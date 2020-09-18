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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spotify, podcast dinleyicilerinin ısrarla istediği özelliği kullanıma sundu

    Spotify, podcast yayınlarını takip edenlerin yoğun bir şekilde istediği "bildirim" özelliği sonunda kullanıma sundu. Özellik birkaç gün içerisinde herkesin kullanımına açılacak.
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    Mobil Uygulamalar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Spotify, podcast dinleyicilerinin ısrarla istediği özelliği kullanıma sundu
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    Dijital müzik platformu Spotify, son dönemde Podcast’e yoğunluk vermeye başladı. Spotify, podcast dinleyicilerinin ısrarla istediği özelliği sonunda kullanıma sundu.

    Bundan böyle sevdiğiniz Podcast yayınlarının yeni bölümü yayınlandığında mobil uygulamadan bildirim alacaksınız. Bunun için podcast profil sayfasındaki bildirim özelliğini etkinleştirmeniz yeterli. Her ne kadar küçük bir özellik gibi gözükse de podcastleri takip edenlerin hayatını kolaylaştıracağı kesin. Normalde yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmadığını podcast sayfasına girip elle kontrol etmek gerekiyordu.

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    Podcast için bildirim özelliğinin podcast yayını yapan kişiler tarafından da övgü aldığı görülüyor. Yayıncılar, bildirim özelliği olmadığı için bazı takipçilerinin yeni bölümleri gözden kaçırdığını ve bu nedenle dinlenme sayılarının beklenenden düşük olduğunu ifade ediyordu.

    Ayrıca Bkz. "Spotify, Türkiye'deki ilk TV reklamını yayınladı"

    Bildirim özelliğini kullanabilmek için Android veya iOS uygulamanızı güncellemeniz gerekiyor. Özellik henüz tüm kullanıcılar için aktif olmadı ancak birkaç gün içerisinde herkesin kullanımına sunulacak. Premium abonesi olmayan Spotify kullanıcıları da bu özellikten yararlanabilecek.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozansirinn ( ozan1989) 2 sa.
    TV de reklam yapmaya başladı uygulama para kazanmasa yapmaz
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