Spotify, podcast dinleyicilerinin ısrarla istediği özelliği kullanıma sundu

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Dijital müzik platformu Spotify, son dönemde Podcast’e yoğunluk vermeye başladı. Spotify, podcast dinleyicilerinin ısrarla istediği özelliği sonunda kullanıma sundu.

Bundan böyle sevdiğiniz Podcast yayınlarının yeni bölümü yayınlandığında mobil uygulamadan bildirim alacaksınız. Bunun için podcast profil sayfasındaki bildirim özelliğini etkinleştirmeniz yeterli. Her ne kadar küçük bir özellik gibi gözükse de podcastleri takip edenlerin hayatını kolaylaştıracağı kesin. Normalde yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmadığını podcast sayfasına girip elle kontrol etmek gerekiyordu.

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Podcast için bildirim özelliğinin podcast yayını yapan kişiler tarafından da övgü aldığı görülüyor. Yayıncılar, bildirim özelliği olmadığı için bazı takipçilerinin yeni bölümleri gözden kaçırdığını ve bu nedenle dinlenme sayılarının beklenenden düşük olduğunu ifade ediyordu.

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Bildirim özelliğini kullanabilmek için Android veya iOS uygulamanızı güncellemeniz gerekiyor. Özellik henüz tüm kullanıcılar için aktif olmadı ancak birkaç gün içerisinde herkesin kullanımına sunulacak. Premium abonesi olmayan Spotify kullanıcıları da bu özellikten yararlanabilecek.

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