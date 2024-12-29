Squid Game 3. sezonu çok bekletmeyecek

Netflix üçüncü sezonu doğruladı
İlk sezonun sonunda Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ikinci sezonda oyunları düzenleyen gruptan intikam almaya çalışıyor. Ancak bunu başarabilmesi için, ilk seferinde zar zor kurtulduğu o labirente geri dönmesi gerekiyor.
Netflix Tudum sitesinde yapılan açıklamada, Squid Game dizisinin 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı belirtildi. Bu son sezonda bütün sırların ortaya çıkması ve hikâyenin tamamlanması bekleniyor.
Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı olan Hwang Dong-hyuk da ikinci ve üçüncü sezonun birlikte çekildiğini ancak yetişmediği için iki sezona bölündüğünü açıkladı. İkinci sezonun yedi bölüm sürmesinin de bu yüzden olduğu ifade ediliyor.
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