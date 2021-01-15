Sputnik V aşısının Twitter hesabı kısıtlandı

Tüm dünyada Covid-19 için aşılama süreci başlamışken Rusya cephesinden ilginç bir haber geldi. Ülkenin geliştirdiği ve dağıtıma başladığı ilk Covid-19 aşısı olma özelliğine sahip Sputnik V projesinin Twitter hesabı kısıtlandı.

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu – RDIF tarafından himaye edilen ve Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı dünyada bir ülke tarafından onaylanan ilk Covid-19 aşısı olmuştu. Twitter üzerinden gelişmeleri aktaran hesap kısıtlanmış durumda.

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ABD’deki Kongre baskını esnasında Trump’a uyguladığı katı kurallarla bilinen Twitter görünen o ki Sputnik V projesine de acımadı. RDIF şeffaf bir şekilde gelişmeleri paylaştıklarını ve neden engellendiklerine dair bir araştırma başlattıklarını belirtiyor.

Twitter da genelde engellemeler konusunda resmi bir açıklama yapmıyor ancak öncesinde kullanıcılara bazı uyarılar gönderiyor. Sputnik’in son gönderileri nelerle ilgiliydi ve kural ihlali var mıydı bunlara bakılacak.

https://tass.com/society/1245049

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