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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spotify’ın 3 ay ücretsiz deneme kampanyası yeniden başladı

    Spotify'ın merakla beklenen kampanyası başladı. Daha önce hiç Spotify Premium'u denemediyseniz 3 ay ücretsiz olarak olarak deneyebilirsiniz.
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    Mobil Uygulamalar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Spotify’ın 3 ay ücretsiz deneme kampanyası yeniden başladı
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    Spotify’ın gelenekselleşen "3 ay ücretsiz deneme kampanyası" yeniden başladı. Spotify Premium’u daha önce hiç denememiş kişiler, 3 ay boyunca ücretsiz olarak Spotify Premium'u deneyebilecek.

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    Spotify’ın 3 ay ücretsiz deneme kampanyası için kredi/banka kartı bilginizi sisteme girmeniz gerekiyor. İlk 3 ay herhangi bir ücret alınmayacak. 3 ay sonra devam etmek isterseniz aylık 17,99 TL olarak ücretlendirilecek.

    Ayrıca Bkz. "Spotfiy'da bu sene en çok hangi şarkıları dinledin? 2020 Özetiniz yayında"

    Bu kampanyayı yıl içerisinde sık sık yapılıyor bu nedenle Premium’u denememiş az kişi kalmıştır. Yine de daha önce bu platformu denememiş kişiler kaldıysa faydalı olacaktır. Kampanya yılbaşına kadar devam edecek. Aşağıdaki bağlantıdan 3 aylık ücretsiz deneme kampanyasına erişebilirsiniz:

    https://www.spotify.com/tr



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    dreamblue35 (yunus aydemir) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    arkadaş "sanal kredi kartı" diye bir şey yok mu sizin banka uygulamanızda? eskisini silin yenisini yapın ;)
    Yanıtla +3
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    tolg... (Tolga ERÇEL) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    5 kişilik aile hesabı var iptal edip yeni hesap almanın vakti geldi
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    cand. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aynı kredi kartını girince kabul etmiyor üzdü
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    nuksws_99 (dasasd ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Eğer bunun çözümünü bulamadıysan gerçek bir dh ölücüsü değilsin dostum.
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    MustafaC5 2 hf. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Gerçek bir DH ölücüsü kredi kartını kayıp olarak yeniler
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    O zaman deneyelim
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    deoks 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Denemeyen kaldı mı ki?
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