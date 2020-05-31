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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşıyor! (CANLI)

    NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley birazdan Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek. Bu anları aşağıdan canlı takip edebilirsiniz.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 dk.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşıyor! (CANLI)
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    Güncelleme 17.22: Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla kenetlendi.

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    SpaceX'in dün tarihi bir kalkışla uzaya fırlattığı NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley birazda Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenecek. Yaklaşık 19 saattir yörüngede hedeflerine doğru ilerlemekte olan Behnken-Hurley ikilisi, tarihi Demo-2 görevinden nihayet mutlu sona ulaşmak üzere.

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    Crew Dragon kapsülünün Uzay İstasyonu'na yerleşmesinin Türkiye saatiyle 17.30'da gerçekleşmesi planlanıyor. Astronotlar kenetlenmenin ardından bir süre daha kapsül içerisinde kalacak. Daha sonra 19.45 gibi kapsülden ayrılmaları ve ISS'teki diğer astronot ve kozmonotlara katılmaları bekleniyor.

    Crew Dragon'un Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme süreci tamamıyla otonom olarak gerçekleşecek. Ancak zorunluluk halinde astronotlar isterse manuel kontrole de geçiş yapabiliyor.

    Canlı yayını aşağıdan izleyebilirsiniz:

    En az bir ay kalacaklar

    Roberth Behnken ve Douglas Hurley'in en az bir ay boyunca ISS'te kalması bekleniyor ancak görevin uzunluğu henüz tam olarak belirlenmiş değil. Hurley-Behnken ikilisinin görevi Crew Dragon sistemini test etmekti, Uzay İstasyonu'nda ise çok büyük bir amaçları bulunmuyor. Dolayısıyla Crew Dragon hazır olduğunda Yeryüzü'ne geri dönüş süreci start verecek. Geri dönüşte de elbette bu sefer Crew Dragon'un iniş sistemleri test edilmiş olacak.



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