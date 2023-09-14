SpaceX’in devasa Starship roketinin ikinci uçuş testi için geri sayım başladı

Gereklilikler sağlandı
Starship dünyanın geliştirilmekte olan en büyük roketi konumunda ancak henüz daha yolun başında bulunuyor. İlk test görevinde Starship, başarılı bir fırlatma gerçekleştirmiş olsa da fırlatıştan kısa süre sonra yaşanılan sorundan dolayı havada imha edilmişti. İkinci test uçuşu için ise SpaceX’in FAA'nın belirlemiş olduğu 63 maddelik listeyi karşılaması gerekiyordu. Elon Musk, bu listedeki 57 öğrenin tamamlandığını, kalanlarının ise sonraki uçuşlarla alakalı olduğunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Dolayısıyla teknik açıdan Starship için kalan tek engel FAA’nın onayı.
Starship, nisan test uçuşunun ardından bazı çevreler roketin yakın zamanda başka bir test denemesi yapıp yapamayacağını sorgulamaya başlamıştı. Bu endişelerin çoğu fırlatma rampasında meydana gelen hasardan kaynaklanıyordu ki bu da Starship hazır olsa bile SpaceX'in uğraşmak zorunda kalacağı ilave bir komplikasyondu.
Ekim ayında olabilir
Örneğin SpaceX, daha sonraki testlerle yörüngede roket yakıtı ikmali denemesi yapmayı planlıyor. Yörüngesel yakıt ikmali Starship programının önemli bir özelliği zira NASA'nın Ay'a insanları indirme planları için elzem. Artemis görevi için astronotlar Starship'le uçmayacaklar. Bunun yerine NASA SLS roketine binecekler ve ardından Ay yörüngesindeki ikinci aşama Starship'e binecekler. Ay'a uçmak için ikinci aşamanın haliyle yakıta ihtiyacı olacak ve SpaceX bunu Dünya yörüngesinde tanker görevi görecek olan Starship aracılığıyla sağlayacak.
Yörüngesel yakıt tankeri Starship'in daha fazla yük taşımasına olanak tanıyacak çünkü ikinci aşama yolculuğunun en zorlu kısmını daha az ağırlıkla tamamlayacak. Bu aynı zamanda diğer Ay iniş araçlarına kıyasla Starship'in önemli ölçüde daha büyük olduğu ve NASA'nın bir Ay üssü kurmasına yardımcı olabileceği anlamına geliyor.
Bir sonraki Starship yörünge test uçuşuna gelince, FAA'nın vekil Yöneticisi Polly Trottenberg dün fırlatmanın Ekim ayında gerçekleşebileceğini paylaştı: “Onlarla iyi çalışıyoruz ve iyi görüşmeler yapıyoruz. Ekipler birlikte çalışıyor ve sanırım önümüzdeki ay için iyimseriz.” Resmi bir açıklama olmasa da FAA yetkilisinin bu açıklamasından geri sayımın başladığını anlıyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.