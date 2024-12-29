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    Squid Game 3. sezonu çok bekletmeyecek

    Squid Game ikinci sezonunu bir solukta bitirenler, üçüncü sezonun ne zaman geleceğini merak ederken Netflix beklenen açıklamayı yaptı. Muhtemelen yaz aylarında hikâye final yapacak.  
    Squid Game Tam Boyutta Gör
    Netflix'in bugüne kadar yayınlanan en popüler dizisi olma unvanını sürdüren Squid Game, uzun süren bekleyişin ardından ikinci sezonu ile 26 Aralık'ta izleyici karşısına çıktı. Hemen ardından üçüncü sezon duyurusu geldi. 

    Netflix üçüncü sezonu doğruladı

    İlk sezonun sonunda Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ikinci sezonda oyunları düzenleyen gruptan intikam almaya çalışıyor. Ancak bunu başarabilmesi için, ilk seferinde zar zor kurtulduğu o labirente geri dönmesi gerekiyor. 

    Netflix Tudum sitesinde yapılan açıklamada, Squid Game dizisinin 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı belirtildi. Bu son sezonda bütün sırların ortaya çıkması ve hikâyenin tamamlanması bekleniyor. 

    Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı olan Hwang Dong-hyuk da ikinci ve üçüncü sezonun birlikte çekildiğini ancak yetişmediği için iki sezona bölündüğünü açıkladı. İkinci sezonun yedi bölüm sürmesinin de bu yüzden olduğu ifade ediliyor. 
     

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