Spotify’ın 3 ay ücretsiz deneme kampanyası yeniden başladı

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Spotify’ın gelenekselleşen "3 ay ücretsiz deneme kampanyası" yeniden başladı. Spotify Premium’u daha önce hiç denememiş kişiler, 3 ay boyunca ücretsiz olarak Spotify Premium'u deneyebilecek.

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Spotify’ın 3 ay ücretsiz deneme kampanyası için kredi/banka kartı bilginizi sisteme girmeniz gerekiyor. İlk 3 ay herhangi bir ücret alınmayacak. 3 ay sonra devam etmek isterseniz aylık 17,99 TL olarak ücretlendirilecek.

Ayrıca Bkz. "Spotfiy'da bu sene en çok hangi şarkıları dinledin? 2020 Özetiniz yayında"

Bu kampanyayı yıl içerisinde sık sık yapılıyor bu nedenle Premium’u denememiş az kişi kalmıştır. Yine de daha önce bu platformu denememiş kişiler kaldıysa faydalı olacaktır. Kampanya yılbaşına kadar devam edecek. Aşağıdaki bağlantıdan 3 aylık ücretsiz deneme kampanyasına erişebilirsiniz:

https://www.spotify.com/tr

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