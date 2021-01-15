Sputnik V aşısının Twitter hesabı kısıtlandı

Tüm dünyada Covid-19 için aşılama süreci başlamışken Rusya cephesinden ilginç bir haber geldi. Ülkenin geliştirdiği ve dağıtıma başladığı ilk Covid-19 aşısı olma özelliğine sahip Sputnik V projesinin Twitter hesabı kısıtlandı.İlginizi Çekebilir Sosyal medyadan yasaklanan Trump; TikTok’a kaldı
Sebebi bilinmiyor
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu – RDIF tarafından himaye edilen ve Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı dünyada bir ülke tarafından onaylanan ilk Covid-19 aşısı olmuştu. Twitter üzerinden gelişmeleri aktaran hesap kısıtlanmış durumda.
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ABD’deki Kongre baskını esnasında Trump’a uyguladığı katı kurallarla bilinen Twitter görünen o ki Sputnik V projesine de acımadı. RDIF şeffaf bir şekilde gelişmeleri paylaştıklarını ve neden engellendiklerine dair bir araştırma başlattıklarını belirtiyor.
Twitter da genelde engellemeler konusunda resmi bir açıklama yapmıyor ancak öncesinde kullanıcılara bazı uyarılar gönderiyor. Sputnik’in son gönderileri nelerle ilgiliydi ve kural ihlali var mıydı bunlara bakılacak.
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Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.
Kaskı bir yere değdirseydiniz be..
ben hala bu özelliği kullanamıyorum.
batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))