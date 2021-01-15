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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sputnik V aşısının Twitter hesabı kısıtlandı

    Bir ülke tarafından onaylanan ilk Covid-19 aşısı olma özelliğine sahip Rus Sputnik V projesinin Twitter hesabına kısıtlama getirildi. Sebebi ise şimdilik bilinmiyor.
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    sosyal medya
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sputnik V aşısının Twitter hesabı kısıtlandı

    Tüm dünyada Covid-19 için aşılama süreci başlamışken Rusya cephesinden ilginç bir haber geldi. Ülkenin geliştirdiği ve dağıtıma başladığı ilk Covid-19 aşısı olma özelliğine sahip Sputnik V projesinin Twitter hesabı kısıtlandı.

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    Sebebi bilinmiyor

    Rusya Doğrudan Yatırım Fonu – RDIF tarafından himaye edilen ve Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı dünyada bir ülke tarafından onaylanan ilk Covid-19 aşısı olmuştu. Twitter üzerinden gelişmeleri aktaran hesap kısıtlanmış durumda.

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    ABD’deki Kongre baskını esnasında Trump’a uyguladığı katı kurallarla bilinen Twitter görünen o ki Sputnik V projesine de acımadı. RDIF şeffaf bir şekilde gelişmeleri paylaştıklarını ve neden engellendiklerine dair bir araştırma başlattıklarını belirtiyor.

    Twitter da genelde engellemeler konusunda resmi bir açıklama yapmıyor ancak öncesinde kullanıcılara bazı uyarılar gönderiyor. Sputnik’in son gönderileri nelerle ilgiliydi ve kural ihlali var mıydı bunlara bakılacak.



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    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    sis651

    Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.

    1 saat önce
    Cem300

    Kaskı bir yere değdirseydiniz be..

    3 saat önce
    emrahsnr

    ben hala bu özelliği kullanamıyorum.

    3 saat önce
    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    22 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    23 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    1 gün önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    2 gün önce
    ccc231

    :)

    2 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    2 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    aliceqper 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    california'dan şüpheli bir erişim olduğu için kapatılmış diye bilgi vermiş twitter... sonra da açmışlar hesabı.
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    gun (Gün Oksay) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Benzer bir durum Trump yerine başka bir ülkede olsa hayatta yasaklamazlardı.
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    noobszle 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dünyayı kim yönetiyor abi ?? bana matematiksel olarak aciklabilir misin 🤔
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Twitter yeterince saçmalamadı mı sizce de? Ben çoktan bıraktım kullanmayı da. Merak ettim.
    Yanıtla +3
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    monacomen 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sanırım dünyayı sosyal medya platformları yönetiyor artık.
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    darkaura 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    kapatmanin hakli nedenleri olabilir ayri konu ama dunyada herkesin bilgi paylasiminda bulundugu bir platformdan bahsediyorsak kimin hakli kimin haksiz olduguna, kimin yalan haberle platformu kotuye kullanidigina karar verecek merci ozel bir sirket olmamali.
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    Rachsuchtig 2 sa. ( Mesaj Silindi ) darkaura
    Yalan haberler konusu çok büyüdü ve etkilerini gördük. Cambridge Analytica bazı küçük ülkelerde seçim sonuçlarıni değiştirdi. Belki başka şirketler bile hâlâ bunu yapıyor. O yüzden ki birileri yalan haberleri açıklamalı ve bunu bir devlet yapmamalı. Çünkü çıkarlarına göre hareket eder.
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