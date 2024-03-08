Borsa uygulaması Midas'a SPK'dan 27 milyon TL para cezası!

Tam Boyutta Gör Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST) ve Amerikan borsalarına yatırım hizmeti sunan mobil uygulama Midas'a 27,8 milyon TL tutarında idari para cezası kesti. Midas'ın SPK tarafından belirlenen çok sayıda hükme uymadığına karar verildi.

SPK'den yapılan açıklamada Midas'ın muhtelif tarihlerde altyapı sorunu yaşaması, yeni üye kaydında uzaktan kimlik tespiti mevzuatına uymaması ve sosyal medyadan yapılan paylaşımlar gibi konularda yüklü miktarda idari para cezası uygulandı.

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Midas'a ceza uygulanmasına neden olan eylemler ve ceza miktarları şöyle:

Aracı Kurumun emir iletim sistemine ilişkin sistem yedeğinin mevzuattaki şartları sağlamaması: 5.833.734 TL Aracı Kurumun bilgi sistem altyapısında muhtelif tarihlerde aksaklıklar ortaya çıkması: 1.944.578 TL Aracı Kurum tarafından adres teyidi gerçekleştirilmeksizin sözleşme ilişkisi kurularak müşterilere hesap açılması veaişlem yaptırılması: 3.000.000 TL Aracı Kurum tarafından uzaktan kimlik tespiti yöntemi ile hesap açarken yapılması zorunlu görüntülü görüşme gerçekleştirilmeksizin sözleşme ilişkisi kurularak müşterilere hesap açılması ve işlem yaptırılması: 4.500.000 TL Aracı Kurum tarafından uzaktan kimlik tespiti ile gerçekleştirilen hesap açılışlarında mevzuata uygun olmayan belgelerin kabul edilmesi: 1.500.000 TL Aracı Kurum tarafından uzaktan kimlik tespiti ile gerçekleştirilen hesap açılışlarında NFC (Yakın alan iletişimi) teknolojisini kullanma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi: 1.000.000 TL Aracı Kurumun müşterilerine uygunluk testi gerçekleştirme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması: 4.500.000 TL Aracı Kurumun zaman damgası kullanımında mevzuata aykırı davranılması: 1.500.000 TL Aracı Kurumun sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı paylaşım ve açıklamalarda mevzuata aykırı davranılması: 3.000.000 TL Aracı Kurumun iç kontrol sisteminde aksaklıklar tespit edilmesi: 1.000.000 TL

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