve modern bir alan sunuyor.

    SpaceX ilk kez uzaya insan gönderiyor: NASA 'hazırız' dedi
    Tam Boyutta Gör

    Crew Dragon daha önce mürettebatsız olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti. Demo-1 isimli görev geçtiğimiz yıl Mart ayında gerçekleşmiş ve kusursuz bir şekilde tamamlanmıştı. Demo-1'de elde edilen başarının ardından 2019'un yaz aylarında ilk insanlı görevin de yapılması bekleniyordu ancak SpaceX'in Nisan ayında yaşadığı talihsiz kaza buna engel oldu. Yaklaşık bir yıllık bir erteleme gerçekleşti.

    Demo-2 misyonu NASA ve SpaceX tarafından canlı olarak yayınlanacak. Şu an için planlanan kalkış tarihi 27 Mayıs olarak belirlenmiş ancak hava durumunun müsait olmaması halinde birkaç günlük erteleme gerçekleşebilir. 



    https://www.theverge.com/2020/5/22/21267949/nasa-spacex-falcon-9-crew-dragon-astronaut-launch-readiness-review Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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